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Spor
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Ali Koç 'sezon sonunda ayrılacak' demişti! Ve Ferdi'nin yeni takımı belli oldu! Babası işi bitirdi...

2024-05-02 15:00:07
Ali Koç 'sezon sonunda ayrılacak' demişti! Ve Ferdi'nin yeni takımı belli oldu! Babası işi bitirdi...

Fenerbahçe'de oynadıkları futbolla Avrupa'nın dev takımlarının transfer listesine giren İrfan Can Kahveci ve Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresleri belli oldu. Sarı Lacivertli kulübü yakından takip eden Devrim Zengi'nin Ferdi Kadıoğlu'nun babasıyla olan görüşmenin perde arkasını aralaması oldukça dikkat çekerken, ünlü muhabirin 'Ferdi Arsenal'le anlaştı' sözleri bir hayli ilgi uyandırdı.

#1
Foto - Ali Koç 'sezon sonunda ayrılacak' demişti! Ve Ferdi'nin yeni takımı belli oldu! Babası işi bitirdi...

Bu sezon Sarı Lacivertli formayla 43 maçta 17 gol 8 asistlik performansıyla göz kamaştıran İrfan Can Kahveci hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme damga vuran Mustafa Kaplan, eski öğrencisinin EURO 2024'ten sonra İspanya'ya gidebileceğini söyledi. İşte Kaplan'ın İrfan Can Kahveci değerlendirmesi...

#2
Foto - Ali Koç 'sezon sonunda ayrılacak' demişti! Ve Ferdi'nin yeni takımı belli oldu! Babası işi bitirdi...

Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Mustafa Kaplan, "Biz Türk futboluna çok önemli oyuncular kazandırdık. Onlardan bir tanesi de İrfan Can Kahveci. Fenerbahçe'yi bu sezon sırtladı. Büyük bir ihtimalle sezon sonunda kulüpler anlaşırsa yurt dışına gidecek. Gideceği yer de İspanya olur. Sevilla onu istiyor. Ama İtalya'dan da talipleri var." dedi.

#3
Foto - Ali Koç 'sezon sonunda ayrılacak' demişti! Ve Ferdi'nin yeni takımı belli oldu! Babası işi bitirdi...

İrfan Can için açıklamalarını sürdüren Kaplan, "Kendisine, 'Türkiye'de Alex'ten sonra en büyük sol ayak sensin' demiştim. Ama ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam, paraya bakmam, İrfan'ı da vermem. İrfan'a 'Ben senin yerinde olsam Fenerbahçe'de efsane olur, Fenerbahçe'de futbolu bırakırım' dedim. İrfan Can da 'hayırlısı olsun hocam' dedi" şeklinde konuştu.

#4
Foto - Ali Koç 'sezon sonunda ayrılacak' demişti! Ve Ferdi'nin yeni takımı belli oldu! Babası işi bitirdi...

İrfan Can Kahveci'nin transfer olma ihtimali karşısında çalışmalarına başlayan Fenerbahçe yönetiminin Ferdi Kadıoğlu'nu da elinde tutamayacağı öğrenildi.

#5
Foto - Ali Koç 'sezon sonunda ayrılacak' demişti! Ve Ferdi'nin yeni takımı belli oldu! Babası işi bitirdi...

Ali Koç'un 'sezon sonunda transfer olacak' dediği Kadıoğlu'nun Arsenal'le prensip anlaşmasına vardığı öğrenilirken, Alman şampiyonu Leverkusen'in de devrede olduğu bildirildi. İşte Fenerbahçe Kulübü'nü yakından takip eden Devrim Zengi'nin Ferdi Kadıoğlu istihbaratı...

#6
Foto - Ali Koç 'sezon sonunda ayrılacak' demişti! Ve Ferdi'nin yeni takımı belli oldu! Babası işi bitirdi...

Ferdi Kadıoğlu Arsenal'le görüşüyor, Ferdi el sıkıştı. Bunu babası Feyzullah Kadıoğlu 'evet Arsenal'e gidiyor, Arsenal'le anlaştık' şeklinde değil ama sorduğum sorular ve aldığım yanıtlardan Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig devi Arsenal'le anlaştığını anladım.

#7
Foto - Ali Koç 'sezon sonunda ayrılacak' demişti! Ve Ferdi'nin yeni takımı belli oldu! Babası işi bitirdi...

Ferdi'ye Arsenal dışında Bayer Leverkusen de bir teklifte bulundu.

#8
Foto - Ali Koç 'sezon sonunda ayrılacak' demişti! Ve Ferdi'nin yeni takımı belli oldu! Babası işi bitirdi...

Bir dönem milli takımda görev alan Kenan Koçak'a sorulmuş o da 'Alabiliyorsanız alın sizde büyük iş yapar' karşılığını vermiş.

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