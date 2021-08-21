  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
24
Alparslan dizisinden müthiş hamle! Kimler var kimler

2021-08-21 10:41:02
Alparslan dizisinden müthiş hamle! Kimler var kimler

Alparslan dizisi için titiz bir hazırlık süreci yaşanıyor.

#1
Foto - Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başarısının ardından hikaye geriye doğru işletilerek Alparslan dönemi anlatılacak.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başarısının ardından hikaye geriye doğru işletilerek Alparslan dönemi anlatılacak.

#2
Foto - Büyük Selçuklu Devleti’nin en önemli sultanlarından olan Alparslan’ın hikayesi 3 sezon boyunca TRT1 ekranında olacak.

Büyük Selçuklu Devleti’nin en önemli sultanlarından olan Alparslan’ın hikayesi 3 sezon boyunca TRT1 ekranında olacak.

#3
Foto - Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden sadece iki oyuncunun yeni kadroda yer aldığı Alparslan için yoğun bir hazırlık dönemi yaşanıyor.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden sadece iki oyuncunun yeni kadroda yer aldığı Alparslan için yoğun bir hazırlık dönemi yaşanıyor.

#4
Foto - Hem platoda büyük emek verilerek dekorlar hazırlanıyor hem kostümler, aksesuarlar ve daha birçok detay için geniş bir ekip çalışıyor.

Hem platoda büyük emek verilerek dekorlar hazırlanıyor hem kostümler, aksesuarlar ve daha birçok detay için geniş bir ekip çalışıyor.

#5
Foto - Emre Konuk ise titiz bir şekilde oyuncu seçimlerini tamamlamaya çalışıyor.

Emre Konuk ise titiz bir şekilde oyuncu seçimlerini tamamlamaya çalışıyor.

#6
Foto - Barış Arduç ile Fahriye Evcen ikilisinin dizide başrolde buluşması heyecanı daha da artırdı.

Barış Arduç ile Fahriye Evcen ikilisinin dizide başrolde buluşması heyecanı daha da artırdı.

#7
Foto - Eylül başında Alparslan ekibi bir araya gelerek çekimlere başlayacak. Dizinin Ekim ayı içinde ilk bölümünün yayınlanması bekleniyor.

Eylül başında Alparslan ekibi bir araya gelerek çekimlere başlayacak. Dizinin Ekim ayı içinde ilk bölümünün yayınlanması bekleniyor.

#8
Foto - Barış Arduç ve Fahriye Evcen at binme, kılıç kullanma gibi eğitimlere devam ediyor.

Barış Arduç ve Fahriye Evcen at binme, kılıç kullanma gibi eğitimlere devam ediyor.

#9
Foto - Geçen sezon Ramo dizisinde çok başarılı bir aksiyon performansını ortaya çıkartan yönetmen Çağatay Tosun da son hazırlıkları yapıyor.

Geçen sezon Ramo dizisinde çok başarılı bir aksiyon performansını ortaya çıkartan yönetmen Çağatay Tosun da son hazırlıkları yapıyor.

#10
Foto - Alparslan dizisinin güçlü bir oyuncu kadrosu oluştu. Şimdiye kadar titizlikle seçilen isimler şöyle:

Alparslan dizisinin güçlü bir oyuncu kadrosu oluştu. Şimdiye kadar titizlikle seçilen isimler şöyle:

#11
Foto - Barış Arduç,

Barış Arduç,

#12
Foto - Fahriye Evcen,

Fahriye Evcen,

#13
Foto - Mehmet Özgür,

Mehmet Özgür,

#14
Foto - Mim Kemal Öke,

Mim Kemal Öke,

#15
Foto - Erdinç Gülener,

Erdinç Gülener,

#16
Foto - Barış Bağcı,

Barış Bağcı,

#17
Foto - Korel Cezayirli,

Korel Cezayirli,

#18
Foto - Burak Şafak,

Burak Şafak,

#19
Foto - Esila Umut,

Esila Umut,

#20
Foto - Ferit Kaya,

Ferit Kaya,

#21
Foto - İbrahim Yınal,

İbrahim Yınal,

#22
Foto - Ayşegül Ünsal,

Ayşegül Ünsal,

#23
Foto - ve Zeynep Özder.

ve Zeynep Özder.

Yoğun Bakım servisinden paylaşılan görüntü tartışma konusu oldu! İşte kafa karıştıran o liste
Gündem

Yoğun Bakım servisinden paylaşılan görüntü tartışma konusu oldu! İşte kafa karıştıran o liste

Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi'nde görevli bir personel tarafından sosyal medyada paylaşılan Koronavirüs Yoğun Bakım verilerine göre, yoğun b..
Başvurulabilecek! e-Devlet'ten erişime açıldı
Aktüel

Başvurulabilecek! e-Devlet'ten erişime açıldı

Adalet Bakanlığınca maddi durumu elverişli olmayan kişilerin, özel hukuk alanında mahkemelere yapacakları adli yardım başvurularında kullanı..
CHP'li Barış Yarkadaş gerçekleri gizleyemedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırdı
Siyaset

CHP'li Barış Yarkadaş gerçekleri gizleyemedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırdı

CHP'li Barış Yarkadaş, katıldığı bir programda karşıtı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı.
81 ile PCR testi zorunluluğu genelgesi
Gündem

81 ile PCR testi zorunluluğu genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 il Valiliğine gönderilen genelgeye göre, 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinem..
Yeni atanan rektörü de beğenmediler
Gündem

Yeni atanan rektörü de beğenmediler

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Prof. Dr. Mehmet Naci İnci Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevine getirildi. Önceki rektör Melih Bulu'yu iste..
BAE'den Afgan göçmen kararı!
Dünya

BAE'den Afgan göçmen kararı!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'dan tahliye edilecek 5 bin Afganı geçici olarak kabul edeceğin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay