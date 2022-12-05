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Teknoloji-Bilişim
14
Almanya'dan ABD'ye Huawei resti

2022-12-05 03:29:12
Almanya'dan ABD'ye Huawei resti

ABD'nin savaş açtığı Çin merkezli Huawei şirketi Almanya'da faaliyetlerine devam ediyor ancak ABD bu ülkeye şirket için baskı yapıyor.

#1
Foto - Almanya'dan ABD'ye Huawei resti

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamen yasaklanan Huawei'yi yasaklamak istemiyor! İşte detaylar...

#2
Foto - Almanya'dan ABD'ye Huawei resti

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump’ın başkanlık döneminde Huawei’yi Çin devletiyle doğrudan ilişki kurduğu nedeniyle kara listeye aldı.

#3
Foto - Almanya'dan ABD'ye Huawei resti

Ardından başkanlığa Joe Biden geçtikten sonra durum devam ederken Huawei ve ZTE ekipmanlarının ülkeye girişi tamamen yasaklandı.

#4
Foto - Almanya'dan ABD'ye Huawei resti

Fakat Almanya buna karşı çıkarak Huawei ve ağ ekipmanlarının ülkede yasaklanmasını istemiyor.

#5
Foto - Almanya'dan ABD'ye Huawei resti

Bunun yerine daha farklı çözümler üzerinde duruyor.

#6
Foto - Almanya'dan ABD'ye Huawei resti

Peki Almanya, Huawei konusunda ne düşünüyor? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

#7
Foto - Almanya'dan ABD'ye Huawei resti

Almanya, Huawei ürünlerinin detaylıca kontrol edilmesini istiyor Amerika Birleşik Devletleri’nin Huawei’yi kara listeye almasından uzun süre sonra geçtiğimiz günlerde telekomünikasyon ekipmanlarını da kullanmama kararı aldı.

#8
Foto - Almanya'dan ABD'ye Huawei resti

Fakat Almanya, Çin merkezli teknoloji devi Huawei’yi yasaklamak istemiyor.

#9
Foto - Almanya'dan ABD'ye Huawei resti

Almanya, ürünleri tamamen yasaklamak yerine ülkeye giren tüm telekomünikasyon ekipmanlarının incelemesinin artması gerektiğine belirtiyor.

#10
Foto - Almanya'dan ABD'ye Huawei resti

Almanya, 2020 yılında telekomünikasyon üreticilerini incelemek için mevzuatta düzenlenmeler yaptı. Bu mevzuatta, Almanya’nın ulusal güvenliğini iyileştirmek için Huawei dahil tüm telekomünikasyon ekipmanlarının incelenmesini artırabileceği yer alıyor.

#11
Foto - Almanya'dan ABD'ye Huawei resti

Huawei ise Amerika Birleşik Devletleri’nin ambargolarıyla mücadele edemeyerek Avrupa pazarından çekilmeye başladı. Çin merkezli marka, tüm bunlara rağmen iddiaları kabul etmiyor ve şu sözleri paylaşıyor:

#12
Foto - Almanya'dan ABD'ye Huawei resti

“Ağların güvenli kullanımı, bir sağlayıcının menşe ülkesinden bağımsızdır. Yalnızca endüstri ve düzenleyici makamlar arasındaki uluslararası işbirliğinde küresel standartlar aracılığıyla sağlanabilir.”

#13
Foto - Almanya'dan ABD'ye Huawei resti

Amerika Birleşik Devletleri Huawei’nin yaptığı açıklamayı kabul etmezken ek olarak yine aynı gerekçeyle TikTok uygulamasının da ülkede kullanılmasını yasakladı. Ayrıca firmanın bilgi toplandığına dair belgelerinin de ellerinde olduğunu belirtiyor. Ülkenin uyguladığı bu yasaklar, bazı kişiler tarafından ticari olarak görülüp destek görmezken diğerler tarafından da doğru bulunuyor.

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