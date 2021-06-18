2021-06-18 14:04:31 Alp Dağları'na kırmızı kar yağdı! Bilim insanları harekete geçti
Yaz ayları yaklaşırken, Alp dağlarının yüksek kesimlerinde, 'kırmızı kar' görüldü. Bilim insanları, mikroalglerin çoğalmasının karın renk değiştirmesine neden olduğunu açıkladı. Yaz ayları yaklaşırken Alp dağlarının yüksek kesimlerinde görülen 'kırmızı kar', bilim insanlarını harekete geçirdi. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamada, mikroalglerin çoğalmasının karın renk değiştirmesine sebep olduğu ve bu durumun, havadaki karbondioksit miktarının artması ve iklim değişikliği nedeniyle gerçekleştiği kaydedildi.