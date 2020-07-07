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Medya
12
Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 7 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-07-07 13:29:01
Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 7 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 7 Temmuzlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Cumhuriyet gazetesinin 7 Temmuz 2012 tarihli “Vekile yine ret” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Vekil” dedikleri adamın, Meclis’in verdiği kimliği yapıştırdığı arabayla PKK’ya silah taşırken görüntüleri ortaya çıktı, hakkında dava açıldı, baktı ki deliller sağlam, Fransa’ya kaçtı, vatandaş oldu... Bu haberi yapanlar da hâlâ “Kemalist vatanseveriz” diye dolaşıyor ortalıkta...” dedi.

#1
Foto - Cumhuriyet, 7 Temmuz 2012. “Vekile yine ret.” “Vekil” dedikleri adamın, Meclis’in verdiği kimliği yapıştırdığı arabayla PKK’ya silah taşırken görüntüleri ortaya çıktı, hakkında dava açıldı, baktı ki deliller sağlam, Fransa’ya kaçtı, vatandaş oldu... Bu haberi yapanlar da hâlâ “Kemalist vatanseveriz” diye dolaşıyor ortalıkta...

Cumhuriyet, 7 Temmuz 2012. “Vekile yine ret.” “Vekil” dedikleri adamın, Meclis’in verdiği kimliği yapıştırdığı arabayla PKK’ya silah taşırken görüntüleri ortaya çıktı, hakkında dava açıldı, baktı ki deliller sağlam, Fransa’ya kaçtı, vatandaş oldu... Bu haberi yapanlar da hâlâ “Kemalist vatanseveriz” diye dolaşıyor ortalıkta...

#2
Foto - Cumhuriyet, 7 Temmuz 2013. “Pala ve satırlarla halka saldırdılar.” Gezi isyanında hükümeti devirmek için sokağa çıkarılanlar polise saldırtıldı.. İşi sulandırmak için de, elinde koca satırla sivil polislerin halka saldırdığı iddia edildi.. Halk kim, halka saldıranlar kim? Fotoğrafda gördüğünüz şahsın, Taksim’de gece kulübü işleten, şarkıcılarla düşüp kalkan, mafyatik bir tip olduğu sonradan ortaya çıktı... Altındaki haber ise o dönem bolca rast geldiğimiz ama şimdi unuttuğumuz “Kimyasal kullanılıyor” yalanlarının bir örneği... Mesela bu avukat Can Atalay, “Zehirlendim” deyip hastaneye koşmuştu, bugün çıksın açıklasın, hastaneden ne raporu almıştı? Milletvekillerinin hali hepten sıkıntı. Polise direnen göstericilerin arasına giriyor, onlarla birlikte hareket ediyorlar, sonra su sıkılınca

Cumhuriyet, 7 Temmuz 2013. “Pala ve satırlarla halka saldırdılar.” Gezi isyanında hükümeti devirmek için sokağa çıkarılanlar polise saldırtıldı.. İşi sulandırmak için de, elinde koca satırla sivil polislerin halka saldırdığı iddia edildi.. Halk kim, halka saldıranlar kim? Fotoğrafda gördüğünüz şahsın, Taksim’de gece kulübü işleten, şarkıcılarla düşüp kalkan, mafyatik bir tip olduğu sonradan ortaya çıktı... Altındaki haber ise o dönem bolca rast geldiğimiz ama şimdi unuttuğumuz “Kimyasal kullanılıyor” yalanlarının bir örneği... Mesela bu avukat Can Atalay, “Zehirlendim” deyip hastaneye koşmuştu, bugün çıksın açıklasın, hastaneden ne raporu almıştı? Milletvekillerinin hali hepten sıkıntı. Polise direnen göstericilerin arasına giriyor, onlarla birlikte hareket ediyorlar, sonra su sıkılınca "Vekile su sıkıldı" diyorlar.. Ne yani, vekilin suç işleme ayrıcalığı mı var?

#3
Foto - Sözcü, 7 Temmuz 2013. “Ellerinde palalarla halka saldırdılar, polis seyretti.” Yayınlanan üç tane fotoğraf var.. İkisinde palalı kişi görünüyor, polis yok.. Birisinde polis var, palalı kişi yok.. İnsan utanır, “Okura bu kadar da salak muamelesi yapılmaz” diye... Bu kadar rahat yalan söyleyebilen insanların davasının haklılığına nasıl inanacaksınız? Sayfanın en altında ise, gezicilerin de elinde tutulan PKK paçavrası, Taksim'de sözcü gazetesine göre sorun değil, Yüksekova'da ise, hükümetin önleyememesi sebebi ile devrilmesini gerektiren bir suç.. Böyle riyakar işte, ulusalcı geçinen Sözcü..

