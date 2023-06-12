2023-06-12 14:55:52 Alım-satım yapacaklar dikkat! Noterlerle ilgili flaş gelişme
Gayrimenkul alım-satımındaki hareketlilik nedeniyle tapu dairelerinde oluşan yoğunluğu azaltmak için, devir işlemlerinin noterlerde de yapılmasının önü açıldı. 1 Temmuz 2023’te devreye girecek yeni düzenlemeyle alım-satım işlemleri tapu sicil müdürlükleri dışında noterliklerde de yapılabilecek. Taşınmaz satış sözleşmesinin düzenlenmesine ilişkin başvurular sadece Noterler Birliği’nin “e-randevu/başvuru” uygulamasından e-Devlet kapısı kullanılarak yapılacak.