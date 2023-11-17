2023-11-17 15:58:10 Almanya’dan flaş “Tayyip Erdoğan” hamlesi! Az önce tüm dünyaya duyurdular
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi ziyaret gerçekleştireceği Almanya’nın başkenti Berlin’de geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e hareket etti. Berlin’de Erdoğan’ın ziyareti için sokak ve caddelerde geniş güvenlik önlemleri alındı. Türk heyetin konaklayacağı otelin önündeki sokak polisin tarafından trafiğe kapatıldı.