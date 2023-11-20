2023-11-20 13:02:02 Ali Koç’tan flaş karar! Sen ne yaptın böyle Ali bey
Yaz transfer döneminde Dzeko, Fred ve Tadic gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, kış transfer sezonunda gözünü A Milli Takım'ın yıldız ismine dikti. Kanarya, 29 milyon euroluk yıldız ismi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada İsmail Kartal yönetiminde sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunmasını güçlendirme kararı salan sarı-lacivertli ekip, A Milli Takım'ın vazgeçilmez ismini kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.