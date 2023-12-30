Allah-u Ekber Dağları’nda bir ilk

İlk kez Allah-u Ekber Dağları’nda kardan şehit heykellerini yaptıklarını ifade eden Muhammet Hanifi Zengin, “Her yıl düzenli olarak yapmakta olduğumuz Sarıkamış kar heykellerini geçen yıl yapamamıştık. Kar yağmamıştı. Bu yıl çevremizde güzel kar var. Gördüğünüz gibi doğa bembeyaz, Burası tam da Sarıkamış2ta donarak şehit olan askerlerin asıl savaştığı alan, bölge bu yıl burada 109. Yıl anısına Sarıkamış Şehitleri Anma Programı çerçevesinde tam olayın gerçekleştiği yerde kardan heykellerimizi yapmaktayız. Toplam ekip olarak 9 kişi çalışıyoruz. Burada 5 kişiyiz. Diğer 4 arkadaşımızda aşağıda kar heykellerinin olduğu yerde çalışıyor. Çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ayın 6’tısı itibariyle de kardan heykellerimizi sonuçlandıracağız” dedi.