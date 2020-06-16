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Medya
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Ali Karahasanoğlu, geçmiş 16 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-06-16 14:20:49
Ali Karahasanoğlu, geçmiş 16 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 16 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı.

#1
Foto - 16 Haziran 2013 Cumhuriyet gazetesi İŞLERİNE GELİNCE DEMOKRASİ, İŞLERİNE GELMEYİNCE

16 Haziran 2013 Cumhuriyet gazetesi İŞLERİNE GELİNCE DEMOKRASİ, İŞLERİNE GELMEYİNCE "REFERANDUM OYUNU"! CUMHURİYET ÜST BAŞLIKTA "REFERANDUM OYUNU" DERKEN, HEMEN ALTINDA "DEMOKRASİ İÇİN AYAĞA KALKTILAR" BAŞLIĞINI ATTI. AYNI GÜN, BİRBİRİ İLE ÇELİŞEN İKİ BAŞLIK. Gezi isyanında, "halkı dinleyin" diye yola çıkan solcular, Tayyip Erdoğan'ın "Gezi parkı için referandum yapalım" teklifine, "referandum oyunu" başlığı ile karşı çıktılar. Haberin altına koydukları "mevzuat referanduma izin vermiyor" ifadesi ile suçüstü oldular.. Size ne, bu ülkenin başbakanı referandum yapalım" diyor, halka gidelim diyor. "Halk şunu istiyor, halk bunu istiyor" diye tepemizde boza pişirenler, "Halka gidemezsiniz, mevzuat izin vermiyor" diyor.. Komik adamlar, bu Cumhuriyetçiler.. Aynı Cumhuriyet, avukatların adliye içindeki kanunsuz eylemleri için ise, "Demokrasi için ayağa kalktılar" başlığını kullanarak, aynı gün demokrasiyi nasıl istismar ettikleri konusunda suçüstü oluyorlar.

#2
Foto - 16 Haziran 2013 Sözcü gazetesi POLİS ARAÇLARININ TERS DÖNMÜŞ FOTOĞRAFLARINI YAYINLAYIP,

16 Haziran 2013 Sözcü gazetesi POLİS ARAÇLARININ TERS DÖNMÜŞ FOTOĞRAFLARINI YAYINLAYIP, "TAYYİP KONUŞTU TÜRKİYE KARIŞTI" BAŞLIĞI ATABİLEN SÖZCÜ'DEN BU KÜSTAHLIĞIN HESABI 7 YILDIR SORULMADI Bir ülkede, seçilmiş başbakanın konuşmasından daha tabii ne olabilir? Ama demokrasiden yana olduğunu iddia eden Sözcü gazetesi, "Tayyip Konuştu, Türkiye karıştı" başlığı ile çıkıp, kendi suçlarının delili olan bir fotoğrafı manşetten bastı. O fotoğrafta, polis araçları ters dönmüş, hurda haline gelmiş kamu araçlarının üzerlerine illegal örgüt isimlerinin yazıldığı görülüyor.. "Gezi barışçıl bir eylemdir" diyen ahlaksızlar, kendi bastıkları bu fotoğrafa bakıp, birazcık utanırlar mı acaba?

#3
Foto - 16 Haziran 2014 Sözcü gazetesi IŞİD, ELÇİLİK ÇALIŞANLARINI REHİN ALINCA

16 Haziran 2014 Sözcü gazetesi IŞİD, ELÇİLİK ÇALIŞANLARINI REHİN ALINCA "REHİNELERİ VERMİYORLAR, TAKIR TAKIR ADAM ÖLDÜRÜYORLAR" DİYE BAŞLIK ATAN GAZETE, REHİNELERİ NASIL KURTARDIĞIMIZI, O ÖRGÜTÜ NASIL ORTADAN KALDIRDIĞIMIZI GÖRMEZDEN GELİYOR... Erdoğan karşıtları, işlerine gelince PKK, işlerine gelince IŞİD üzerinden siyaset yapıyorlar. IŞİD, Erdoğan'ı itibarsızlaştırmak için, Musul Başkonsolosluğumuzu basıyor, Sözcü bunun istismarını yapıyor.. Rahmi Turan başyazıda, "Dünya lideri zor durumda!" diyerek, adeta IŞİD'in eyleminden sevinç duyduğunu ilan ediyor.. Sonunda Erdoğan, rehineleri IŞİD'den kurtarıyor. Hatta IŞİD'i ortadan kaldırıyor, Sözcü ve avanesine de karalar bağlamak düşüyor.

