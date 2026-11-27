Alışveriş bağımlılığını değerlendirirken kişinin ne kadar para harcadığından çok, alışveriş davranışı üzerindeki kontrolüne ve bu davranışın yaşamını nasıl etkilediğine bakmak gerekir. Sık alışveriş yapan herkes bağımlı olmadığı gibi, küçük tutarlarda ancak kontrolsüz ve tekrarlayıcı biçimde alışveriş yapan bir kişi de bağımlılık açısından risk altında olabilir" uyarısında bulundu.Doğan Bektaş, alışveriş bağımlılığının bağımsız bir tanı kategorisi olarak yer almamakla birlikte Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Hastalık Sınıflandırmasında diğer tanımlanmış dürtü kontrol bozuklukları kapsamında yer aldığını, davranışsal bağımlılıklarla gösterdiği benzerlikler nedeniyle bağımlılık alanında da giderek daha fazla araştırıldığını kaydetti.Ergenlerde görülme sıklığı yüzde 20,6Alışveriş bağımlılığının dünya genelindeki çalışmaları birleştiren bir meta-analizde, genel popülasyonda kompulsif satın alma sıklığını yaklaşık yüzde 5 olarak bildirdiğini kaydeden Doğan Bektaş, "Üniversite öğrencileri gibi genç yetişkin gruplarında bu oran daha yüksek bulunmuştur. Ergenlerde görülme sıklığı ise yüzde 20,6 olarak tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda farklı ölçüm araçlarının kullanılması ve farklı ülkelerde kültürel ve sosyoekonomik şartların değişkenlik göstermesi nedeniyle oranlar çalışmadan çalışmaya değişmektedir. Ancak sorunun az rastlanan bir durum olmadığı açıktır" dedi.Alışveriş bağımlılığının altında yatan nedenlerAlışveriş bağımlılığının tek bir nedeni olmadığını, biyolojik, psikolojik, sosyal ve çevresel etkenlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkabildiğini belirten Doğan Bektaş, "Beynin ödül ve motivasyon sistemleri, alışveriş davranışının pekişmesinde rol oynar. Bir ürünü satın almayı düşünmek, ürünler arasında seçim yapmak, sipariş vermek ve siparişin ulaşmasını beklemek kişide heyecan ve haz oluşturabilir. Ancak bu olumlu duygular ekseriya geçicidir" dedi.Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Doğan Bektaş, "Alışveriş bağımlılığında satın alma davranışı, sıklıkla kişinin zorlayıcı duygularıyla baş etme aracına dönüşür. Yalnızlık, üzüntü, kaygı, can sıkıntısı, öfke, yetersizlik hissi ya da yoğun stres yaşayan kişi, bu duygulardan uzaklaşmak için alışverişe yönelebilir. Alışveriş sırasında yaşanan geçici rahatlamanın yerini bir süre sonra suçluluk, pişmanlık ve utanç duyguları alabilir. Kişi bu olumsuz duygularla baş etmek için yeniden alışveriş yaptığında bir kısır döngü oluşur. Bir süre sonra kişi bir ürüne sahip olmak için değil, satın alma sırasında hissettiği duyguyu yeniden yaşayabilmek için alışveriş yapmaya başlayabilir" diye konuştu.Düşük benlik saygısı ve stresle baş etme becerilerinin yetersizliği risk oluşturabilirAlışveriş bağımlılığında risk faktörlerine değinen Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Doğan Bektaş, "Düşük benlik saygısı, dürtüsellik, duyguları düzenlemede güçlük, kişilerarası ilişki sorunları ve stresle baş etme becerilerinin yetersizliği alışveriş bağımlılığı açısından risk oluşturabilir. Bazı kişiler için satın alınan ürünler, oldukları kişi ile olmak istedikleri kişi arasındaki mesafeyi kapatmanın bir yolu haline de gelebilir. Daha güzel, daha başarılı, daha değerli ya da daha çok kabul gören biri olma arzusu, tüketim