Ali Karahasanoğlu, geçmiş 16 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

16 Haziran 2016 Özgür Düşünce gazetesi FETÖ'NÜN BUGÜN GAZETESİ YERİNE ÇIKAN ÖZGÜR DÜŞÜNCE'YE, BİR CHP'Lİ İSİM, DARBECİ TV KANALINA SAHİP ÇIKIYOR.. HEMEN ALTINDA DA, BUGÜNLERDE DE BOY GÖSTEREN BİR HUKUKÇU, FETÖCÜ HAKİMLERİN TASFİYESİNE KARŞI ÇIKIYOR. ERDOĞAN OLMASA, BU ÜLKEYİ, FETÖ'DEN NASIL TEMİZLEYECEKTİK, ACABA? FETÖ'nün Bugün gazetesine, holdingin hesaplarındaki sahtekarlıklar sebebi ile el konulunca, örgüt, Özgür Düşünce gazetesini çıkarmaya başladı.. FETÖ'nün gazetesinde, CHP'li geçinen İsmet Demirdöğen bakın ne demiş? Bakın, fetö yanlısı yayın yaptığı için Türksat'a çıkışı engellenen can Erzincan TVC'ye nasıl sahip çıkmış.. CHP, FETÖ'ye karşıymış.. Bu destek niye peki? "Yüksek yargıda 27 mayıs tasfiyesi" başlıklı haberde ise, idare hukukçusu Prof. Metin Günday konuşturulmuş. Siyasi iktidarı, Yargıtay ve Danıştay'daki FETÖ'cüleri emekli etme hazırlığında olmakla suçluyor.. Bu suçlamanın üzerinden tam bir ay sonra, 15 Temmuz hain darbe girişimi yapıldı.. Ve o FETÖ'cüler, emekli değil, çok daha ötesi yapıldı, ihraç edildiler.. Cezaevine tıkıldılar.. Sıra, onlara destek çıkan, bu sözde hukukçularda..