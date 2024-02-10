2024-02-10 12:15:48 Almanya'dan Bayraktar TB2'ye yakın markaj: Türkler savunma politikasında Yeni bir dönem başlattı
Almanya merkezli Bilim ve Politika Vakfı (SWP) Türk savunma sanayisi ve bunun bünyesinde geliştirilen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını yakın takibe aldı. Türkiye'nin askeri operasyonel kabiliyetlerini defalarca kanıtladığını ifade eden Almanya merkezli kuruluş, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının ihraç edildiğini ve bunun Türk savunma politikasında yeni bir dönemin başladığının en görünür işareti olduğunu belirtti.