Ali Koç’la ilgili tüm ülkeyi yangın yerine çevirecek iddia! Cümle âleme duyurdu! Atatürk'ün sözünü bile FETÖ'cülere mal etti

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama: "Abdülkadir Selvi isimli şahsın, Süper Kupa Finali iptal sürecine dair ilk günden itibaren ortaya koyduğu yalan yanlış ve iftira dolu söylem ve köşe yazıları üzerine bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur. Bu şahıs, Süper Kupa iptal gündemi doğrultusunda kendisine bir misyon belirlemiş, Hürriyet Gazetesi'nde yazdığı yazılar ve CNN Türk ekranlarında dile getirdiği iftiralarla gerçekleri manipüle ederek, konuyu farklı bir zemine çekmeye, komplo teorileri ve isnat dolu suçlamalarla 'kendince' bir alan yaratmaya çalışmaktadır. Bu şahsın, ortaya koyduğu tüm bu yalan, iftira dolu, kul hakkı yiyen günahkar tavrının hedefi Kulübümüz ve Başkanımız Ali Y. Koç'tur. "Maçın Suudi Arabistan'da oynanmasını Ali Koç teklif etti" "Maçın oynanacağı son gün Fenerbahçe tişört ve pankart talebi ile protokolü bozdu, süreci gerdi" "Fenerbahçe Atatürk'ün 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' sözü ile FETÖ mesajı vermeye çalıştı" "Futbol üzerinden siyasi mühendislik hedefledi" "Larnaka maçında da Türk bayrağı ve pankart olmaması yönünde bir protokol imzaladı" gibi tamamıyla gerçek dışı bilgiler içeren ve haddini aşan bir yaklaşımla yalanlarını zirveye ulaştırmıştır.