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Yaşam
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Alkollü sürücü dehşet saçtı

2023-09-24 03:35:06
Alkollü sürücü dehşet saçtı

Kırıkkale'de alkollü sürücü, otomobili ile önce park halindeki araca ardından da iş yerine çarparak durabildi. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

#1
Foto - Alkollü sürücü dehşet saçtı

Edinilen bilgiye göre, E.Z. idaresindeki 16 BAL 23 plakalı otomobil, gece yarısı İstiklal Caddesi'nde park halinde duran Gökhan Toyran'a ait 71 ACE 527 plakalı otomobile ardından da iş yerine çarparak durabildi.

#2
Foto - Alkollü sürücü dehşet saçtı

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü E.Z. (35) ile yanında yolcu olarak bulunan R.E. (31) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Alkollü sürücü dehşet saçtı

Yaralılar, ekiplerin müdahalesi ile sıkıştığı araçtan kurtarılarak ambulansa taşındı.

#4
Foto - Alkollü sürücü dehşet saçtı

Ağır yaralı 2 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

#5
Foto - Alkollü sürücü dehşet saçtı

Polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

#6
Foto - Alkollü sürücü dehşet saçtı

Park halindeki otomobiline zarar verildiğini belirten Gökhan Toyran, "Kaza anından ben balkondaydım. Aracıma çarparak ilerideki dükkana çarptı" dedi. Kaynak: İHA

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