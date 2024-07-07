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Spor
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Alman taraftardan bozkurt işareti

2024-07-07 09:26:39
Alman taraftardan bozkurt işareti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Hollanda-Türkiye maçını izleyen 63 yaşındaki Alman Thomas Becker, bozkurt işareti yapıp

#1
Foto - Alman taraftardan bozkurt işareti

Türk Bayrağı'nı öptü. Becker, Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına destek verdi. EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye - Hollanda maçı, Devrek ilçesinde kurulan dev ekranda izlendi.

#2
Foto - Alman taraftardan bozkurt işareti

Almanya'dan gelen 63 yaşındaki Thomas Becker de maçı izleyerek Türkiye'ye destek verdi. 2 maç ceza alan Merih Demiral'ın bozkurt işaretinin normal olduğunu söyleyen Becker, Almanları da kınadığını söyledi.

#3
Foto - Alman taraftardan bozkurt işareti

2-1 biten Avusturya-Türkiye maçını doğru tahmin eden Becker, Türkiye'nin Hollanda karşısında 3-1 galip geleceğini söyledi. Zonguldak'ta da dev ekranda milli maç heyecanı yaşandı.

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