Bir seçim anketinin sonucu daha Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki oy farkı olay oldu
MAK Araştırma son seçim anketinin sonucunu kamuoyu ile paylaştı. AK Parti ile Yeni Parti arasındaki oy farkı gündem oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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MAK Araştırma son seçim anketinin sonucunu kamuoyu ile paylaştı. AK Parti ile Yeni Parti arasındaki oy farkı gündem oldu.
MAK Araştırma "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz?" sorusunu vatandaşlara sordu. MAK Araştırma söz konusu anketle ilgili "Sandığa gitmeyeceğim/oy kullanmayı düşünmüyorum diyen yüzde 19'luk seçmen bu araştırmanın poltik tercih alanında dikkate alınmamıştır. Bu veriler yalnızca sandığa gidecek ve oy kullanacağım diyen katılımların tercihini yansıtmaktadır" açıklamasını yaptı.
İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI...
BTP: 1,1
DEVA: 1,1
SAADET: 1,2
ANAHTAR: 1,2
DİĞER PARTİLER: 1,3
ZAFER: 1,2
YENİDEN REFAH: 3,5
CHP: 6,5
İYİ PARTİ: 7,1
MHP: 7,2
DEM: 7,5
YENİ PARTİ: 21
AK PARTİ: 27,5
Kararsızların oy oranı yüzde 6,7 olup bu oran partilere dağıtılmıştır.
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