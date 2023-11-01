2023-11-01 15:43:10 Ali Yerlikaya, o rezillerin ayarını bozdu! Öyle bir şey yaptı ki, çok fena tongaya düştüler (galeri)
Zafer Şahin, medya mahallesinde “her devrin adamı” olmalarıyla nam salan, dünün iktidar savunucusu, bugünün sıkı muhalifi tiplerin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Cumhuriyet Bayramı’nda yayınladığı video sebebiyle niçin mest olduklarını masaya yatırdı. “Aslında dertleri kesinlikle Bakan Yerlikaya’yı övmek falan değil. Akıllarınca Bakan üzerinden iktidar kanadında bir gedik açmaya, buradan siyaset üretmeye çabalıyorlar” ifadelerini kullanan Şahin, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: