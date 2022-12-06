Allahyar'ın sözleri Türkiye gündemine oturdu!

"JORGE JESUS'A FENERBAHÇE'DE İYİ ŞANSLAR DİLİYORUM" Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile çalışmış olsaydı, performansının farklı olup, olmayacağı ile ilgili gelen bir soru üzerine Allahyar, şöyle konuştu: "Zorya'dan Fenerbahçe'ye döndüğüm zaman Jesus orada değildi. Dolayısıyla kendisiyle hiç çalışma şansım olmadı. Eğer onunla çalışsaydım nasıl olurdu bilmiyorum. Kendisine Fenerbahçe'de iyi şanslar diliyorum." Kendisine uzun vadeli hedefler koymadığının altını çizen Allahyar Seyyadmenes, "Ben genel olarak kariyerimi düşünürken, anı düşünen biriyim. 2 ya da 3 yıl sonrası için kafamda fazla hedefler koymam. Tabii ki bazı hedeflerim var. Ancak şu anda Hull City ekibine odaklandım" dedi.