2024-05-02 15:00:07 Ali Koç 'sezon sonunda ayrılacak' demişti! Ve Ferdi'nin yeni takımı belli oldu! Babası işi bitirdi...
Fenerbahçe'de oynadıkları futbolla Avrupa'nın dev takımlarının transfer listesine giren İrfan Can Kahveci ve Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresleri belli oldu. Sarı Lacivertli kulübü yakından takip eden Devrim Zengi'nin Ferdi Kadıoğlu'nun babasıyla olan görüşmenin perde arkasını aralaması oldukça dikkat çekerken, ünlü muhabirin 'Ferdi Arsenal'le anlaştı' sözleri bir hayli ilgi uyandırdı.