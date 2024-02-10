  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tüm zamanların en iyi Süper Lig takımı belli oldu!: Olay oldu olay… Bakalım şimdi ne olacak

Almanya'dan Türkiye bombası! Geleceğin petrolü...

Škoda iki modelini yeniledi! Neler değişti? Ne zaman Türkiye’ye geliyor?

Almanya'dan Bayraktar TB2'ye yakın markaj: Türkler savunma politikasında Yeni bir dönem başlattı

AK Parti’de beklenmedik ayrılık! Bakalım şimdi ne olacak

‘Biz arkadaşlarımızla ona geçiyoruz!’ İslam Memiş parasını nereye yatırdığını açıkladı

Merkez Bankası’ndan “dolar” bombası! Resmen açıkladı! O tarihte 10 lira birden yükselecek

Ve resmen açıklandı! Real Madrid'in efsanesi Türkiye'de! Erden Timur tarihi transfere hazırlanıyor: Galatasaray şimdiden şampiyon

AK Parti’de şok istifa! Bunu hiç kimse beklemiyordu

Merkez Bankası'ndan dolar sahiplerini terletecek gelişme! Bir ilk yaşandı
Gündem
9
Almanya'dan Bayraktar TB2'ye yakın markaj: Türkler savunma politikasında Yeni bir dönem başlattı

2024-02-10 12:15:48
Almanya'dan Bayraktar TB2'ye yakın markaj: Türkler savunma politikasında Yeni bir dönem başlattı

Almanya merkezli Bilim ve Politika Vakfı (SWP) Türk savunma sanayisi ve bunun bünyesinde geliştirilen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını yakın takibe aldı. Türkiye'nin askeri operasyonel kabiliyetlerini defalarca kanıtladığını ifade eden Almanya merkezli kuruluş, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının ihraç edildiğini ve bunun Türk savunma politikasında yeni bir dönemin başladığının en görünür işareti olduğunu belirtti.

#1
Foto - Almanya'dan Bayraktar TB2'ye yakın markaj: Türkler savunma politikasında Yeni bir dönem başlattı

Alman düşünce kuruluşu Bilim ve Politika Vakfı (SWP) Türkiye'nin küresel bir silah ihracatçısı olma yönünde ilerlediğini bildirdi. SWP'nin "Türkiye küresel bir silah ihracatçısı olma yolunda" başlıklı analizinde, artan rekabet gücü çerçevesinde Türk savunma sanayisinin stratejik olarak yeniden yapılanması incelendi.

#2
Foto - Almanya'dan Bayraktar TB2'ye yakın markaj: Türkler savunma politikasında Yeni bir dönem başlattı

ALMANYA'DAN BAYRAKTAR TB2'YE YAKIN TAKİP Analizde, Türk savunma sanayisinin son on yılda hızla geliştiği ve ürünlerin askeri operasyonel kabiliyetlerini defalarca kanıtladığı ifade edilerek, Türk şirketi Baykar'ın Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının çok sayıda ülkeye ihraç edildiği ve bunun Türk savunma politikasında yeni bir dönemin başladığının en görünür işareti olduğu belirtildi.

#3
Foto - Almanya'dan Bayraktar TB2'ye yakın markaj: Türkler savunma politikasında Yeni bir dönem başlattı

Savunma sanayisi ve onun etrafında gelişen inovasyon ve ekosisteminin, Türkiye'yi bir "teknoloji ülkesi" olarak konumlandırmayı amaçladığına işaret edilen analizde, Ankara'nın yurt dışından tedarik yerine kendi bünyesinde üretime odaklandığını gösterdiği vurgulandı.

#4
Foto - Almanya'dan Bayraktar TB2'ye yakın markaj: Türkler savunma politikasında Yeni bir dönem başlattı

TB2 insansız hava araçları, Atak helikopteri, Altay tankı, Anka-3 hayalet savaş uçağı veya Kaan hayalet savaş uçağının geliştirilmesi gibi savunma projelerine dikkati çekilen analizde, Türkiye'nin mevcut silahlanma politikası, silah sistemlerinin geliştirilmesi ve üretiminin tamamen "Made in Türkiye" etiketi altında gerçekleştirilmesi temel hedefini izlediği bildirildi.

