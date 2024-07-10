Almanya’nın hırsızlığına tepkiler gelmeye başladı!

'KUYUYA BİR TAŞ ATTILAR' Dönerin, Almanya'daki Türk göçmenler tarafından 1970'li yıllarda icat edilerek geliştirildiğini ve dolayısıyla bir Alman yemeği olduğu açıklaması yapılmasının üzerine dönerin mucidi olan İskender ailesinin 5'inci kuşağı olan Yavuz İskenderoğlu, tutuma tepki gösterdi. İskenderoğlu, "Bir atasözü vardır; 'Bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış'. Tarih, iddia ile değil, belge ve kanıt ile olur" diye konuştu. 'İSPATLARINI SERGİLİYORUZ' Ellerinde 157 senelik döner ocağı, Osmanlıca dükkân tabelası, masalar, tabaklar, fotoğraflar ve belgeler olduğunu ifade eden İskenderoğlu, "Bunlar konağımızda sergileniyor. Ciddiye alınması ve tartışma konusu yapılması sadece ispatla olacaktır. Bahsi konu olan şey sadece yemek değil, Türk milletinin kimliğini oluşturan ana unsurlardan biridir. Bu unsura yapılan müdahale, kimliğimize açık saldırıdır" dedi.