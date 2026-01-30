  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dört gözle bekleniyordu ve Ademola Lookman rekor bonservisle Fenerbahçe'ye! Bakın ne verilirse ne oluyor?!? Peyniri uzadıkça uzuyor: Sıcacık kuymak tarifi 16 yıldır bekleniyordu! Türkiye'nin dev projesi resmen rafa kaldırıldı Buna dikkat: Bebek maması uyarısı geldi! Herkes bunu konuşuyor Yağmurda göle dönen sokakta çocukluk hayalini gerçekleştirdi Merhum Erbakan’a da ‘hırsız’ demişlerdi! Yeniden Refah’a giden Özel’den iftira üstüne iftira
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Kar yağdı balık tezgahları doldu taştı
IHA Giriş Tarihi:

Kar yağdı balık tezgahları doldu taştı

Ülke genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, denizlerde balık bolluğuna neden oldu. Kayseri’de de tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor.

1
#1
Foto - Kar yağdı balık tezgahları doldu taştı

Son günlerde ülke genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, denizlerde bolluğa neden oldu. Kayseri’de 21 yıldır balıkçılık yapan Hüseyin Eroğlu, kar yağışının artmasının balığın çok çıkmasına sebep olduğunu söyledi.

#2
Foto - Kar yağdı balık tezgahları doldu taştı

Havalar soğuk gittiği için vatandaşların bol bol balık tükettiğini söyleyen Eroğlu, en çok levrek, hamsi ve çupra balığının satıldığını belirtti.

#3
Foto - Kar yağdı balık tezgahları doldu taştı

Çupra, levrek, istavrit ve somon balığında artış olduğunu ifade eden Eroğlu, "21 yıldır balıkçılık yapıyorum. Şu anda en çok satılan balık çupra, levrek, hamsi. Şu anda kar yağışları arttığı için balık çok çıkıyor, vatandaşın talebi çok.

#4
Foto - Kar yağdı balık tezgahları doldu taştı

Havalar soğuk gittiği için vatandaşlar bol bol balık tüketiyor. Çupra, levrek, istavrit, somon balıklarında şu anda bolluk var. Fiyatlar uygun. Karadeniz hamsi 220 TL, çupra 450 TL, levrek 470 TL bandında seyrediyor. Halkımız bol bol balık yesin" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…
Sosyal Medya

Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…

İstanbul'un göbeğinde kaydedilen görüntülerde, bir kadının başörtülü vatandaşlara yönelik sarf ettiği nefret dolu sözler infiale yol açtı. "..
SGK'da rüşvet skandalı! Eski müdür 90 bin Euro ile suçüstü yakalandı
Gündem

SGK'da rüşvet skandalı! Eski müdür 90 bin Euro ile suçüstü yakalandı

Antalya'da özel hastanelere yönelik denetimleri birer "şantaj" aracına dönüştürerek rüşvet çarkı kuran eski SGK İl Müdürü Selim E. ve iki ba..
ÇERÇİOĞLU'ndan ÖZGÜR ÖZEL'e yargı tokadı: İftiraların hesabını vereceksin!
Gündem

ÇERÇİOĞLU'ndan ÖZGÜR ÖZEL'e yargı tokadı: İftiraların hesabını vereceksin!

CHP’den istifa ederek AK PARTİ saflarına katılan AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem ÇERÇİOĞLU, kendisini hedef alan CHP Genel Başkanı Ö..
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje yolda! Pilot il olarak bakın hangisi seçildi
Ekonomi

Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje yolda! Pilot il olarak bakın hangisi seçildi

Erzurum'da kırmızı et üretimi için pilot proje masaya yatırıldı. Projeyle besilik materyal üretiminin desteklenmesi amacıyla etçi ırk erkek ..
Yunanlılar manşete taşıdı! Hindistan, Türk gerçeğiyle tanıştı!
Gündem

Yunanlılar manşete taşıdı! Hindistan, Türk gerçeğiyle tanıştı!

Yunan pentapostagma sitesinin haberine göre, Türkiye; Yunanistan, İsrail ve Hindistan’ın Hint Okyanusu’ndan Doğu Akdeniz’e uzanan koridor pl..
Siyonizm’in Kanlı Yol Haritası: İsrail Hitler ve İnönü eliyle kuruldu
Gündem

Siyonizm’in Kanlı Yol Haritası: İsrail Hitler ve İnönü eliyle kuruldu

Yazar Yücel Kaya, 20. yüzyıl trajedilerinin perde arkasını araladığı analizinde, NAZİ zulmünden VARLIK VERGİSİ’ne kadar uzanan sürecin aslın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23