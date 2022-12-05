Almanya'dan ABD'ye Huawei resti

Amerika Birleşik Devletleri Huawei’nin yaptığı açıklamayı kabul etmezken ek olarak yine aynı gerekçeyle TikTok uygulamasının da ülkede kullanılmasını yasakladı. Ayrıca firmanın bilgi toplandığına dair belgelerinin de ellerinde olduğunu belirtiyor. Ülkenin uyguladığı bu yasaklar, bazı kişiler tarafından ticari olarak görülüp destek görmezken diğerler tarafından da doğru bulunuyor.