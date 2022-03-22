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Sağlık
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Alimlerin alimi İbn-i Sina’nın bir tarifi daha gündem oldu İşte her derde deva muhteşem kürü

2022-03-22 08:47:09
Alimlerin alimi İbn-i Sina’nın bir tarifi daha gündem oldu İşte her derde deva muhteşem kürü

Alimlerin alimi olarak bilinen İbn-i Sina'nın kuru incir ve zeytinyağı ile oluşturduğu mucizevi kür, her derde deva olarak biliniyor. İşte kuru incir ve zeytinyağı karışımının faydalarını derledik.

#1
Foto - ''Kuşyar'' adlı bir hekimin yanında tıp eğitimi alan İbn-i Sina, Buhara'da babasından ve döneminin ünlü bilginlerinden özel ders ve iyi bir eğitim aldı.

''Kuşyar'' adlı bir hekimin yanında tıp eğitimi alan İbn-i Sina, Buhara'da babasından ve döneminin ünlü bilginlerinden özel ders ve iyi bir eğitim aldı.

#2
Foto - 14 yaşına geldiğinde olağanüstü zekası sayesinde öğretmenlerini geçmeye başlayan İbn-i Sina; felsefe, edebiyat, matematik, tıp gibi çeşitli alanlarda engin bir bilgi birikimine ulaştı.

14 yaşına geldiğinde olağanüstü zekası sayesinde öğretmenlerini geçmeye başlayan İbn-i Sina; felsefe, edebiyat, matematik, tıp gibi çeşitli alanlarda engin bir bilgi birikimine ulaştı.

#3
Foto - Yeni tedaviler geliştiren ve 19 yaşında doktor unvanını elde eden İbn-i Sina, 21 yaşına geldiğinde dönemin en büyük hekimlerinden biri sayılıyordu.

Yeni tedaviler geliştiren ve 19 yaşında doktor unvanını elde eden İbn-i Sina, 21 yaşına geldiğinde dönemin en büyük hekimlerinden biri sayılıyordu.

#4
Foto - Batılı kaynaklarda ''Hakim-i Tıb'' diğer bir deyişle

Batılı kaynaklarda ''Hakim-i Tıb'' diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirilen İbn-i Sina, hazırladığı kürlerle doğal tedavi yöntemlerinin önünü açtı.

#5
Foto - Çalışmalarıyla dünya tıp tarihine adını altın harflerle yazdıran bilim insanı ve tabip İbn-i Sina, aradan geçen yüzlerce yıla rağmen karışımlarıyla hastalıklara çare olmayı sürdürüyor. Bu tarifler arasında yer alan zeytinyağı ve inciri kürü, her derdinize derman oluyor. Üstelik birçok önemli sağlık sorununun tedavisinde kullanılan bu kürü hazırlamak oldukça kolay... Zeytinyağı ve inciri kür halinde tüketmenin nelere iyi geldiğini öğrendiğinizde hemen harekete geçeceksiniz. Ancak bu tarifi denemeden önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.

Çalışmalarıyla dünya tıp tarihine adını altın harflerle yazdıran bilim insanı ve tabip İbn-i Sina, aradan geçen yüzlerce yıla rağmen karışımlarıyla hastalıklara çare olmayı sürdürüyor. Bu tarifler arasında yer alan zeytinyağı ve inciri kürü, her derdinize derman oluyor. Üstelik birçok önemli sağlık sorununun tedavisinde kullanılan bu kürü hazırlamak oldukça kolay... Zeytinyağı ve inciri kür halinde tüketmenin nelere iyi geldiğini öğrendiğinizde hemen harekete geçeceksiniz. Ancak bu tarifi denemeden önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.

#6
Foto - Peki zeytinyağı ve incir kürünün faydaları nelerdir, nasıl hazırlanır? İşte İbn-i Sina'nın mucize karışımı zeytinyağı incir kürünün faydaları ve yapılışını sizler için derledik.

Peki zeytinyağı ve incir kürünün faydaları nelerdir, nasıl hazırlanır? İşte İbn-i Sina'nın mucize karışımı zeytinyağı incir kürünün faydaları ve yapılışını sizler için derledik.