davranışı üzerinden karşılanmaya çalışılabilir. Ancak kişinin kendilik değerini sahip olduğu nesneler üzerinden tanımlaması, sürekli yeni şeyler satın alma ihtiyacını beraberinde getirebilir" dedi.Alışveriş bağımlılığının habercisi olan 10 davranışa dikkatDr. Öğr. Üyesi Zuhal Doğan Bektaş, alışveriş bağımlılığının çoğu zaman yavaş ve fark edilmeden geliştiğini belirterek aşağıdaki davranışların tekrarlayıcı hale gelmesinin önemli bir uyarı işareti olduğunu söyledi. Doğan Bektaş, bu davranışları şöyle sıraladı:"Günün önemli bir bölümünü alışveriş yapmayı düşünerek, ürün inceleyerek veya alışveriş sitelerinde gezinerek geçirmek.İhtiyaç duyulmayan ürünleri satın alma isteğine karşı koyamamak.Üzgün, kaygılı, yalnız, öfkeli ya da stresli hissedildiğinde alışverişe yönelmek.Alışveriş sırasında yoğun bir heyecan ve rahatlama, sonrasında ise suçluluk ve pişmanlık hissetmek.Satın alınan ürünlerin bir kısmını hiç kullanmamak, paketlerini dahi açmamak.Alışveriş yapılmadığında huzursuzluk, gerginlik veya yoğun satın alma isteği yaşamak.Alışverişi azaltmaya yönelik kararlar almak ancak bu kararları sürdürememek.Bütçeyi aşmak, borçlanmak ve maddi sorunlara rağmen alışveriş yapmaya devam etmek.Yapılan harcamaları, satın alınan ürünleri veya borçları aile üyelerinden ve yakın çevreden gizlemek.Alışveriş davranışı nedeniyle aile ilişkilerinin, iş yaşamının, sosyal hayatın veya günlük sorumlulukların olumsuz etkilenmesi.Bu davranışlardan birinin zaman zaman görülmesi, kişinin alışveriş bağımlılığı olduğu anlamına gelmez. Ancak davranışların süreklilik göstermesi, kontrol kaybının yaşanması ve kişinin yaşamında belirgin sorunlara yol açması durumunda profesyonel değerlendirme önemlidir.""Alışveriş bağımlılığı tedavi edilebilir bir sorundur"Alışveriş bağımlılığının tedavi edilebilir bir ruh sağlığı sorunu olduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Doğan Bektaş, "Öncelikle kişinin yaşadığı güçlüğün yalnızca bir irade veya bütçe yönetimi sorunu olmadığının anlaşılması gerekir. Tedavide kişinin alışveriş davranışını tetikleyen düşüncelerin, duyguların ve yaşam olaylarının belirlenmesi önemlidir. Alışverişin kişi için hangi psikolojik işlevi yerine getirdiğinin anlaşılması, tedavinin önemli bir parçasıdır" dedi.Mevcut bilimsel çalışmaların, özellikle bilişsel davranışçı terapiye dayalı psikoterapi uygulamalarının alışveriş bağımlılığı belirtilerinin azaltılmasında yararlı olabileceğini gösterdiğini, bununla birlikte tedaviye ilişkin araştırmaların sayısı halen sınırlı olduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Doğan Bektaş, "Psikoterapi sürecinde dürtü kontrolünün geliştirilmesi, işlevsel olmayan düşüncelerin ele alınması, duygu düzenleme becerilerinin artırılması ve alışveriş dışında sağlıklı baş etme yöntemlerinin geliştirilmesi hedeflenir" diye konuştu.Alışveriş bağımlılığına diğer psikiyatrik bozukluklar eşlik edebilirAlışveriş bağımlılığına depresyon, kaygı bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, yeme bozuklukları veya diğer bağımlılık sorunları eşlik edebileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Doğan Bektaş, "Bu nedenle kapsamlı bir psikiyatrik değerlendirme yapılması önemlidir. Alışveriş bağımlılığına özgü etkinliği kesin olarak gösterilmiş bir ilaç tedavisi henüz bulunmamaktadır. Ancak eşlik eden psikiyatrik bozuklukların varlığında ilaç tedavisi gerekli olabilir" diye konuştu.