Ali Yerlikaya, o rezillerin ayarını bozdu! Öyle bir şey yaptı ki, çok fena tongaya düştüler (galeri)

Aslında dertleri kesinlikle Bakan Yerlikaya’yı övmek falan değil. Akıllarınca Bakan üzerinden iktidar kanadında bir gedik açmaya, buradan siyaset üretmeye çabalıyorlar. Unuttukları ya da görmezden geldikleri ayrıntı şu: Yerlikaya Cumhuriyet karşıtı göstermeye çalıştıkları bu iktidarın bir bakanı. Bu iktidar döneminde Cumhuriyeti böyle coşkuyla kutlayan Anadolu çocukları İçişleri Bakanı olabiliyor. Yeter ki vatanına sadakatle hizmet edecek bir karaktere ve bilgi birikimine sahip olsun. Onun dışında kim olduğunun, nereden geldiğinin bir önemi yok.