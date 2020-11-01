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Spor
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Alman devi Bayern Münich Zonguldak'ı seçti

2020-11-01 15:21:08
Alman devi Bayern Münich Zonguldak'ı seçti

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münich, koronavirüs nedeniyle flaş bir şekilde Türkiye'yi seçti.

#1
Foto - Zonguldak'ta ürettiği spor giysilerini pek çok ülkeye ihraç eden firma, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve UEFA Süper Kupası'nın sahibi Bayern Münih'in lisanslı taraftar maskelerini hazırlıyor.

Zonguldak'ta ürettiği spor giysilerini pek çok ülkeye ihraç eden firma, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve UEFA Süper Kupası'nın sahibi Bayern Münih'in lisanslı taraftar maskelerini hazırlıyor.

#2
Foto - Taş kömürü üretimi dolayısıyla

Taş kömürü üretimi dolayısıyla "Karaelmas diyarı" olarak bilinen kentte 27 yıl önce kurulan Capeti Tekstil, 1650 metrekare alanda faaliyet gösteriyor.

#3
Foto - Ürettiği spor giyim ürünlerini birçok ülkeye satan firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye de maske üretimiyle katkı sağlıyor.

Ürettiği spor giyim ürünlerini birçok ülkeye satan firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye de maske üretimiyle katkı sağlıyor.

#4
Foto - Firma, şirket logolarının yanı sıra takım amblemleri, çizgi film kahramanları gibi desenlerde ürettiği maskeleri iç piyasanın yanı sıra yurt dışına gönderiyor.

Firma, şirket logolarının yanı sıra takım amblemleri, çizgi film kahramanları gibi desenlerde ürettiği maskeleri iç piyasanın yanı sıra yurt dışına gönderiyor.

#5
Foto - Firma son olarak İstanbul'da bulunan bir firma aracılığıyla Bayern Münih'in lisanslı taraftar maskelerinin üretimine başladı.

Firma son olarak İstanbul'da bulunan bir firma aracılığıyla Bayern Münih'in lisanslı taraftar maskelerinin üretimine başladı.

#6
Foto - Üretilecek 100 bin adet taraftar maskesi, kulübün mağazalarında satışa sunulacak.

Üretilecek 100 bin adet taraftar maskesi, kulübün mağazalarında satışa sunulacak.

#7
Foto - Firmanın genel müdürü Hikmet Kavaz, AA muhabirine, İstanbul'daki bir firma için imalat yaptıklarını söyledi. Kavaz, bu firmanın yıllardır Avrupa'daki büyük takımların aksesuar malzemelerini yapıp dağıtımını gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Firmanın genel müdürü Hikmet Kavaz, AA muhabirine, İstanbul'daki bir firma için imalat yaptıklarını söyledi. Kavaz, bu firmanın yıllardır Avrupa'daki büyük takımların aksesuar malzemelerini yapıp dağıtımını gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

#8
Foto - Kulübün talebini değerlendiren firmanın maskeyi yapma imkanı olmadığı için kendilerine başvurduğunu anlatan Kavaz,

Kulübün talebini değerlendiren firmanın maskeyi yapma imkanı olmadığı için kendilerine başvurduğunu anlatan Kavaz, "Maskelerin kısa zamanda yapılması istendi. Bizler de numuneleri yaptık. Olur alınmasının ardından çok hızlı bir şekilde imalata başladık. Kısmet olursa ilk partiyi pazartesi günü uçakla gönderiyoruz, sonrasında devam edecek. 100 bin maske siparişi aldık." diye konuştu.

#9
Foto - Kavaz, Kovid-19 salgınına karşı maske kullanımının önemine işaret ederek, imal ettikleri maskelerin penye astarlı, sağlıklı ve yıkanabilir olduğu için tercih edildiğini dile getirdi.

Kavaz, Kovid-19 salgınına karşı maske kullanımının önemine işaret ederek, imal ettikleri maskelerin penye astarlı, sağlıklı ve yıkanabilir olduğu için tercih edildiğini dile getirdi.

#10
Foto -

"Bunlar kesinlikle lisanslı. Bayern Münih taraftarlarına mağazalarda satılacak. Türkiye'de bütün büyük takımların storeleri olduğu gibi aynı şekilde Avrupa'da da storeler var. Bayern Münih'in taraftarı çok. Bu 50 bin, 100 binle kalmayacaktır, milyonlarca taraftarı var. İstediğimiz zamanda ve şekilde verirsek ki biz buna güveniyoruz, diğer takımlar da olacak. Çevredeki diğer atölyelere de faydası olur. Diğer imalatçıları da organize edeceğiz, hayırlısı olur inşallah."

#11
Foto - Kavaz, yaptıkları işi önemsediklerini vurgulayarak,

Kavaz, yaptıkları işi önemsediklerini vurgulayarak, "Geçen yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan bir takıma maske yapmak ayrı bir gurur. Dünya devine Zonguldak'taki bir atölyeden ürün yapılması güzel bir şey. Ülke ekonomisi açısından çok önemli, yani ihracat yapmak çok önemli. Sonuçta döviz giriyor, bunları avroyla satıyoruz." dedi.

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