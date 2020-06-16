Ali Karahasanoğlu, geçmiş 16 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

16 Haziran 2014 Taraf gazetesi KENDİSİ BU ÜLKENİN 50 BİN İNSANINI ÖLDÜREN PKK'NIN BAŞINDAKİ ADAM DEĞİLMİŞ GİBİ, "3 BİN MİLİTAN TÜRKİYE'DE" DİYE KONUŞAN PKK'NIN ELEBAŞISI KARAYILAN, FETÖ'NÜN GAZETESİ TARAF'DA BİRİNCİ SAYFADA YER BULUYOR. BUNLAR BÖYLE HAİNDİRLER.. FETÖ, PKK HİÇ FARKETMEZ.. 50 bin insanımızın katili PKK'nın başındaki Murat Karayılan'daki utanmazlığa bakın. Sanki kendisi sivil toplum örgütü imiş gibi, "Türkiye'de 3 bin IŞİD üyesi var" diyerek, siyasi iktidara çakıyor. Utanmaz terörist, sen nesin? Senin IŞİD'den daha aşağı bir durumun mu var? FETÖ'nün gazetesi Taraf da, IŞİD'i şeytanlaştırmak için Türkmenlere yaptıkları katliamı yazarken, PKK'nın katliamlarından hiç bahsetmeden, daha ötesi başındaki terörist masum birisi gibi demeçler verdirirken, hainliğini de tescilliyordu. Taraf'daki Cem Uzan haberi mi? Tam soytarılık.. 2,5 milyon avroluk davası kabul edilmiş.. Yalancı ne olsun? Adamın davasında usul eksikliği olmadığı kabul edilmiş. Bunu, sanki dava kabul edilmiş gibi gösteriyor, FETÖ'nün gazetesi Taraf.. Sonraki yıllarda ne oldu? O dava reddedildi.. Erdoğan düşmanları, düşmanlıkları ile kaldılar.. Cem Uzan, bugün dahi kaçak yaşıyor.. Taraf'ın tepesindeki bazı isimler de, ona katıldı, yurtdışına kaçtılar.