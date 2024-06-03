Ali Koç'un yeni sağ kolu bakın neler dedi! Bomba gibi geliyoruz... Müthiş hamleler gelecek!

FENERBAHÇE HABERLERİ | Mourinho'yu dünyanın en büyük 3 teknik direktörü arasında gösteren Acun Ilıcalı, ''Fenerbahçeliler için çok önemli bir gündü bence. Ben bugünü bir yolculuğun başlangıcı gibi görüyorum. Tabii ki takdir yine Fenerbahçeli seçmenlerin olacak ama eğer öyle bir şansımız olursa yönetimde olursak ekip olarak bence bugün bir yolculuğun başlangıcı oldu. Dünyanın en büyük 3 teknik direktörü arasında bence rahatça gösterilecek çok önemli bir ismi Fenerbahçe’mize getirmiş olduk. Bunun mutluluğu çok büyük benim için, bunun bir parçası olmak büyük bir gurur. Fenerbahçe ailesinin içinde bir şeyler yapmaya çalıştım ama en etkili işlerinden biri oldu. O açıdan da çok mutluyum. Jose Mourinho da dediğim gibi dünya markası ama konuştuğumuz zaman Fenerbahçe’ye olan bakış açısı, takımımıza olan güveni ve inancı insanı çok heyecanlandırıyor. Ben gerçekten çok heyecanlandım kendisiyle görüştüğüm zaman'' dedi.