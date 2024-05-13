2024-05-13 21:13:43 Almanya’dan 2 akıllı telefon üreticisine satış yasağı
Almanya bugün dünyaca tanınmış 2 akıllı telefon üreticisine satış yasağı getirdi.
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Almanya bugün dünyaca tanınmış 2 akıllı telefon üreticisine satış yasağı getirdi.
Almanya patent savaşına çözümü satış yasağı ile buldu. Çinli telefon üreticisi Lenovo ve InterDigital arasında süredir devam eden patent tartışması, Çinli firmaya pahalıya patladı. Almanya, Lenovo ve alt markası Motorola’nın mobil cihazlarına satış yasağı koydu.
Lenovo ve Motorola Almanya’da satış yasağı ile karşı karşıya! Lenovo ve Motorola, ABD merkezli teknoloji firması InterDigital ile başı bir süredir dertte.
Lenovo ve Motorola modellerinde kullanılan WWAN teknolojisine ilişkin lisans koşulları tarafında anlaşmazlıklar yaşayan şirketler, sorunu mahkemeye taşıdı.
Üreticilerin lisanslaması gereken InterDigital’in WWAN modülüne ilişkin patent, firmalar arasında anlaşmazlığa yol açtı. Lenovo’nun ilgili lisanslama koşullarına uymadığını dile getiren InterDigital, konuyu bir süre önce Münih Bölge Mahkemesi’ne taşıdı. Bugün ortaya çıkan karar Lenovo’nun aleyhine oldu.
Almanya’da Lenovo ve Motorola’nın mobil cihazlarının satışının durdurulmasına karar veren mahkeme, Motorola’nın yeni Edge 50 serisi dahil olmak üzere, mobil ağa bağlanan GSM, UMTS, LTE ve 5G gibi teknolojileri kullanan tüm cihazların satışını yasakladı.
Bu yasağı davacının yani InterDigital’in 4 milyon avroluk depozitosu karşılığı uygulayan mahkeme, Lenovo ve Motorola’nın Almanya’da stokları tükenene kadar satışlara devam etmesine izin verdi. Ancak devamında Çinli firmanın belirtilen özelliklere sahip hiçbir modeli satılmayacak.
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