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Ali Koç’la ilgili tüm ülkeyi yangın yerine çevirecek iddia! Cümle âleme duyurdu! Atatürk'ün sözünü bile FETÖ'cülere mal etti

2024-01-05 09:46:39
Ali Koç’la ilgili tüm ülkeyi yangın yerine çevirecek iddia! Cümle âleme duyurdu! Atatürk'ün sözünü bile FETÖ'cülere mal etti

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa skandalının ardından Ali Koç'a yönelik suçlamalarını daha artırdı.

#1
Foto - Ali Koç’la ilgili tüm ülkeyi yangın yerine çevirecek iddia! Cümle âleme duyurdu! Atatürk'ün sözünü bile FETÖ'cülere mal etti

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa skandalının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik suçlamalar sürerken, Abdulkadir Selvi de Ali Koç'a yönelik iddialarda bulundu.

#2
Foto - Ali Koç’la ilgili tüm ülkeyi yangın yerine çevirecek iddia! Cümle âleme duyurdu! Atatürk'ün sözünü bile FETÖ'cülere mal etti

Selvi, Hürriyet'teki yazısında Atatürk'ün sözünü FETÖ'cülere mal ederken, "Suudi Arabistan’da oynanacak olan maçta bula bula, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cülerin kullandığı, “Yurtta sulh cihanda sulh” sözü mü bulundu?" diye sordu.

#3
Foto - Ali Koç’la ilgili tüm ülkeyi yangın yerine çevirecek iddia! Cümle âleme duyurdu! Atatürk'ün sözünü bile FETÖ'cülere mal etti

Selvi, "Benim asıl merak ettiğim ise, Futbol Federasyonu tarafından spor yazarları ve davetlilere verilen programda İstiklal Marşı’nın okunacağı, Türk bayrağının açılacağı, şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulacağı yer almasına rağmen, ismi bende saklı olan Galatasaraylı bir yönetici Riyad’da, Fenerbahçe yönetiminde yer alan bir gazeteci ise İstanbul’da bu dezenformasyonun yayılmasına neden oluyorlar.

#4
Foto - Ali Koç’la ilgili tüm ülkeyi yangın yerine çevirecek iddia! Cümle âleme duyurdu! Atatürk'ün sözünü bile FETÖ'cülere mal etti

Bunlardan gazeteci olanının 28 Şubat sürecinde oynadığı rolü çok iyi biliyoruz. Yaptığı televizyon programlarıyla darbecilerin ekmeğine yağ sürmüştü. Acaba yine aynı kostümlerini giyip, aynı tiyatroyu oynamaya mı başladılar?" diye yazdı.

#5
Foto - Ali Koç’la ilgili tüm ülkeyi yangın yerine çevirecek iddia! Cümle âleme duyurdu! Atatürk'ün sözünü bile FETÖ'cülere mal etti

Süper Kupa maçının perde arkasından süper organize işler çıktığını da ileri süren Selvi, şu ifadeleri kullandı:

#6
Foto - Ali Koç’la ilgili tüm ülkeyi yangın yerine çevirecek iddia! Cümle âleme duyurdu! Atatürk'ün sözünü bile FETÖ'cülere mal etti

"Ali Koç, Türkiye’de “Yurtta sulh, cihanda sulh” pankartını hazırlatıyor, Atatürk resimlerini tişörtlere bastırıyor. Dursun Özbek ondan geri kalmamak için Riyad’da baskı yaptırıyor. Sonuç itibarıyla “Koç” gibi bir organizasyon yapılarak Süper Kupa maçı sabote ediliyor. Ama bu rezaletin gerekçesi olarak da Atatürk, İstiklal Marşı ve Türk bayrağı gibi değerlerimiz gösteriliyor. Peki o zaman, Futbol Federasyonu’nun açıklamasında yer alan “Sürecin hiçbir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır” vurgusu ne anlama geliyor?

#7
Foto - Ali Koç’la ilgili tüm ülkeyi yangın yerine çevirecek iddia! Cümle âleme duyurdu! Atatürk'ün sözünü bile FETÖ'cülere mal etti

Çıkıp Türk milletine gerçekleri neden söylemiyorsunuz? Neden susuyorsunuz? Atatürk, milli marşımız ve Türk bayrağı gibi değerlerimizi istismar ederek birilerinin 28 Şubat benzeri bir havayı oluşturmasına hizmet mi ediyorsunuz? Siz bu organizasyonun neresindesiniz?"

#8
Foto - Ali Koç’la ilgili tüm ülkeyi yangın yerine çevirecek iddia! Cümle âleme duyurdu! Atatürk'ün sözünü bile FETÖ'cülere mal etti

Çıkıp Türk milletine gerçekleri neden söylemiyorsunuz? Neden susuyorsunuz? Atatürk, milli marşımız ve Türk bayrağı gibi değerlerimizi istismar ederek birilerinin 28 Şubat benzeri bir havayı oluşturmasına hizmet mi ediyorsunuz? Siz bu organizasyonun neresindesiniz?"

#9
Foto - Ali Koç’la ilgili tüm ülkeyi yangın yerine çevirecek iddia! Cümle âleme duyurdu! Atatürk'ün sözünü bile FETÖ'cülere mal etti

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama: "Abdülkadir Selvi isimli şahsın, Süper Kupa Finali iptal sürecine dair ilk günden itibaren ortaya koyduğu yalan yanlış ve iftira dolu söylem ve köşe yazıları üzerine bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur. Bu şahıs, Süper Kupa iptal gündemi doğrultusunda kendisine bir misyon belirlemiş, Hürriyet Gazetesi'nde yazdığı yazılar ve CNN Türk ekranlarında dile getirdiği iftiralarla gerçekleri manipüle ederek, konuyu farklı bir zemine çekmeye, komplo teorileri ve isnat dolu suçlamalarla 'kendince' bir alan yaratmaya çalışmaktadır. Bu şahsın, ortaya koyduğu tüm bu yalan, iftira dolu, kul hakkı yiyen günahkar tavrının hedefi Kulübümüz ve Başkanımız Ali Y. Koç'tur. "Maçın Suudi Arabistan'da oynanmasını Ali Koç teklif etti" "Maçın oynanacağı son gün Fenerbahçe tişört ve pankart talebi ile protokolü bozdu, süreci gerdi" "Fenerbahçe Atatürk'ün 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' sözü ile FETÖ mesajı vermeye çalıştı" "Futbol üzerinden siyasi mühendislik hedefledi" "Larnaka maçında da Türk bayrağı ve pankart olmaması yönünde bir protokol imzaladı" gibi tamamıyla gerçek dışı bilgiler içeren ve haddini aşan bir yaklaşımla yalanlarını zirveye ulaştırmıştır.

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