Alibey Barajı'nda köpek ölüsü içme suyuna karışıyordu! İSKİ yine isyan ettirdi

Yaşanan olayı anlatan Ercan Balıkçı, "Ben yıllardır burada yaşıyorum. Burada dolaşırken iki tane köpek ölüsü gördüm. İSKİ'nin aracı geldi köpek ölüsünün yanından geçti. Bunlara bağırdım, çağırdım bunlar duymadı geçtiler. Aradım 153'ü dedim burada 2 tane köpek leşi var. Bunları gelip alacaklarını söylediler. Kapattılar telefonuma mesaj geliyor. İşte takip de ediyoruz bilmem ne yapıyoruz diyor gelen giden yok. En son 153'ten biri aradı dedi anketimize katıl bize puan ver. 1 ile 5 arası tamam dedim yine gelen giden olmadı. Bugün yine İSKİ'nin aracı geldi dolaştı. Köpeklerin ölüsünün yanından geçerken yine bunlara, bağırdım beni duymadılar gittiler. Ben de aşağı indim köpek ölülerinin videolarını çektim 153'e attım. Bu şikayet oluyormuş oraya atmam videoyu. Sonra döndü dolaştı İSKİ'nin adamları geldi. Bunları çağırdım köpek leşlerini gösterdim. Beni çocuk gibi azarladılar. Onları şikayet ettiğim için. Ben onlara köpek ölülerini almanın onları işi olduğu su havzasına bakıp gittiklerini söyledi. Onlar da 'geliyoruz burada çevrenin temizliğine bakıyoruz, tutanak tutuyoruz, yetkili kişilere söylüyoruz' dedi. Ben onlara yağmur yağdığı zaman bu hayvan leşlerinin içme suyuna karışacağını söyleyerek ayrıldım. 3 tane zabıta geldi. Köpek leşlerini gösterdim. Resim çektiler onlar da gittiler. En son Sultangazi'nin aracı geldi. Köpek leşlerini buradan alıp götürdüler" dedi.