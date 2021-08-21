2021-08-21 10:41:02 Alparslan dizisinden müthiş hamle! Kimler var kimler
Alparslan dizisi için titiz bir hazırlık süreci yaşanıyor.
Alparslan dizisi için titiz bir hazırlık süreci yaşanıyor.
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başarısının ardından hikaye geriye doğru işletilerek Alparslan dönemi anlatılacak.
Büyük Selçuklu Devleti’nin en önemli sultanlarından olan Alparslan’ın hikayesi 3 sezon boyunca TRT1 ekranında olacak.
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden sadece iki oyuncunun yeni kadroda yer aldığı Alparslan için yoğun bir hazırlık dönemi yaşanıyor.
Hem platoda büyük emek verilerek dekorlar hazırlanıyor hem kostümler, aksesuarlar ve daha birçok detay için geniş bir ekip çalışıyor.
Emre Konuk ise titiz bir şekilde oyuncu seçimlerini tamamlamaya çalışıyor.
Barış Arduç ile Fahriye Evcen ikilisinin dizide başrolde buluşması heyecanı daha da artırdı.
Eylül başında Alparslan ekibi bir araya gelerek çekimlere başlayacak. Dizinin Ekim ayı içinde ilk bölümünün yayınlanması bekleniyor.
Barış Arduç ve Fahriye Evcen at binme, kılıç kullanma gibi eğitimlere devam ediyor.
Geçen sezon Ramo dizisinde çok başarılı bir aksiyon performansını ortaya çıkartan yönetmen Çağatay Tosun da son hazırlıkları yapıyor.
Alparslan dizisinin güçlü bir oyuncu kadrosu oluştu. Şimdiye kadar titizlikle seçilen isimler şöyle:
Barış Arduç,
Fahriye Evcen,
Mehmet Özgür,
Mim Kemal Öke,
Erdinç Gülener,
Barış Bağcı,
Korel Cezayirli,
Burak Şafak,
Esila Umut,
Ferit Kaya,
İbrahim Yınal,
Ayşegül Ünsal,
ve Zeynep Özder.
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