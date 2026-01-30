88 bilim insanı Erzurum'da ilaç ham maddesi üretiyor

Hacımüftüoğlu, bilim insanlarının ilk etapta rutinde satılan stratejik ürünlerin sağlanması için çalıştığını anlattı. Bu kapsamda her gruptan bir ilacın yapılacağını dile getiren Hacımüftüoğlu, "Ateş düşürücü, ağrı kesici, lokal ve genel anestezi, steroidler, morfin ve kalp ilaçları gibi her gruptan en az bir ilacın stratejik olarak burada yapılması ve ihtiyaç durumunda o ilacın verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla buna yönelik planlamamız var." dedi.