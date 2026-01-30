88 bilim insanı Erzurum'da ilaç ham maddesi üretiyor
Atatürk Üniversitesinde 88 bilim insanı, Sağlık Bakanlığı ve YÖK desteğiyle ateş düşürücü, ağrı kesici, morfin ve kalp ilaçları başta olmak üzere stratejik öneme sahip 11 grupta yerli ilaç ham maddesi üretimi gerçekleştiriyor. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, "Sağlık Bakanlığının özel desteğiyle bazı ham madde ürünlerinin Erzurum'da üretimi ve ilaç şirketlerine verilmesi söz konusu. Burada stratejik nokta var, devletimiz Erzurum'a gerekli desteği veriyor. Bu noktada 88 bilim adamımızla ürünleri maliyetine uygun üretmeye çalışıyoruz" dedi.