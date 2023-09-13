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Yaşam
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Alibey Barajı'nda köpek ölüsü içme suyuna karışıyordu! İSKİ yine isyan ettirdi

2023-09-13 11:36:20
Alibey Barajı'nda köpek ölüsü içme suyuna karışıyordu! İSKİ yine isyan ettirdi

Alibey Barajı'ndaki köpek ölülerini İSKİ temizlemeyince, Sultangazi Belediyesi topladı.

#1
Foto - Alibey Barajı'nda köpek ölüsü içme suyuna karışıyordu! İSKİ yine isyan ettirdi

İstanbul'un su kaynaklarından Alibey Barajı'nda yaklaşık 20 gündür bekleyen 2 köpek ölüsü vatandaşların başvurusuna rağmen İSKİ tarafından alınmayınca, belediye ekipleri devreye girdi. Yağmur yağınca içme suyuna karışacak olan köpek ölüleri Sultangazi Belediyesi tarafından toplandı.

#2
Foto - Alibey Barajı'nda köpek ölüsü içme suyuna karışıyordu! İSKİ yine isyan ettirdi

Olay dün öğle saatlerinde Sultangazi Cebeci Köyü Alibey Barajı'nda yaşandı. İddiaya göre, baraj bölgesinde gezintiye çıkan Ercan Balıkçı isimli vatandaş, su havzasında 2 adet köpek ölüsü olduğunu fark etti ve durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSKİ'ye bildirerek köpek ölülerinin buradan alınması gerektiğini belirtti.

#3
Foto - Alibey Barajı'nda köpek ölüsü içme suyuna karışıyordu! İSKİ yine isyan ettirdi

Aradan 20 gün geçmesine rağmen bölgeye gelen olmayınca ise bu defa çektiği videoyu İstanbul Büyükşehir Belediyesine iletti. Bir süre sonra olay yerine gelen İSKİ ve zabıta ekipleri köpek ölülerini almak yerine ise fotoğraf çekmek ile yetinip ihbarda bulunan Ercan Balıkçı'ya "neden bizi şikayet ediyorsun" diyerek kızarak olay yerinden ayrıldı.

#4
Foto - Alibey Barajı'nda köpek ölüsü içme suyuna karışıyordu! İSKİ yine isyan ettirdi

Olayın ardından bölgeyi kötü kokular sararken, bir süre sonra ise havzaya gelen Sultangazi Belediyesine bağlı ekipler köpek ölülerini bulundukları yerden alarak temizlik çalışması yaptı.

#5
Foto - Alibey Barajı'nda köpek ölüsü içme suyuna karışıyordu! İSKİ yine isyan ettirdi

Yaşanan olayı anlatan Ercan Balıkçı, "Ben yıllardır burada yaşıyorum. Burada dolaşırken iki tane köpek ölüsü gördüm. İSKİ'nin aracı geldi köpek ölüsünün yanından geçti. Bunlara bağırdım, çağırdım bunlar duymadı geçtiler. Aradım 153'ü dedim burada 2 tane köpek leşi var. Bunları gelip alacaklarını söylediler. Kapattılar telefonuma mesaj geliyor. İşte takip de ediyoruz bilmem ne yapıyoruz diyor gelen giden yok. En son 153'ten biri aradı dedi anketimize katıl bize puan ver. 1 ile 5 arası tamam dedim yine gelen giden olmadı. Bugün yine İSKİ'nin aracı geldi dolaştı. Köpeklerin ölüsünün yanından geçerken yine bunlara, bağırdım beni duymadılar gittiler. Ben de aşağı indim köpek ölülerinin videolarını çektim 153'e attım. Bu şikayet oluyormuş oraya atmam videoyu. Sonra döndü dolaştı İSKİ'nin adamları geldi. Bunları çağırdım köpek leşlerini gösterdim. Beni çocuk gibi azarladılar. Onları şikayet ettiğim için. Ben onlara köpek ölülerini almanın onları işi olduğu su havzasına bakıp gittiklerini söyledi. Onlar da 'geliyoruz burada çevrenin temizliğine bakıyoruz, tutanak tutuyoruz, yetkili kişilere söylüyoruz' dedi. Ben onlara yağmur yağdığı zaman bu hayvan leşlerinin içme suyuna karışacağını söyleyerek ayrıldım. 3 tane zabıta geldi. Köpek leşlerini gösterdim. Resim çektiler onlar da gittiler. En son Sultangazi'nin aracı geldi. Köpek leşlerini buradan alıp götürdüler" dedi.

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