Alimlerin alimi İbn-i Sina’nın bir tarifi daha gündem oldu İşte her derde deva muhteşem kürü

ZEYTİNYAĞI VE İNCİR KÜRÜNÜN FAYDALARI Allah (c.c) tarafından adına yemin edilen bir besin olan incir ile zeytinyağı, başına başlı başına şifa kaynağı olan besinlerdir. Bu iki gıdayı bir araya getirip bir süre beklettiğimizde ise şifa deposu bir karışım ortaya çıkıyor. Yüksek oranda kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir, kemik ve dişlerin daha güçlü olmasını sağlar. İncir A, E, K vitaminleri ve özellikle B kompleks vitaminleri açısından da zengin bir kaynaktır. İçerisinde bolca mineral ve vitamin barındıran kuru incir, kalp sağlığını korur ve güçlendirir. İncir, lifli içeriği sayesinde kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar. Tatlı ihtiyacını doğal yoldan karşılayan ve metabolizma hızını artıran kuru incir, zayıflamaya yardımcı olur. Demir açısından çok zengin olan kuru incirin, kansızlık çeken ya da çok üşüyen kişiler tarafından tüketilmesi önerilir. Kan şekerinin yükselmesini önleyebilme özelliğine sahip olan incir, kan şekerini düzenler. Mucizevi içeriğiyle kuru incir, kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur. Hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Zeytinyağı bağırsak iç yüzeyini yeniler. Zeytinyağı, eklemler arası sürtünmeyi azaltır ve eklemlerin sağlıklı bir şekilde hareket etmesine yardımcı olur. Kadınlarda doğurganlığı artırır ve hamile kalmayı kolaylaştırır. Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olur ve öksürüğü keser. Hafızayı ve sinir sistemini güçlendirir. Kemik ve diş sağlığını kuvvetlendirir ve kemik erimesine karşı korur. Zengin lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler. Lif oranı yüksek olan besinler kolon kanseri gibi kanser türlerini engeller.