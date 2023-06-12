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Alım-satım yapacaklar dikkat! Noterlerle ilgili flaş gelişme

2023-06-12 14:55:52
Alım-satım yapacaklar dikkat! Noterlerle ilgili flaş gelişme

Gayrimenkul alım-satımındaki hareketlilik nedeniyle tapu dairelerinde oluşan yoğunluğu azaltmak için, devir işlemlerinin noterlerde de yapılmasının önü açıldı. 1 Temmuz 2023’te devreye girecek yeni düzenlemeyle alım-satım işlemleri tapu sicil müdürlükleri dışında noterliklerde de yapılabilecek. Taşınmaz satış sözleşmesinin düzenlenmesine ilişkin başvurular sadece Noterler Birliği’nin “e-randevu/başvuru” uygulamasından e-Devlet kapısı kullanılarak yapılacak.

#1
Foto - Alım-satım yapacaklar dikkat! Noterlerle ilgili flaş gelişme

Noterler, kişilerin ve taşınmazın tüm bilgileri ile başvuru belgesi düzenleyecek ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne iletecek. Taşınmaza ait ayrıntılı tapu kayıt bilgileri Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi’nden (TAKPAS) sorgulayacak. Eksiklikler taşınmazın kayıtlı olduğu tapu müdürlüğünden talep edilecek. Noter, sözleşmeyle ilgili işlemleri bizzat yapacak, satışa engel hukuki bir durumun bulunmadığını tespit ettikten sonra sözleşmeyi taraflara imzalatacak ve tapu senedi verilecek.

#2
Foto - Alım-satım yapacaklar dikkat! Noterlerle ilgili flaş gelişme

Tapu dairesi tercih edilirse yalnızca tapu harcı ödenirken, işlem noterde yapılırsa tapu harcına ek Noter ücreti de verilecek. Noter ücreti taşınmazın değerine göre 500 liradan az ve 4 bin liradan fazla olamayacak. Ayrıca yeni dönemde taşınmaz satış sözleşmesinin düzenlenmesinden dolayı oluşan zarardan noterler de sorumlu olacak. Bu zararın devlet tarafından ödenmesi halinde devlet, sözleşmeyi düzenleyen notere rücu edebilecek.

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