#4
Foto - 16 Haziran 2014 Taraf gazetesi KENDİSİ BU ÜLKENİN 50 BİN İNSANINI ÖLDÜREN PKK'NIN BAŞINDAKİ ADAM DEĞİLMİŞ GİBİ,

16 Haziran 2014 Taraf gazetesi KENDİSİ BU ÜLKENİN 50 BİN İNSANINI ÖLDÜREN PKK'NIN BAŞINDAKİ ADAM DEĞİLMİŞ GİBİ, "3 BİN MİLİTAN TÜRKİYE'DE" DİYE KONUŞAN PKK'NIN ELEBAŞISI KARAYILAN, FETÖ'NÜN GAZETESİ TARAF'DA BİRİNCİ SAYFADA YER BULUYOR. BUNLAR BÖYLE HAİNDİRLER.. FETÖ, PKK HİÇ FARKETMEZ.. 50 bin insanımızın katili PKK'nın başındaki Murat Karayılan'daki utanmazlığa bakın. Sanki kendisi sivil toplum örgütü imiş gibi, "Türkiye'de 3 bin IŞİD üyesi var" diyerek, siyasi iktidara çakıyor. Utanmaz terörist, sen nesin? Senin IŞİD'den daha aşağı bir durumun mu var? FETÖ'nün gazetesi Taraf da, IŞİD'i şeytanlaştırmak için Türkmenlere yaptıkları katliamı yazarken, PKK'nın katliamlarından hiç bahsetmeden, daha ötesi başındaki terörist masum birisi gibi demeçler verdirirken, hainliğini de tescilliyordu. Taraf'daki Cem Uzan haberi mi? Tam soytarılık.. 2,5 milyon avroluk davası kabul edilmiş.. Yalancı ne olsun? Adamın davasında usul eksikliği olmadığı kabul edilmiş. Bunu, sanki dava kabul edilmiş gibi gösteriyor, FETÖ'nün gazetesi Taraf.. Sonraki yıllarda ne oldu? O dava reddedildi.. Erdoğan düşmanları, düşmanlıkları ile kaldılar.. Cem Uzan, bugün dahi kaçak yaşıyor.. Taraf'ın tepesindeki bazı isimler de, ona katıldı, yurtdışına kaçtılar.

#5
Foto - 16 Haziran 2015 Cumhuriyet gazetesi KEMALİST CUMHURİYET, IŞİD'İ KÖTÜLERKEN, PYD GÜZELLEMESİ YAPIYOR.. PYD'Yİ DE, KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ GİBİ GÖSTERME AHLAKSIZLIĞINI YAPIYOR.. IŞİD ile PYD arasında, bir Türk için ne fark var? Hiçbir fark yok. O da terörist, o da terörist.. Ama kemalist Cumhuriyet, IŞİD'i kötülerken, PYD'yi övüyor, üstelik de kürtlerin de temsilcisi gibi takdim ediyor.. Bugün çok daha iyi anlıyoruz ki, IŞİD'in ortaya çıkarılma sebebi, PYD'ye alan açmaktır. Ama başaramadılar.. Türkiye hem IŞİD'i, hem de PYD'yi bölgeden temizledi.. Cumhuriyet'teki Erdoğan'a yönelik,

16 Haziran 2015 Cumhuriyet gazetesi KEMALİST CUMHURİYET, IŞİD'İ KÖTÜLERKEN, PYD GÜZELLEMESİ YAPIYOR.. PYD'Yİ DE, KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ GİBİ GÖSTERME AHLAKSIZLIĞINI YAPIYOR.. IŞİD ile PYD arasında, bir Türk için ne fark var? Hiçbir fark yok. O da terörist, o da terörist.. Ama kemalist Cumhuriyet, IŞİD'i kötülerken, PYD'yi övüyor, üstelik de kürtlerin de temsilcisi gibi takdim ediyor.. Bugün çok daha iyi anlıyoruz ki, IŞİD'in ortaya çıkarılma sebebi, PYD'ye alan açmaktır. Ama başaramadılar.. Türkiye hem IŞİD'i, hem de PYD'yi bölgeden temizledi.. Cumhuriyet'teki Erdoğan'a yönelik, "Seni maydanoz yaptırmayacağız" heçtegi ise, tam evlere şenlik. Kılıçdaroğlu'nun kendisi, o tarihten bu yana, öncesinde de olduğu gibi, maydanoz bile olamıyor, her girdiği seçimden mağlubiyetle çıkıyor..

#6
Foto - 16 Haziran 2016 Cumhuriyet gazetesi NE KADAR RİYAKARLAR, ÜSTTE

16 Haziran 2016 Cumhuriyet gazetesi NE KADAR RİYAKARLAR, ÜSTTE "EL KAİDE ODTÜ'DE BÖYLE ÖRGÜTLENDİ" BAŞLIĞI, ALTTA İSE PKK'NIN UZANTISI KADIN İÇİN "DOKUNMA PROVASI".. KEMALİST GEÇİNEN CUMHURİYET'İN DİN KARŞITLIĞINA BAKIN: ODTÜ'DE MESCİDİ ENGELLEMEK İÇİN EL KAİDE DİYE SUÇLAMA YAPIYORLAR. PKK YANDAŞLIĞINI TAKİPSİZ BIRAKMAK İÇİN DE "DOKUNUYORLAR" DİYORLAR.. Farklı günlerde, birbiri ile çelişen başlık atarsınız, okuyucu uyanık değildir, üstünü örtersiniz. Ama aynı gün, bir yandan terör örgütlerinden birisinin, üniversitede takip edilmediğini ileri süreceksiniz.. Ki, aslında öyle bir şey yok. Öğrencilerin mescid talebi var. Mescid talebini, terör ögrütü ile ilişkilendireceksiniz, reddedilmesini sağlamaya çalışacaksınız. Ama aynı gün, bu ülkede 10 bine yakın güvenlik görevlisini şehid eden PKK'ya açık desteği olan bir milletvekili için yapılan soruşturmayı, "Dokunma provası" olarak manşete taşıyacaksınız. Çatlayın Cumhuriyet, patlayın terör destekçileri.. Provası da yapıldı, gerçeği de yapıldı, o terör destekçisi kadın, şimdi cezaevinde..

#7
Foto - 16 Haziran 2016 Özgür Düşünce gazetesi FETÖ'NÜN BUGÜN GAZETESİ YERİNE ÇIKAN ÖZGÜR DÜŞÜNCE'YE, BİR CHP'Lİ İSİM, DARBECİ TV KANALINA SAHİP ÇIKIYOR.. HEMEN ALTINDA DA, BUGÜNLERDE DE BOY GÖSTEREN BİR HUKUKÇU, FETÖCÜ HAKİMLERİN TASFİYESİNE KARŞI ÇIKIYOR. ERDOĞAN OLMASA, BU ÜLKEYİ, FETÖ'DEN NASIL TEMİZLEYECEKTİK, ACABA? FETÖ'nün Bugün gazetesine, holdingin hesaplarındaki sahtekarlıklar sebebi ile el konulunca, örgüt, Özgür Düşünce gazetesini çıkarmaya başladı.. FETÖ'nün gazetesinde, CHP'li geçinen İsmet Demirdöğen bakın ne demiş? Bakın, fetö yanlısı yayın yaptığı için Türksat'a çıkışı engellenen can Erzincan TVC'ye nasıl sahip çıkmış.. CHP, FETÖ'ye karşıymış.. Bu destek niye peki?

16 Haziran 2016 Özgür Düşünce gazetesi FETÖ'NÜN BUGÜN GAZETESİ YERİNE ÇIKAN ÖZGÜR DÜŞÜNCE'YE, BİR CHP'Lİ İSİM, DARBECİ TV KANALINA SAHİP ÇIKIYOR.. HEMEN ALTINDA DA, BUGÜNLERDE DE BOY GÖSTEREN BİR HUKUKÇU, FETÖCÜ HAKİMLERİN TASFİYESİNE KARŞI ÇIKIYOR. ERDOĞAN OLMASA, BU ÜLKEYİ, FETÖ'DEN NASIL TEMİZLEYECEKTİK, ACABA? FETÖ'nün Bugün gazetesine, holdingin hesaplarındaki sahtekarlıklar sebebi ile el konulunca, örgüt, Özgür Düşünce gazetesini çıkarmaya başladı.. FETÖ'nün gazetesinde, CHP'li geçinen İsmet Demirdöğen bakın ne demiş? Bakın, fetö yanlısı yayın yaptığı için Türksat'a çıkışı engellenen can Erzincan TVC'ye nasıl sahip çıkmış.. CHP, FETÖ'ye karşıymış.. Bu destek niye peki? "Yüksek yargıda 27 mayıs tasfiyesi" başlıklı haberde ise, idare hukukçusu Prof. Metin Günday konuşturulmuş. Siyasi iktidarı, Yargıtay ve Danıştay'daki FETÖ'cüleri emekli etme hazırlığında olmakla suçluyor.. Bu suçlamanın üzerinden tam bir ay sonra, 15 Temmuz hain darbe girişimi yapıldı.. Ve o FETÖ'cüler, emekli değil, çok daha ötesi yapıldı, ihraç edildiler.. Cezaevine tıkıldılar.. Sıra, onlara destek çıkan, bu sözde hukukçularda..

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