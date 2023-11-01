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Medya
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Ali Yerlikaya, o rezillerin ayarını bozdu! Öyle bir şey yaptı ki, çok fena tongaya düştüler (galeri)

2023-11-01 15:43:10
Ali Yerlikaya, o rezillerin ayarını bozdu! Öyle bir şey yaptı ki, çok fena tongaya düştüler (galeri)

Zafer Şahin, medya mahallesinde “her devrin adamı” olmalarıyla nam salan, dünün iktidar savunucusu, bugünün sıkı muhalifi tiplerin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Cumhuriyet Bayramı’nda yayınladığı video sebebiyle niçin mest olduklarını masaya yatırdı. “Aslında dertleri kesinlikle Bakan Yerlikaya’yı övmek falan değil. Akıllarınca Bakan üzerinden iktidar kanadında bir gedik açmaya, buradan siyaset üretmeye çabalıyorlar” ifadelerini kullanan Şahin, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Ali Yerlikaya, o rezillerin ayarını bozdu! Öyle bir şey yaptı ki, çok fena tongaya düştüler (galeri)

“Medya mahallesinde “Her devrin adamı” olmalarıyla nam salan, dünün iktidar savunucusu bugünün sıkı muhalifi tipler iki gündür pek bir sevinçli. Efendim neymiş… İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Bayramı’nda bir video yayınlamış. Bu arkadaşlar mest olmuş! İlk defa iktidar kanadından biri böyle bir Cumhuriyet kutlaması yapmış!

#2
Foto - Ali Yerlikaya, o rezillerin ayarını bozdu! Öyle bir şey yaptı ki, çok fena tongaya düştüler (galeri)

Gösterdikleri abartılı tepkiye bakarsanız, Yerlikaya’yı önce İstanbul Valisi sonra da İçişleri Bakanı yapanın Recep Tayyip Erdoğan değil de Kılıçdaroğlu- Akşener ikilisi olduğunu düşünebilirsiniz.

#3
Foto - Ali Yerlikaya, o rezillerin ayarını bozdu! Öyle bir şey yaptı ki, çok fena tongaya düştüler (galeri)

Aslında dertleri kesinlikle Bakan Yerlikaya’yı övmek falan değil. Akıllarınca Bakan üzerinden iktidar kanadında bir gedik açmaya, buradan siyaset üretmeye çabalıyorlar. Unuttukları ya da görmezden geldikleri ayrıntı şu: Yerlikaya Cumhuriyet karşıtı göstermeye çalıştıkları bu iktidarın bir bakanı. Bu iktidar döneminde Cumhuriyeti böyle coşkuyla kutlayan Anadolu çocukları İçişleri Bakanı olabiliyor. Yeter ki vatanına sadakatle hizmet edecek bir karaktere ve bilgi birikimine sahip olsun. Onun dışında kim olduğunun, nereden geldiğinin bir önemi yok.

#4
Foto - Ali Yerlikaya, o rezillerin ayarını bozdu! Öyle bir şey yaptı ki, çok fena tongaya düştüler (galeri)

Peki Yerlikaya gibi bir profil HDP’nin dışardan destek verdiği CHP-İyi Parti iktidarında İçişleri Bakanı olabilir miydi? En başta bugün kendisini öven medya gülleri böyle bir görevlendirmeye karşı çıkmazlar mıydı? (…)”

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