#5
Foto - Almanya'dan Bayraktar TB2'ye yakın markaj: Türkler savunma politikasında Yeni bir dönem başlattı

Analizde, yerli üretim kapasitelerini genişletme ihtiyacının 1970'lerin ortalarına dayandığı ve Türk savunma sanayisinin dönüşümünün özellikle 2015'ten bu yana hız kazandığı kaydedildi. Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra, Rus zırhlı birliklerinin Kiev'e ilerleyişini Bayraktar insansız hava araçlarının durdurduğu anımsatılan analizde, TB2 insansız hava aracı ile Türkiye'nin uluslararası silah ihracatı liginde önemli bir oyuncu haline geldiği vurgulandı.

#6
Foto - Almanya'dan Bayraktar TB2'ye yakın markaj: Türkler savunma politikasında Yeni bir dönem başlattı

Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı talebine de değinilen analizde, şu ifadelere yer verildi: "Eurofighter uçaklarının Türkiye'ye satışı, ticari silah ihracat anlaşmasından çok daha fazlası olacaktır. Savunma politikası açısından bu, dolaylı olarak stratejik özerkliğini teşvik etmek yerine, Türkiye'yi Batı askeri-endüstriyel sistemlerine entegre etmeye devam etme kararı anlamına gelecektir. Son olarak, örneğin insansız hava araçları gibi Türk askeri teçhizatının Alman ordusuna ihraç edilmesi şeklinde yeni işbirliği formatları için fırsatlar da açılabilir."

#7
Foto - Almanya'dan Bayraktar TB2'ye yakın markaj: Türkler savunma politikasında Yeni bir dönem başlattı

Analizde, NATO ortaklarıyla işbirliğinin Türkiye'nin savunma ve güvenlik politikasının önemli bir parçası olmayı sürdürdüğü, örneğin NATO-Intel FS2 projesinde NATO'nun keşif altyapısının tüm yazılımının Türk şirketi STM tarafından geliştirildiği belirtildi.

#8
Foto - Almanya'dan Bayraktar TB2'ye yakın markaj: Türkler savunma politikasında Yeni bir dönem başlattı

SWP ayrıca Kaan savaş uçağının seri üretiminin 2028'e kadar güvence altına alınmasının beklendiğini, bunun Türkiye'nin mevcut Amerikan F-16 savaş uçağı envanterini kademeli olarak değiştirmesine olanak tanıyabileceğini bildirdi.

Gündem

"YRP'nin İstanbul adayı belli oldu" iddiası gündemi sarstı! Hiç umulmadık bir isim...

Anlamsız bir kararla yerel seçimlerde kendi adayını çıkaracağını açıklayan Yeniden Refah Partisi'nde İBB adayının kim olacağı merak konusu. ..
İrfan Değirmenci'den ayrılık çıkışı! Halk TV’den ayrıldığını açıkladı, yine şaşırtmadı! O kararla bıraktı! Çekilme kararı
Aktüel

İrfan Değirmenci'den ayrılık çıkışı! Halk TV’den ayrıldığını açıkladı, yine şaşırtmadı! O kararla bıraktı! Çekilme kararı

İrfan Değirmenci, Halk TV'de ana haberini sunuyordu! Aynı zamanda TİP Parti Meclisi üyesi de olan Değirmenci, bugün Halk TV'den ayrıldığını ..
Mısır'dan Türkiye'ye çağrı: 'Gelin kahve içelim'
Gündem

Mısır'dan Türkiye'ye çağrı: 'Gelin kahve içelim'

Mısır Turizm Otoritesi CEO'su Amr Elkady, 2023 yılında ülkelerini Türkiye'den 150 bin turistin ziyaret ettiğini belirterek, bu yıl ise 250 b..
BAE, Türkiye'den satın alacak! Beklenmedik atağı: Türkiye'ye yeniden talep yapıldı! BAE’deki ilan...
Ekonomi

BAE, Türkiye'den satın alacak! Beklenmedik atağı: Türkiye'ye yeniden talep yapıldı! BAE’deki ilan...

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ile faaliyetleri devam ederken, Türkiye'den avize almak için harekete geçti. Türkiye’de üretilen avizeler..
Helal olsun Katar! 170 milyon TL'lik müthiş adım
Dünya

Helal olsun Katar! 170 milyon TL'lik müthiş adım

İsrail'in alçak saldırılarına maruz kalan Filistin'in her zaman yanında yer alan Katar'da öğrenciler, 20 milyon riyal (yaklaşık 170 milyon T..
Hizbullah, Golan tepelerindeki İsrail hedeflerini vurdu
Dünya

Hizbullah, Golan tepelerindeki İsrail hedeflerini vurdu

Hizbullah, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail'e ait kışlayı onlarca Katyuşa roketiyle vurduğunu açıkladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23