  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
6
Alp Arslan Büyük Selçuklu'ya flaş transfer!

2021-10-02 10:22:19
Alp Arslan Büyük Selçuklu'ya flaş transfer!

Akli Film tarafından hazırlanan Alp Arslan Büyük Selçuklu dizisinin çekimleri devam ediyor.

#1
Foto - Önümüzdeki günlerde yayın hayatına başlaması beklenen Alp Arslan Büyük Selçuklu dizisi, Uyanış Büyük Selçuklu gibi pazartes günleri seyircilerle buluşacak.

Önümüzdeki günlerde yayın hayatına başlaması beklenen Alp Arslan Büyük Selçuklu dizisi, Uyanış Büyük Selçuklu gibi pazartes günleri seyircilerle buluşacak.

#2
Foto - Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in rol alacağı diziden yine bir transfer haberi geldi.

Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in rol alacağı diziden yine bir transfer haberi geldi.

#3
Foto - Senarist ve oyuncu Sinan Tuzcu, Alp Arslan Büyük Selçuklu'nun kadrosuna katıldı.

Senarist ve oyuncu Sinan Tuzcu, Alp Arslan Büyük Selçuklu'nun kadrosuna katıldı.

#4
Foto - Sinan Tuzcu, “Alp Arslan Büyük Selçuklu” dizisinde Dukas rolüne oynayacak.

Sinan Tuzcu, “Alp Arslan Büyük Selçuklu” dizisinde Dukas rolüne oynayacak.

#5
Foto - Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmazken, ekim ayının ortalarında yeni sezona başlaması bekleniyor.

Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmazken, ekim ayının ortalarında yeni sezona başlaması bekleniyor.

İranlı isimden dünyayı sarsan açıklama: Savaş başladı
Dünya

İranlı isimden dünyayı sarsan açıklama: Savaş başladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı bir açıklamayla dünyayı ayağa kaldırdı. Sözcü, İsrail ile İran arasındaki savaşın çoktan başladığı..
İsmail Saymaz Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı üzerinden Fatih Erbakan'ı hedef aldı!
Gündem

İsmail Saymaz Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı üzerinden Fatih Erbakan'ı hedef aldı!

Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından sonra twitter hesabından bir taziye mesajı paylaşan İsmail Saymaz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fa..
Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki: Biz stratejik hamleler yapıyoruz
Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki: Biz stratejik hamleler yapıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Rusya ile anlaşamadığımız konuları açıkça yüzlerine söylüyoruz. Kırım'ı tanımıyoruz, Ukrayna'nın, Gürcis..
En sağlıklı balık pişirme teknikleri!
Kadın - Aile

En sağlıklı balık pişirme teknikleri!

Ülkemiz ve dünya çok ciddi koronavirüs sürecinden geçiyor. Böylesi bir dönemde ise, sağlıklı beslenmenin en önemli besin kaynağı olan balık ..
İmam Hatip öğrencileri başarıya doymuyor! Geliştirdikleri drone ile TEKNOFEST'te birinci oldular
Teknoloji

İmam Hatip öğrencileri başarıya doymuyor! Geliştirdikleri drone ile TEKNOFEST'te birinci oldular

TEKNOFEST'te yarışan İstanbul Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ürettikleri saatte 130 km hız yapan drone ile birinci oldu...
Bu ahlaksızlığa kim dur diyecek? İrem Derici sahneye eşcinsel sapıkların renklerinden oluşan paçavra ile çıktı!
Gündem

Bu ahlaksızlığa kim dur diyecek? İrem Derici sahneye eşcinsel sapıkların renklerinden oluşan paçavra ile çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren İrem Derici, sahneye eşcinsel sapkınların re..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay