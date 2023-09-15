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Avrupa
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Almanya’da ilaç sıkıntısı

2023-09-15 09:08:45
Almanya’da ilaç sıkıntısı

Almanya’da her gün yaklaşık 1.5 milyon kişinin ilaç tedariki sıkıntısından olumsuz etkilediği açıklandı.

#1
Foto - Almanya’da ilaç sıkıntısı

ARD Morgenmagazin programına katılan Kuzey Ren Eczacılar Birliği Başkanı Thomas Preis, özellikle antibiyotik gibi ilaçları temin etmenin zaman zaman çok zor hale geldiğini, ancak hastaların bu ilaçlara hızlı ulaşması gerektiğini söyledi.

#2
Foto - Almanya’da ilaç sıkıntısı

DW Türkçe’nin haberine göre Preis, Almanya’da temininde zorluk yaşanan reçeteli ilaçların yüzde 80’inin jenerik ilaçlar (Orijinal ilaçların kimyasal patent süreleri sona erdikten sonra satışına izin verilen ve aynı kimyasal maddeyi içeren ilaçlara jenerik ilaç deniliyor) olduğunu belirtti.

#3
Foto - Almanya’da ilaç sıkıntısı

BİR KRİZ OLMAYACAK İlaç tedariki konusunun devletin sorumluluğunda olduğunu belirten Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ise “Ekonominin şimdi bir parça geride kalması gerek” diyerek bu konuya öncelik tanınması gerektiğini vurguladı. Lauterbach, çocuklara yönelik ilaçlarda aileleri gereğinden fazla ilaç alıp depolamamak konusunda da uyardı. Kimsenin paniğe kapılmaması gerektiğini ifade eden Lauterbach “Bir kriz olmayacak. Haftalardır üreticilerle temas halindeyiz. Şu an gerekenden çok daha fazla ilaç üretiliyor” dedi. Almanya’da geçen yıl başta antibiyotik ve çocuklara yönelik ilaçlar olmak üzere bazı ilaçların tedarikinde sıkıntı yaşanmıştı.

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