  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak uyarı: Cihat Yaycı ‘Daha tehlikeli olacak’ diyormuş, çok fena

Torunu duyurdu: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli değil

Kulüp binasına gidip başkanıyla bile görüşmüştü! Acun Ilıcalı, o Türk takımını alacak mı? Ve flaş açıklamayı yaptı

Türkiye’den büyük başarı! O rakam, duyanları koltuğundan düşürdü! Ha bu da birilerine kapak olsun

Toplu taşıma kullanan herkesi ilgilendiriyor! Flaş uyarı yapıldı! Herkes gözünü dört açsın

Peynir ekmek gibi satılan Çinli otomotiv devinden flaş “Türkiye” hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Ağızlar bir karış açık kaldı

Dünyanın en pahalı arabası için Türkiye'den 110 kişi sıraya girdi! Fiyatını duyan dehşete düşecek

Sen ne yaptın böyle Mustafa dayı! Duyan şok oldu! Şuna bakın hele

 Ve tüm Türkiye’ye o büyük müjde verildi! Sonunda geliyor! Milyonlarca vatandaş havalara zıplayacak

Sende hiç utanma yok mu be adam! Ortalık yangın yerine dönecek! Yok artık dedirten hamle geliyor…
Spor
4
Ali Koç’tan flaş karar! Sen ne yaptın böyle Ali bey

2023-11-20 13:02:02
Ali Koç’tan flaş karar! Sen ne yaptın böyle Ali bey

Yaz transfer döneminde Dzeko, Fred ve Tadic gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, kış transfer sezonunda gözünü A Milli Takım'ın yıldız ismine dikti. Kanarya, 29 milyon euroluk yıldız ismi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada İsmail Kartal yönetiminde sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunmasını güçlendirme kararı salan sarı-lacivertli ekip, A Milli Takım'ın vazgeçilmez ismini kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

#1
Foto - Ali Koç’tan flaş karar! Sen ne yaptın böyle Ali bey

Son haftalarda Becao, Djiku ve Serdar Aziz gibi savunma oyuncularını sakatlıklara kurban veren Fenerbahçe, kış transfer sezonunda bu mevkiye takviye yapma kararı aldı. Savunmasını güçlendirmeyi amaçlayan Fenerbahçe, A Milli Takım'ın 29 milyon euroluk yıldız ismine gözünü dikti. Türkiye'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Leicester City'den ayrılarak İspanyol devi Atletico Madrid’e transfer olan Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

#2
Foto - Ali Koç’tan flaş karar! Sen ne yaptın böyle Ali bey

Bu sezon İspanyol ekibinde beklentilerin altında kalarak sadece 5 maçta forma şansı bulan ve 74 dakika sahada kalan 27 yaşındaki milli yıldızı transfer etmek için düğmeye bastı. İspanyol devinde az süre bulduğu için mutsuz olan tecrübeli savunma oyuncusunun Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ileri sürüldü. A Millî Takım ile Avrupa Şampiyonası’nda boy göstermek isteyen Çağlar Söyüncü'nün düzenli oynayabileceği bir takıma transfer olmayı amaçladığı bu nedenle de Fenerbahçe'de imza atabileceği iddia edildi.

#3
Foto - Ali Koç’tan flaş karar! Sen ne yaptın böyle Ali bey

Kanarya'nın kısa süre içerisinde milli yıldız ile masaya oturması bekleniyor. Sarı-lacivertli ekip, yıldız ismi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmayı amaçlıyor. A Milli Takım formasını 55 maçta terleten yıldız futbolcu için bugüne dek toplamda 29 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

Ahlaksızlık zirve yaptı! 'Kız kardeşime OnlyFans hesabı açtım karıma da açacağım'
Yaşam

Ahlaksızlık zirve yaptı! 'Kız kardeşime OnlyFans hesabı açtım karıma da açacağım'

OnlyFans isimli ahlaksızların buluştuğu siteyi öven bir kişi kız kardeşine hesap açtığını karısına da hesap açacağını söyledi...
Van'da tehlikeli gerginlik! Burger King binası taşlandı
Gündem

Van'da tehlikeli gerginlik! Burger King binası taşlandı

Van'da düzenlenen Filistin'e destek protestosunda kalabalık içinden bir grup Burger King binasına taşlı saldırıda bulundu.
Hereke-Karamürsel vapur seferleri iptal edildi
Yerel

Hereke-Karamürsel vapur seferleri iptal edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hereke Vapur İskelesi'nde meydana gelen hasar sebebiyle Hereke-Karamürsel deniz seferlerinin ikinci bir duyur..
AFAD'dan 31 il için önemli uyarı! Ekipler teyakkuza geçti
Gündem

AFAD'dan 31 il için önemli uyarı! Ekipler teyakkuza geçti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yarın 15 il için turuncu, 16 il için sarı meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi...
20 Kasım 1935: Mücahid Lider İzzeddin el-Kassam'ın şehid edilmesi
Tarih

20 Kasım 1935: Mücahid Lider İzzeddin el-Kassam'ın şehid edilmesi

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Mücahid Lider İzzeddin el-Kassam'ı hayırla y..
BAE'den alkışlanacak Türkiye kararı! Emri Zayed verdi, 50 bin tane gönderdiler
Gündem

BAE'den alkışlanacak Türkiye kararı! Emri Zayed verdi, 50 bin tane gönderdiler

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, ülkesinin Türkiye'ye 50 bin fidan bağışında bulunduğunu duyurdu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23