2024-03-15 16:52:40 Ali Koç adliyede!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın şikayeti üzerine ifadeye çağrılan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye destek amacıyla adliyeye geldi.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın şikayeti üzerine ifadeye çağrılan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye destek amacıyla adliyeye geldi.
Galatasaray'ın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'na ifade vermeye gelen Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç da eşlik etti.
Yaklaşık yarım saat süren savcılık işlemlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, "Selahattin Bey’in bir konusu vardı.
Onun için geldik. Spekülasyon yapmayın diye söylüyoruz.
Yapılan bir şikayetle ilgili Selahattin Bey basın sözcümüz olduğu için zaman zaman şikayetler olabiliyor. Selahattin Bey ifade verdi" dedi.
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