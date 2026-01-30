İttifak ifşa oldu: Süleymancılar cemaatine oy karşılığında bakın ne verilmiş
Süleymancılar cemaatinin 2024 seçimlerie müdahil olma girişimi ilk kez iddianamede yer aldı. Detaylar herkesi dehşete düşürdü.
Süleymancılar cemaati ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) arasındaki ilişki dava dosyasına girdi. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e yönelik hazırlanan iddianamede, Böcek’in yerel seçimden önce Süleymancılarla anlaştığı ifadeleri yer aldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki gün tamamlanan iddianamede Muhittin Böcek’in “icbar suretiyle irtikap”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” suçlarından cezalandırılmasını istedi. Soruşturma kapsamında ilk başta sanık olarak yer alan iş insanı Yusuf Yadoğlu, tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti. Ardından etkin pişmanlıktan yararlanan Yadoğlu, itirafçı oldu. İddianamede suçtan zarar gören mağdur olarak yer alan Yusuf Yadoğlu, Böcek’in kurduğu yolsuzluk ve rüşvet ağını anlattı. Yadoğlu, itiraflarında CHP’nin Süleymancılar cemaatiyle bağlantısını da gün yüzüne çıkardı. Yadoğlu’nun 26 Haziran 2025’te savcılığa verdiği ifadede şunlar kaydedildi:
“Muhittin Böcek’i yaklaşık 15 yıldır tanıyorum. 5-6 ayda bir defa kendisiyle görüşmüşlüğüm vardır. 2024 yerel seçimlerinden önce kendisiyle görüştüğümde sohbet esnasında ‘Süleymancılar bende, bak ekmek yiyorsun, sen oy vermiyorsun ama ben yüzde 7 ile seçimi onlarla birlikte kazanacağım.’ şeklinde bir ifade kullanmıştı.” Konuyla ilgili bilgi aldığımız yargı kaynakları da CHP’nin Antalya’da Süleymancılarla ilişkisinin 2019 seçimlerinde başladığını bildirdi. Kaynaklar, “CHP’nin bir önceki yerel seçimlerde cemaatle işbirliği yaptığını biliyoruz. Süleymancılar hem büyükşehirde hem de ilçelerde CHP’ye oy çağrıları yaptı. Seçimden sonra da pek çok cemaat üyesi belediye kadrolarına girdi.” dedi.
Yerel kaynaklar, 2024 yerel seçimlerinden önce, CHP’ye oy verme karşılığında cemaate Alanya’da denize sıfır bir otelin verildiğine dikkat çekti. Buna göre Alanya’da yaşayan iş insanı A. G.’nin 8 katlı oteli devralarak cemaate hibe ettiği belirtildi. Kaynaklar, cemaatin oteli öğrenci yurduna çevirerek kullanacağını da aktardı. Bunun üzerine cemaatin de Antalya genelinde kapı kapı gezerek CHP’ye oy çağrısı yaptığı öğrenilmişti. Alanya’da cemaatin 30 bin üyesinin bulunduğu ileri sürülüyor. Ayrıca Antalya genelinde de nüfuslarının kalabalık olduğu düşünülüyor.
Süleymancılar cemaati, 2024 Yerel Seçimleri öncesinde tüm Türkiye genelinde CHP’yi destekleme kararı almıştı. İstanbul’da da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nu destekleme karşılığında Hisar Hastanesi’nin Bağcılar Mahmutbey’e yapılacak şubesi için 26 katlık imar izni sözü almıştı. Hastanenin şu an sadece Ümraniye ve Çamlıca’da iki şubesi bulunuyor. Seçimden sonra cemaatin inşaat şirketi Hisar Project Management’ten yapılan açıklamada hastane inşaatının başladığı duyurulmuştu.
Alihan Kuriş, 2024 Yerel Seçimlerinden bir hafta sonra Cuma sohbetinde cemaatine hitap ederken AK Parti’ye şöyle gözdağı vermişti: “Şile’de tekâmül kurslarımıza, diğer Tuzla’daki kurslarımıza mâni olanlar… Bakın şimdi ne geçti ellerine? Bu toplulukla mücadele edenlerin kendine şu soruyu sormaları lazım; ‘Elimize ne geçti?’ Hiçbir şey! İşte geçen şeyin ne olduğu belli! Şimdi Şile’ye gittikleri zaman sahilde, kumda oynarlar. Tuzla’ya gidince balıkçıda balık kuyruğuna geçerler. Üsküdar’dan vapura biner Kasımpaşa’da turşu suyu içerler. Onun için bu toplulukla mücadele olmaz. Allah’ın yardımı bu toplulukladır. Yeter ki biz gayret edelim.” ifadelerini kullandı. Kuriş konuşmasının bir bölümünde cemaatin mali durumunun zorda olduğunu söyleyerek şunları belirtmişti:
“Çok bereketli bir Ramazan-ı Şerif bu sene. Geçtiğimiz senelere göre daha da farklı bir güzellik var. Gidilen her yerde bir hüsn-ü teveccüh var topluluğumuza karşı, hocalarımıza karşı. Onun bereketini görüyoruz. Mali müzâyeka (darlık) olmasına rağmen ciddi manada bu hizmetlerin, Kur’an-ı Kerim’e hizmet eden bu topluluğun yaptığı gayret daha çok anlaşılıyor, daha çok teveccüh var.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs 2025’te partisinin TBMM grup toplantısında İBB ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmanın bazı cemaatlere ve istihbarat kuruluşlarına uzandığını söyledi. Soruşturmayla birlikte bürokratik ve uluslararası ayağı da olan bir ağın ortaya çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Şurası çok önemli: İstanbul'da yürüyen soruşturma bu çarpık tablonun en bariz ve belki de cumhuriyet tarihinin eşi benzeri görülmemiş bir suç organizasyonu örneğidir. Öyle ki yapılan işlerin yolsuzluk ve haraç boyutuyla ilişkili organize suç vasfını aşarak ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştığı anlaşılıyor. "Çünkü bu karanlık organizasyon İstanbul'la sınırlı kalmamış ülkedeki pek çok belediyeyi kurumu kişiyi içine alan, kolları çok farklı yerlere uzanan, hatta uluslararası ayağı da olan bir ahtapota dönüşmüştür. Önceleri sadece kimi siyasi partileri ve siyasetçileri kapsadığı düşünülen çarpık ilişkiler ağının bürokrasiden iş dünyasına ve medyadan kimi cemaatlerden istihbarat kuruluşlarına kadar uzandığı ortaya çıkıyor. "Tüm bunlara yol veren sebep ise mali idareler daha doğrusu belediye yönetimlerinde baş gösteren yozlaşmadır, sistemde açılan gediklerdir, denetim mekanizmalarının yeterince etkin işletilmemesidir."
