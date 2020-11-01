Alman devi Bayern Münich Zonguldak'ı seçti

"Bunlar kesinlikle lisanslı. Bayern Münih taraftarlarına mağazalarda satılacak. Türkiye'de bütün büyük takımların storeleri olduğu gibi aynı şekilde Avrupa'da da storeler var. Bayern Münih'in taraftarı çok. Bu 50 bin, 100 binle kalmayacaktır, milyonlarca taraftarı var. İstediğimiz zamanda ve şekilde verirsek ki biz buna güveniyoruz, diğer takımlar da olacak. Çevredeki diğer atölyelere de faydası olur. Diğer imalatçıları da organize edeceğiz, hayırlısı olur inşallah."