2021-09-27 09:07:21 Ali Koç'a büyük şok! Fenerbahçe dolandırıldı
Süper Lig'de ve Avrupa'da yolunu doludizgin devam eden Fenerbahçe'de şoke eden bir gelişme yaşandı.
Süper Lig'de ve Avrupa'da yolunu doludizgin devam eden Fenerbahçe'de şoke eden bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin 2019'un devre arasında İtalyan ekibi Empoli'den 3.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Miha Zajc'ın transferine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-lacivertlilerin bir yıl önce, 29 yaşındaki futbolcunun son taksit ödemesinde dolandırıldığı öne sürüldü. Hollanda basınına yansıyan haberde; mail yoluyla kendilerini Empoli Kulübü yetkilileri olarak tanıtan Hollandalı bir araba şirketi, Zajc'ın son taksiti olan 831,929.50 Euro'yu Fenerbahçe'den tahsil etti.
Empoli Kulübü'nün Fenerbahçe'nin son taksiti yatırmaması nedeniyle FIFA'ya yaptığı başvuru sonrası gerçek ortaya çıktı.
Dolandırıldığını anlayan sarı-lacivertli yetkililer, Hollandalı şirkete suç duyurusunda bulundu. Fenerbahçe'yi haklı bulan Gelderland Mahkemesi, yatırılan 831.929.50 Euro'nun sarı-lacivertli kulübe geri ödenmesine hükmetti. Olayla ilgili şu ana kadar hiçbir tutuklamanın yapılmadığı kaydedildi.
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