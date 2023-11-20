Ali Koç’tan flaş karar! Sen ne yaptın böyle Ali bey

Bu sezon İspanyol ekibinde beklentilerin altında kalarak sadece 5 maçta forma şansı bulan ve 74 dakika sahada kalan 27 yaşındaki milli yıldızı transfer etmek için düğmeye bastı. İspanyol devinde az süre bulduğu için mutsuz olan tecrübeli savunma oyuncusunun Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ileri sürüldü. A Millî Takım ile Avrupa Şampiyonası’nda boy göstermek isteyen Çağlar Söyüncü'nün düzenli oynayabileceği bir takıma transfer olmayı amaçladığı bu nedenle de Fenerbahçe'de imza atabileceği iddia edildi.