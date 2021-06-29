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Spor
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Almanya'ya 2 gol atıp evine yolladılar

2021-06-29 21:03:41
Almanya'ya 2 gol atıp evine yolladılar

EURO 2020 son 16 turunda İngiltere, Almanya'yı 2-0 mağlup edip çeyrek finale çıktı.

#1
Foto - EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu devam ediyor. Çeyrek final için İngiltere ve Almanya karşı karşıya geldi.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu devam ediyor. Çeyrek final için İngiltere ve Almanya karşı karşıya geldi.

#2
Foto - İlk yarıda iki takım da dengeli bir oyun sergiledi. İki takım da pozisyonlar bulsa da gol sesi çıkmadı ve iki takım da devre arasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

İlk yarıda iki takım da dengeli bir oyun sergiledi. İki takım da pozisyonlar bulsa da gol sesi çıkmadı ve iki takım da devre arasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

#3
Foto - İkinci yarıda iki takım da pozisyona girmekte zorlandı. Ancak 76. dakikada sahneye çıkan Sterling topu ağlara gönderdi ve İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda iki takım da pozisyona girmekte zorlandı. Ancak 76. dakikada sahneye çıkan Sterling topu ağlara gönderdi ve İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi.

#4
Foto - 82. dakikada çok net bir fırsat yakalayan Almanya, Müller ile bu şansı değerlendiremedi.

82. dakikada çok net bir fırsat yakalayan Almanya, Müller ile bu şansı değerlendiremedi.

#5
Foto - 86. dakikada etkili gelen İngiltere'de Kane, durumu 2-0'a getirdi. Bu skorla İngiltere çeyrek finale yükselirken, Almanya turnuvaya veda etti.

86. dakikada etkili gelen İngiltere'de Kane, durumu 2-0'a getirdi. Bu skorla İngiltere çeyrek finale yükselirken, Almanya turnuvaya veda etti.

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