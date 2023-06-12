Alım-satım yapacaklar dikkat! Noterlerle ilgili flaş gelişme

Noterler, kişilerin ve taşınmazın tüm bilgileri ile başvuru belgesi düzenleyecek ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne iletecek. Taşınmaza ait ayrıntılı tapu kayıt bilgileri Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi’nden (TAKPAS) sorgulayacak. Eksiklikler taşınmazın kayıtlı olduğu tapu müdürlüğünden talep edilecek. Noter, sözleşmeyle ilgili işlemleri bizzat yapacak, satışa engel hukuki bir durumun bulunmadığını tespit ettikten sonra sözleşmeyi taraflara imzalatacak ve tapu senedi verilecek.