Sözcü, 7 Temmuz 2013. “Ellerinde palalarla halka saldırdılar, polis seyretti.” Yayınlanan üç tane fotoğraf var.. İkisinde palalı kişi görünüyor, polis yok.. Birisinde polis var, palalı kişi yok.. İnsan utanır, “Okura bu kadar da salak muamelesi yapılmaz” diye... Bu kadar rahat yalan söyleyebilen insanların davasının haklılığına nasıl inanacaksınız? Sayfanın en altında ise, gezicilerin de elinde tutulan PKK paçavrası, Taksim'de sözcü gazetesine göre sorun değil, Yüksekova'da ise, hükümetin önleyememesi sebebi ile devrilmesini gerektiren bir suç.. Böyle riyakar işte, ulusalcı geçinen Sözcü..

#4
Foto - Zaman, 7 Temmuz 2014. “Masum insanları silahlı örgüt üyesi yapın emri.” FETÖ'cü Zaman gazetesi, 17-25 Aralık sonrasındaki aylarda, çocuğu dersaneye giden ailelere zorla yaptırılan abonelikler sayesinde 1 milyon kişiye ulaştırılıyordu. O gazetede de, silahlı örgüt üyeleri, işte böyle masum insan kılığına sokuluyordu... Yayınladıkları belgelerin hiçbirinde “Olmayanı olmuş gibi gösterin” denmiyor, hepsinde “Araştırın” talimatı vardı.. Ama iftirayla hükûmet devirmeye kalkan FETÖ'cülerin CIA ile ilişkilerinin ortaya çıkmasından korktukları, onun için bu araştırmaya karşı çıktıkları sonraki yıllarda anlaşıldı..

Zaman, 7 Temmuz 2014. “Masum insanları silahlı örgüt üyesi yapın emri.” FETÖ'cü Zaman gazetesi, 17-25 Aralık sonrasındaki aylarda, çocuğu dersaneye giden ailelere zorla yaptırılan abonelikler sayesinde 1 milyon kişiye ulaştırılıyordu. O gazetede de, silahlı örgüt üyeleri, işte böyle masum insan kılığına sokuluyordu... Yayınladıkları belgelerin hiçbirinde “Olmayanı olmuş gibi gösterin” denmiyor, hepsinde “Araştırın” talimatı vardı.. Ama iftirayla hükûmet devirmeye kalkan FETÖ'cülerin CIA ile ilişkilerinin ortaya çıkmasından korktukları, onun için bu araştırmaya karşı çıktıkları sonraki yıllarda anlaşıldı..

#5
Foto - Sözcü, 7 Temmuz 2014. “Halef-selef farkı.” Abdullah Gül henüz Erdoğan'ın karşısına geçmediği yıllarda, Sözcü gazetesi,

Sözcü, 7 Temmuz 2014. “Halef-selef farkı.” Abdullah Gül henüz Erdoğan'ın karşısına geçmediği yıllarda, Sözcü gazetesi, "Laiklerin Cumhurbaşkanı Sezer'in villası-Muhafazakarların Cumhurbaşkanı Gül'ün villası" alçak başlığı ile çıkmıştı.. Ahmet Necdet Sezer’in bir gecede doları üç misli fiyata çıkarttığı ekonomik krizi bir kenara bırakın, “Sağlık sorunları var, içeride ölmesin bunlar, serbest bırakın” dediği onlarca teröristin ya eylemde yakalanmasını ya dağda öldürülmesini falan geçelim... O tarihde sırf “Eşi başörtülü” diye salya sümük saldırdıkları Abdullah Gül aleyhine yaptıkları bu haberlerden sonra, şimdi muhafazakarların cumhurbaşkanı niye kıymete bindi, bir açıklayıverin hele! Gül, halk adamı değilse, laiklerin cumhurbaşkanını yeniden aday gösterme yerine, 2018'de Tayyip Erdoğan'ın karşısına CHP'nin adayı olarak çıkartmaya niye hazırlandınız? Veya şöyle soralım: "Abdullah Gül kendisine, başörtülü eşine; böylesine ahlaksızca saldıranların desteği ile, Erdoğan'ın karşısına rakip aday olarak çıkmayı nasıl kabullenebildi?"

