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Spor
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Ali Koç adliyede!

2024-03-15 16:52:40
Ali Koç adliyede!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın şikayeti üzerine ifadeye çağrılan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye destek amacıyla adliyeye geldi.

#1
Foto - Ali Koç adliyede!

Galatasaray'ın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'na ifade vermeye gelen Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç da eşlik etti.

#2
Foto - Ali Koç adliyede!

Yaklaşık yarım saat süren savcılık işlemlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, "Selahattin Bey’in bir konusu vardı.

#3
Foto - Ali Koç adliyede!

Onun için geldik. Spekülasyon yapmayın diye söylüyoruz.

#4
Foto - Ali Koç adliyede!

Yapılan bir şikayetle ilgili Selahattin Bey basın sözcümüz olduğu için zaman zaman şikayetler olabiliyor. Selahattin Bey ifade verdi" dedi.

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