Almanya'dan Bayraktar TB2'ye yakın markaj: Türkler savunma politikasında Yeni bir dönem başlattı

Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı talebine de değinilen analizde, şu ifadelere yer verildi: "Eurofighter uçaklarının Türkiye'ye satışı, ticari silah ihracat anlaşmasından çok daha fazlası olacaktır. Savunma politikası açısından bu, dolaylı olarak stratejik özerkliğini teşvik etmek yerine, Türkiye'yi Batı askeri-endüstriyel sistemlerine entegre etmeye devam etme kararı anlamına gelecektir. Son olarak, örneğin insansız hava araçları gibi Türk askeri teçhizatının Alman ordusuna ihraç edilmesi şeklinde yeni işbirliği formatları için fırsatlar da açılabilir."