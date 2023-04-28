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Türkiye
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Alkol şişedeki gibi durmuyor!

2023-04-28 08:26:21
Alkol şişedeki gibi durmuyor!

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücünün kullandığı otomobil refüje çıktı.

#1
Foto - Alkol şişedeki gibi durmuyor!

Refüje çarparak durabilen otomobilin sürücüsü araçtan yara almadan kurtuldu.

#2
Foto - Alkol şişedeki gibi durmuyor!

Kaza, saat 20.45 sıralarında İpsala-Keşan kavşağında meydana geldi.

#3
Foto - Alkol şişedeki gibi durmuyor!

Edinilen bilgiye göre, İpsala istikametinden Keşan istikametine seyir halinde olan 22 FJ 422 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

#4
Foto - Alkol şişedeki gibi durmuyor!

efüje çıkan otomobil burada bulunan taşlara çarparak durabildi. Yoldan geçen vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen trafik polislerinin yaptığı ilk incelemede sürücünün alkollü olduğu belirlemesi üzerine araç sürücüsü işlemleri için Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

#5
Foto - Alkol şişedeki gibi durmuyor!

Kaza sebebiyle caddedeki trafik akışı dururken, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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