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Spor
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Aliyev’den ‘Merih’ açıklaması! "Şiddetle kınıyorum"

2024-07-07 08:58:51
Aliyev’den ‘Merih’ açıklaması! “Şiddetle kınıyorum”

Türkiye A Milli Futbol Takımı Hollanda karşısında iyi bir oyunla kaybetti.

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#1
Foto - Aliyev’den ‘Merih’ açıklaması! "Şiddetle kınıyorum"

2-1 biten müsabakaya hakemin vermediği kırmızı kart damga vurdu.

#2
Foto - Aliyev’den ‘Merih’ açıklaması! "Şiddetle kınıyorum"

Xavi Simons, Mert Müldür'e sert bir harekette bulundu. Hakem Clement Turpin ise bu müdahaleyi sarı kartla geçiştirdi.

#3
Foto - Aliyev’den ‘Merih’ açıklaması! "Şiddetle kınıyorum"

Öte yandan, Bozkurt işareti nedeniyle ceza alan Merih Demiral da gündem oldu.

#4
Foto - Aliyev’den ‘Merih’ açıklaması! "Şiddetle kınıyorum"

"Merih oynasa ne olurdu" sorusunu gündeme getiren futbolseverler, UEFA'nın taraflı tutumunu eleştirdi.

#5
Foto - Aliyev’den ‘Merih’ açıklaması! "Şiddetle kınıyorum"

Öte yandan Türk dünyasından da Merih Demiral ile ilgili açıklama geldi.

#6
Foto - Aliyev’den ‘Merih’ açıklaması! "Şiddetle kınıyorum"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral'a verdiği 2 maç men cezasına tepki gösterdi.

#7
Foto - Aliyev’den ‘Merih’ açıklaması! "Şiddetle kınıyorum"

Aliyev, "Özellikle Avusturya maçında 2 gol atarak oyunun en iyi oyuncusu seçilen Merih Demiral'i tebrik ediyorum. Merih'e verilen ceza haksızdır ve şiddetle kınıyorum." dedi. Aynı zamanda Aliyev, Türkiye'yi çeyrek final oynama başarısı nedeniyle tebrik etti.

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Yorumlar

Futbol ne?

Futbola harcanan emek ve masraf, ona ayrılan zamana değermi? Adam çocuğuyla ilgilenmeyip kahvede futbol izlemeye giderse, bu sapıklıktır. Ha LBTG ha takım tutan, ikiside aynı seviye.
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