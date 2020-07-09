Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 9 Temmuzlardaki gazete manşetlerin yorumladı

Sözcü, 9 Temmuz 2015 "Tayyipzede Teyze!" "Şenel teyze 60 yaşında" imiş.. Tansiyon hastası imiş.. Bacağında ve belinde platin varmış.. Hiç gitmediği Samsun'da Tayyip'e hakaret iddiasıyla ifadeye çağrılmış.. Yani demek istiyorlar ki, bu ülkede diktatörlük var, insanlara eziyet ediliyor. Peki gerçek ne? Şenel teyzenin kızı o gün açıklama yapmış, adı: Av. Pınar Çelik Arpacı.. "Büyük ihtimalle isim benzerliği" demiş.. Ama merak ettim, baktım, tesadüf bu ya, hanımefendi ölümüne bir Tayyip Erdoğan karşıtı. Amansız bir AK Parti karşıtı.. 31 Mart 2014 mahalli seçimlerinden AK Parti başarılı çıktığında, Erdoğan'ın yaptığı balkon konuşmasında, balkonun çökmesi ümidinde bulunduğunu yazacak kadar bir karşıt.. Sakın yine, Şenel teyzenin telefonunu kullanan ve Samsun'a giden, sonra da "Aaaa. Şenel teyze hayatında hiç Samsun'a gitmedi, ordan Erdoğan'a nasıl hakaret etsin. bu bambaşka birisidir" diye savunma yapan aile içinden birilerinin uyanıklığı ile karşı karşıya mıyız?!..