#7
Foto - ZEYTİNYAĞI VE İNCİR KÜRÜNÜN FAYDALARI Allah (c.c) tarafından adına yemin edilen bir besin olan incir ile zeytinyağı, başına başlı başına şifa kaynağı olan besinlerdir. Bu iki gıdayı bir araya getirip bir süre beklettiğimizde ise şifa deposu bir karışım ortaya çıkıyor. Yüksek oranda kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir, kemik ve dişlerin daha güçlü olmasını sağlar. İncir A, E, K vitaminleri ve özellikle B kompleks vitaminleri açısından da zengin bir kaynaktır. İçerisinde bolca mineral ve vitamin barındıran kuru incir, kalp sağlığını korur ve güçlendirir. İncir, lifli içeriği sayesinde kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar. Tatlı ihtiyacını doğal yoldan karşılayan ve metabolizma hızını artıran kuru incir, zayıflamaya yardımcı olur. Demir açısından çok zengin olan kuru incirin, kansızlık çeken ya da çok üşüyen kişiler tarafından tüketilmesi önerilir. Kan şekerinin yükselmesini önleyebilme özelliğine sahip olan incir, kan şekerini düzenler. Mucizevi içeriğiyle kuru incir, kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur. Hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Zeytinyağı bağırsak iç yüzeyini yeniler. Zeytinyağı, eklemler arası sürtünmeyi azaltır ve eklemlerin sağlıklı bir şekilde hareket etmesine yardımcı olur. Kadınlarda doğurganlığı artırır ve hamile kalmayı kolaylaştırır. Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olur ve öksürüğü keser. Hafızayı ve sinir sistemini güçlendirir. Kemik ve diş sağlığını kuvvetlendirir ve kemik erimesine karşı korur. Zengin lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler. Lif oranı yüksek olan besinler kolon kanseri gibi kanser türlerini engeller.

ZEYTİNYAĞI VE İNCİR KÜRÜNÜN FAYDALARI Allah (c.c) tarafından adına yemin edilen bir besin olan incir ile zeytinyağı, başına başlı başına şifa kaynağı olan besinlerdir. Bu iki gıdayı bir araya getirip bir süre beklettiğimizde ise şifa deposu bir karışım ortaya çıkıyor. Yüksek oranda kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir, kemik ve dişlerin daha güçlü olmasını sağlar. İncir A, E, K vitaminleri ve özellikle B kompleks vitaminleri açısından da zengin bir kaynaktır. İçerisinde bolca mineral ve vitamin barındıran kuru incir, kalp sağlığını korur ve güçlendirir. İncir, lifli içeriği sayesinde kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar. Tatlı ihtiyacını doğal yoldan karşılayan ve metabolizma hızını artıran kuru incir, zayıflamaya yardımcı olur. Demir açısından çok zengin olan kuru incirin, kansızlık çeken ya da çok üşüyen kişiler tarafından tüketilmesi önerilir. Kan şekerinin yükselmesini önleyebilme özelliğine sahip olan incir, kan şekerini düzenler. Mucizevi içeriğiyle kuru incir, kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur. Hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Zeytinyağı bağırsak iç yüzeyini yeniler. Zeytinyağı, eklemler arası sürtünmeyi azaltır ve eklemlerin sağlıklı bir şekilde hareket etmesine yardımcı olur. Kadınlarda doğurganlığı artırır ve hamile kalmayı kolaylaştırır. Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olur ve öksürüğü keser. Hafızayı ve sinir sistemini güçlendirir. Kemik ve diş sağlığını kuvvetlendirir ve kemik erimesine karşı korur. Zengin lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler. Lif oranı yüksek olan besinler kolon kanseri gibi kanser türlerini engeller.

#8
Foto - ZEYTİNYAĞI İNCİR KÜRÜ TARİFİ Astım ve öksürük hastaları için saf ve doğal zeytinyağında bir süre bekletilmiş kuru incirin sabah kahvaltısından önce tüketilmesi tavsiye edilir. Zeytinyağı ve incir kürü, en az altı ay boyunca ara verilmeden tüketilirse öksürük ve astım problemlerini ortadan kaldırır. Malzemeler: 250-300 gr organik kuru incir 1 litre saf zeytinyağı Cam kavanoz Tarifi: Öncelikle incirleri yıkayıp süzün ve kuşbaşı olacak biçimde doğrayın. Ardından doğradığınız incirleri cam kavanoza alın. Üzerini geçecek kadar zeytinyağı ekleyin. Ağzını kapatıp karanlık bir yerde 5 gün boyunca bekletin. Sonrasında sabah ve akşam olacak şekilde günde iki kere iki-üç parça tüketin. İncirler bittiğinde zeytinyağına yeni incirleri ekleyebilir ve aynı şekilde kulanmaya devam edebilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI İNCİR KÜRÜ TARİFİ Astım ve öksürük hastaları için saf ve doğal zeytinyağında bir süre bekletilmiş kuru incirin sabah kahvaltısından önce tüketilmesi tavsiye edilir. Zeytinyağı ve incir kürü, en az altı ay boyunca ara verilmeden tüketilirse öksürük ve astım problemlerini ortadan kaldırır. Malzemeler: 250-300 gr organik kuru incir 1 litre saf zeytinyağı Cam kavanoz Tarifi: Öncelikle incirleri yıkayıp süzün ve kuşbaşı olacak biçimde doğrayın. Ardından doğradığınız incirleri cam kavanoza alın. Üzerini geçecek kadar zeytinyağı ekleyin. Ağzını kapatıp karanlık bir yerde 5 gün boyunca bekletin. Sonrasında sabah ve akşam olacak şekilde günde iki kere iki-üç parça tüketin. İncirler bittiğinde zeytinyağına yeni incirleri ekleyebilir ve aynı şekilde kulanmaya devam edebilirsiniz.

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