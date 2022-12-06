Allahyar'ın sözleri Türkiye gündemine oturdu!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Regnum Carya'da yaptığı kamp çalışmalarının ardından İngiltere'ye geri döndü. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve şu anda İngiliz ekibinde görev yapan Allahyar Seyyadmenes, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Kampın kendileri için iyi geçtiğini ifade eden Allahyar Seyyadmenes, "Kamp takım için güzel geçiyor. Kendimizi, zayıf noktalarımızı geliştirmek, takım problemlerini geliştirmek için güzel bir fırsattı. Takım arkadaşlarım kampı verimli geçiriyor. Ben şu anda sakatlıktan dönüyorum. Dolayısıyla takımdan ayrı çalışıyorum. Regnum'da her şey çok güzel. Çalışanlar çok sıcak. Antrenman tesisleri oldukça iyi. Winter Football Series'de maçlar da yapıyoruz. Bu yüzden burada iyi zaman geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.