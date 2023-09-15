Almanya’da ilaç sıkıntısı

BİR KRİZ OLMAYACAK İlaç tedariki konusunun devletin sorumluluğunda olduğunu belirten Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ise “Ekonominin şimdi bir parça geride kalması gerek” diyerek bu konuya öncelik tanınması gerektiğini vurguladı. Lauterbach, çocuklara yönelik ilaçlarda aileleri gereğinden fazla ilaç alıp depolamamak konusunda da uyardı. Kimsenin paniğe kapılmaması gerektiğini ifade eden Lauterbach “Bir kriz olmayacak. Haftalardır üreticilerle temas halindeyiz. Şu an gerekenden çok daha fazla ilaç üretiliyor” dedi. Almanya’da geçen yıl başta antibiyotik ve çocuklara yönelik ilaçlar olmak üzere bazı ilaçların tedarikinde sıkıntı yaşanmıştı.