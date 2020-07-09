2020-07-09 13:54:30 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 9 Temmuzlardaki gazete manşetlerin yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 9 Temmuzlardaki gazetelerin manşetlerini değerlendirdi. FETÖ’nün yayın organı Bugün Gazetesi’nin 9 Temmuz 2012 tarihli “Kılıçdaroğlu’ndan ağır benzetme” haberini yorumlayan, Karahasanoğlu, “Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanı olduğu dönem Ahmet Davutoğlu'na bakın hangi benzetmeyi yapmış: “Küçük Enver”.. Aynı Kılıçdaroğlu, bugün Tayyip Erdoğan'ı devirme yolunda, % 0.5'lik bir katkısı olacak diye, Ahmet Davutoğlu hakkında şu yağcılığı yapıyor: “Ben Sayın Davutoğlu’nun ülkeye iyi hizmetler yaptığını biliyorum, görüyorum!” Kılıçdaroğlu’nun bu çarkı ilk değil, alıştık da, acaba Davutoğlu ne yapacak? “Küçük Enver” lafından sonra, ağzındaki peyniri kapmak için yapılan güzellemeye aldanacak mı, göreceğiz..” dedi.