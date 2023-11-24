2023-11-24 02:49:29 Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı!
Aksaray'da hafif ticari araç park halindeki otomobile çarparken 2,76 promil alkollü olan sürücü yaralandı.
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Aksaray'da hafif ticari araç park halindeki otomobile çarparken 2,76 promil alkollü olan sürücü yaralandı.
Kaza, Hürriyet Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü sürücü Mustafa T. (41) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde olan Doğan E.'ye ait otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklenen hafif ticari araç ve çarptığı otomobil hurdaya dönerken alkollü sürücü yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücünün yapılan kan testinde 2,76 promil alkollü olduğu tespit edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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