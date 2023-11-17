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Dünya
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Almanya’dan flaş "Tayyip Erdoğan" hamlesi! Az önce tüm dünyaya duyurdular

2023-11-17 15:58:10
Almanya’dan flaş “Tayyip Erdoğan” hamlesi! Az önce tüm dünyaya duyurdular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi ziyaret gerçekleştireceği Almanya’nın başkenti Berlin’de geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e hareket etti. Berlin’de Erdoğan’ın ziyareti için sokak ve caddelerde geniş güvenlik önlemleri alındı. Türk heyetin konaklayacağı otelin önündeki sokak polisin tarafından trafiğe kapatıldı.

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Foto - Almanya’dan flaş "Tayyip Erdoğan" hamlesi! Az önce tüm dünyaya duyurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından Şansölyelik Binası'nda karşılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz ile baş başa görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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Foto - Almanya’dan flaş "Tayyip Erdoğan" hamlesi! Az önce tüm dünyaya duyurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.

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