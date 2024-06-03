Ali Koç'un yeni sağ kolu bakın neler dedi! Bomba gibi geliyoruz... Müthiş hamleler gelecek!

Yani açıkçası Mourinho’nun etkilendiğini net olarak gördüm. Tahmininizin çok daha üstünde Fenerbahçe yoğunluğu var Mourinho’nun. Benim burada önemli etkilerim olmuştur sonuç itibariyle başkanımızın bu kararı alması da kolay karar değil. Fenerbahçe’ye teknik direktör getiriyorsunuz sorumluluğu var, ağırlığı var. Bu konularda ben başkanımıza destek olduğumu ve açıkçası zaten motive olan başkanımızı daha da motive ettiğimi düşünüyorum. Benim hayattaki önemli başarılarımdan biri de, zaten insanları bir şekilde yükseltip hedefe doğru gitmelerinde onlara etki yaratmak. Çok güzel bir gündü, taraftarımızın tribünü doldurması Mourinho’yu çok etkiledi ‘Ne kulüpmüş’ dedi yani. O şampiyonluk enerjisi düşünün, bugün Fenerbahçe tribünlerinde o vardı. Yeni bir başlangıç diyorum ben buna, yeni bir yola çıkış diyorum. Başkanımız son kararlarda bizden aldığı destekle o hamleleri yapabiliyor artık'' ifadelerini kullandı.