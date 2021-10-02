2021-10-02 10:22:19 Alp Arslan Büyük Selçuklu'ya flaş transfer!
Akli Film tarafından hazırlanan Alp Arslan Büyük Selçuklu dizisinin çekimleri devam ediyor.
Akli Film tarafından hazırlanan Alp Arslan Büyük Selçuklu dizisinin çekimleri devam ediyor.
Önümüzdeki günlerde yayın hayatına başlaması beklenen Alp Arslan Büyük Selçuklu dizisi, Uyanış Büyük Selçuklu gibi pazartes günleri seyircilerle buluşacak.
Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in rol alacağı diziden yine bir transfer haberi geldi.
Senarist ve oyuncu Sinan Tuzcu, Alp Arslan Büyük Selçuklu'nun kadrosuna katıldı.
Sinan Tuzcu, “Alp Arslan Büyük Selçuklu” dizisinde Dukas rolüne oynayacak.
Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmazken, ekim ayının ortalarında yeni sezona başlaması bekleniyor.
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