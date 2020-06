Orta Avrupa uçuşları Düsseldorf | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün Frankfurt | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün Münih | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün Hamburg | 12 Haziran 2020'den itibaren haftada 5 uçuş Stuttgart | 12 Haziran 2020'den itibaren haftada 5 uçuş Berlin | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün Brüksel | 15 Haziran 2020'den itibaren haftada 4 uçuş Amsterdam | 11 Haziran 2020'den itibaren her gün Viyana | 16 Haziran 2020'den itibaren her gün Zürih | 14 Haziran 2020'den itibaren haftada 5 uçuş Basel | 14 Haziran 2020'den itibaren haftada 4 uçuş