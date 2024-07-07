2024-07-07 08:58:51 Aliyev’den ‘Merih’ açıklaması! “Şiddetle kınıyorum”
Türkiye A Milli Futbol Takımı Hollanda karşısında iyi bir oyunla kaybetti.
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Türkiye A Milli Futbol Takımı Hollanda karşısında iyi bir oyunla kaybetti.
2-1 biten müsabakaya hakemin vermediği kırmızı kart damga vurdu.
Xavi Simons, Mert Müldür'e sert bir harekette bulundu. Hakem Clement Turpin ise bu müdahaleyi sarı kartla geçiştirdi.
Öte yandan, Bozkurt işareti nedeniyle ceza alan Merih Demiral da gündem oldu.
"Merih oynasa ne olurdu" sorusunu gündeme getiren futbolseverler, UEFA'nın taraflı tutumunu eleştirdi.
Öte yandan Türk dünyasından da Merih Demiral ile ilgili açıklama geldi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral'a verdiği 2 maç men cezasına tepki gösterdi.
Aliyev, "Özellikle Avusturya maçında 2 gol atarak oyunun en iyi oyuncusu seçilen Merih Demiral'i tebrik ediyorum. Merih'e verilen ceza haksızdır ve şiddetle kınıyorum." dedi. Aynı zamanda Aliyev, Türkiye'yi çeyrek final oynama başarısı nedeniyle tebrik etti.
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