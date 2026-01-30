  • İSTANBUL
Türkiye ciddi şekilde devredeydi: 6. nesil savaş uçağı projesi tehlikeye girdi
Haber Merkezi

Türkiye ciddi şekilde devredeydi: 6. nesil savaş uçağı projesi tehlikeye girdi

Altıncı nesil savaş uçağı projesi 100 milyar avroluk Future Combat Air System programında kriz aşılamayacak boyutlara ulaştı.

Foto - Türkiye ciddi şekilde devredeydi: 6. nesil savaş uçağı projesi tehlikeye girdi

Savunmatr'de yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa ile birlikte yürütülen yeni nesil savaş uçağı projesinin küçültülmüş bir formatta devam edebileceğini, ancak ortak üretilecek ana muharip uçağın tamamen iptal edilebileceğini söyledi.

Foto - Türkiye ciddi şekilde devredeydi: 6. nesil savaş uçağı projesi tehlikeye girdi

100 milyar avroluk Future Combat Air System (FCAS) programı kapsamında Paris ve Berlin’in bazı ortak savunma sistemleri geliştirmeye devam edeceğini belirten Merz, ancak projenin merkezindeki savaş uçağının rafa kalkmasının da ihtimal dahilinde olduğunu ifade etti.

Foto - Türkiye ciddi şekilde devredeydi: 6. nesil savaş uçağı projesi tehlikeye girdi

Merz’in açıklamaları, Airbus Defence and Space CEO’su Michael Schoellhorn’un şirketinin ortak savaş uçağı üretiminden vazgeçtiğini söylemesinin ardından geldi. Schoellhorn, Dassault’un yaklaşımının Avrupa çapında işbirliğine uygun olmadığını ve bu nedenle yolların ayrılmasının daha doğru olacağını dile getirdi.

Foto - Türkiye ciddi şekilde devredeydi: 6. nesil savaş uçağı projesi tehlikeye girdi

Financial Times daha önce Fransa ve Almanya’nın, ortak jet yerine “combat cloud” adı verilen komuta-kontrol sistemine odaklanmayı tartıştığını yazmıştı. Taraflar anlaşmazlığı çözmek için 2025 sonunu hedeflemişti, ancak karar Şubat sonuna ertelendi.

Foto - Türkiye ciddi şekilde devredeydi: 6. nesil savaş uçağı projesi tehlikeye girdi

Dassault ile Airbus, uçağın tasarımı ve üretiminde liderlik konusunda uzun süredir karşı karşıya. Fransız şirketi karar süreçlerinde tam yetki isterken, Airbus buna karşı çıkıyor.

Foto - Türkiye ciddi şekilde devredeydi: 6. nesil savaş uçağı projesi tehlikeye girdi

Fransız yetkililer FCAS’ın siyasi bir proje olduğunu ve Fransa’da iradenin bulunduğunu, ancak Almanya’da aynı kararlılığın olmadığını kabul ediyor. Airbus projede lider rol üstlenmeye hazır olduğunu belirtirken, Dassault ve Elysee Sarayı konuya ilişkin yorum yapmadı.

Foto - Türkiye ciddi şekilde devredeydi: 6. nesil savaş uçağı projesi tehlikeye girdi

Milli muharip uçak KAAN’ı gök vatanla buluşturmak için hummalı çalışma yürüten Türkiye, FCAS projesine de yakın ilgi gösteriyor. Fransız Senatosu’nun Dışişleri ve Savunma Komisyonu senatörlerinin Şubat 2025’te hazırladığı raporda, Türk Savunma Sanayii Başkanlığı yetkililerinin, Türkiye’nin 5. ve 6. nesil savaş uçağı geliştirme hedefleri doğrultusunda FCAS programına katılmak istediğini dile getirmişti.

Foto - Türkiye ciddi şekilde devredeydi: 6. nesil savaş uçağı projesi tehlikeye girdi

FCAS programında yer alan İspanya ve Almanya’nın Türkiye ile mevcut askeri iş birlikleri göz önüne alındığında, Ankara’nın bu iki ülke üzerinden FCAS’a dahil olmayı hedeflemesi olası görünüyor. Fakat Fransa’nın şu an için programa yeni ülkeleri dahil etmeye sıcak bakmadığı belirtiliyor.

