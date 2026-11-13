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Siyaset
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Yeniakit Publisher
Bir seçim anketinin sonucu daha Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki oy farkı olay oldu

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Bir seçim anketinin sonucu daha Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki oy farkı olay oldu

MAK Araştırma son seçim anketinin sonucunu kamuoyu ile paylaştı. AK Parti ile Yeni Parti arasındaki oy farkı gündem oldu.

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#1
Foto - Bir seçim anketinin sonucu daha Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki oy farkı olay oldu

MAK Araştırma "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz?" sorusunu vatandaşlara sordu. MAK Araştırma söz konusu anketle ilgili "Sandığa gitmeyeceğim/oy kullanmayı düşünmüyorum diyen yüzde 19'luk seçmen bu araştırmanın poltik tercih alanında dikkate alınmamıştır. Bu veriler yalnızca sandığa gidecek ve oy kullanacağım diyen katılımların tercihini yansıtmaktadır" açıklamasını yaptı.

#2
Foto - Bir seçim anketinin sonucu daha Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki oy farkı olay oldu

İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI...

#3
Foto - Bir seçim anketinin sonucu daha Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki oy farkı olay oldu

BTP: 1,1

#4
Foto - Bir seçim anketinin sonucu daha Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki oy farkı olay oldu

DEVA: 1,1

#5
Foto - Bir seçim anketinin sonucu daha Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki oy farkı olay oldu

SAADET: 1,2

#6
Foto - Bir seçim anketinin sonucu daha Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki oy farkı olay oldu

ANAHTAR: 1,2

#7
Foto - Bir seçim anketinin sonucu daha Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki oy farkı olay oldu

DİĞER PARTİLER: 1,3

#8
Foto - Bir seçim anketinin sonucu daha Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki oy farkı olay oldu

ZAFER: 1,2

#9
Foto - Bir seçim anketinin sonucu daha Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki oy farkı olay oldu

YENİDEN REFAH: 3,5

#10
Foto - Bir seçim anketinin sonucu daha Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki oy farkı olay oldu

CHP: 6,5

#11
Foto - Bir seçim anketinin sonucu daha Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki oy farkı olay oldu

İYİ PARTİ: 7,1

#12
Foto - Bir seçim anketinin sonucu daha Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki oy farkı olay oldu

MHP: 7,2

#13
Foto - Bir seçim anketinin sonucu daha Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki oy farkı olay oldu

DEM: 7,5

#14
Foto - Bir seçim anketinin sonucu daha Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki oy farkı olay oldu

YENİ PARTİ: 21

#15
Foto - Bir seçim anketinin sonucu daha Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki oy farkı olay oldu

AK PARTİ: 27,5

#16
Foto - Bir seçim anketinin sonucu daha Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki oy farkı olay oldu

Kararsızların oy oranı yüzde 6,7 olup bu oran partilere dağıtılmıştır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fark nerede?

Yp+Chp=27,5 Ak Parti=27,5

Zübeyde

Yeni parti ile AKP parti arasındaki oy farkı bu ne ya anlamıyoruz.YP dün kuruldu CHP yi bölmüş iki günlük partiyi bu kadar şişirmenin anlamı ne ?
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