#6
Foto - Bugün, 7 Temmuz 2015. “Zikzak yapanları devlet kullandı.” Ah Ali Bulaç ah! CIA ajanlarının çıkarttığı Bugün gazetesinde gerçeği görüp pişmanlık beyanında bulunanlara “Ajan” diyordun, işin sonunda, 251 şehidi görünce sen de “Pişmanım” dedin... Aynı gazetedeki FETÖ'cü emniyet müdürlerini tahliye etmek isterken tutuklanan hakimin eşi ise,

Bugün, 7 Temmuz 2015. “Zikzak yapanları devlet kullandı.” Ah Ali Bulaç ah! CIA ajanlarının çıkarttığı Bugün gazetesinde gerçeği görüp pişmanlık beyanında bulunanlara “Ajan” diyordun, işin sonunda, 251 şehidi görünce sen de “Pişmanım” dedin... Aynı gazetedeki FETÖ'cü emniyet müdürlerini tahliye etmek isterken tutuklanan hakimin eşi ise, "Ayrımcılık suçu işlediler" diye suç duyurusunda bulunmuş. O tarihde tasfiye olmamış savcılar, işleme koysun diye.. Bugün o hakim eşi doktor hanım çıksın, darbe gecesi yaşanılanlardan sonra söylesin, "ayrımcılığı kim yapmış?"

#7
Foto - Sözcü, 7 Temmuz 2015. “İki bakanın attığı temel kayboldu.” “Herkes şaşkın”mış, 2015 haziran ayındaki seçimden önce atılan hastane temeli yerinde yokmuş. Şimdi gitsin Haydar Akar, yanına da Sözcü'nün muhabirlerini alsın.. Bir baksın o hastanenin % 80'i tamamlanmış haline. Bir şaşırsın, dönsün bir daha baksın, bir daha şaşırsın.. 368 bin m2'lik hastaneye bir daha baksın, 1180 yataklı hastaneyi Sözcü muhabirlerine göstersin, bir daha şaşırsın.. 6 farklı hastaneden oluşacak devasa esere baksın, 5 yıl önce söylediklerinden dolayı utansın. Yerin dibine girsin..

Sözcü, 7 Temmuz 2015. “İki bakanın attığı temel kayboldu.” “Herkes şaşkın”mış, 2015 haziran ayındaki seçimden önce atılan hastane temeli yerinde yokmuş. Şimdi gitsin Haydar Akar, yanına da Sözcü'nün muhabirlerini alsın.. Bir baksın o hastanenin % 80'i tamamlanmış haline. Bir şaşırsın, dönsün bir daha baksın, bir daha şaşırsın.. 368 bin m2'lik hastaneye bir daha baksın, 1180 yataklı hastaneyi Sözcü muhabirlerine göstersin, bir daha şaşırsın.. 6 farklı hastaneden oluşacak devasa esere baksın, 5 yıl önce söylediklerinden dolayı utansın. Yerin dibine girsin.. "Ben bundan sonra nasıl siyaset yapabilirim" desin, utancından kahrolsun.. Tabi utanmaları varsa. Hadi diyelim bu man kafalar, “Sembolik temel atma” meselesini anlamadılar, peki bugün inşaatı neredeyse bitmek üzere olan, yıl sonuna kadar açılması beklenen bu hastaneyi nasıl anlatacaklar okurlarına? Saklayın bu gazete 1. sayfasını. O hastane açıldığında, ilk hasta kabul edildiğinde, tükürük yağmuruna tutun, o gazeteyi de, "temel kayboldu" diyenleri de..

#8
Foto - Zaman, 7 Temmuz 2015. “İki bakanın attığı hastane temeli kayboldu.” Sözcü’nün manşeti, Zaman’da da kendisine yer bulmuş... İşte FETÖ'cü Zaman gazetesi ile, FETÖ evlerinde kaldığı iddia edilen Burak Akbay'ın Sözcü gazetesi nasıl aynı haberi yapmışlar görüyorsunuz.. Erdoğan'ı devirme girişimlerinde, iftiralar atılırken, kimler kimlerle birlikteydi, hangi istikamete kol kola yürüyorlardı, dört dörtlük örneği...

Zaman, 7 Temmuz 2015. “İki bakanın attığı hastane temeli kayboldu.” Sözcü’nün manşeti, Zaman’da da kendisine yer bulmuş... İşte FETÖ'cü Zaman gazetesi ile, FETÖ evlerinde kaldığı iddia edilen Burak Akbay'ın Sözcü gazetesi nasıl aynı haberi yapmışlar görüyorsunuz.. Erdoğan'ı devirme girişimlerinde, iftiralar atılırken, kimler kimlerle birlikteydi, hangi istikamete kol kola yürüyorlardı, dört dörtlük örneği...

#9
Foto - Cumhuriyet, 7 Temmuz 2016. “Erdoğan için dosyalar hazır.” Şimdilerde kaçak hayatı yaşayan terörist elebaşı Salih Müslim, kemalist gazetede, FETÖ’yle ağız birliği etmiş, “Erdoğan uluslararası mahkemede yargılanacak” diyor... Vatansever(!) Cumhuriyet de, FETÖ-PYD ittifakının gönüllü propagandasına soyunuyor... Adamın kendisi, eli kanlı bir katil.. Terörist adam, kalkmış, bu ülkenin cumhurbaşkanını suçluyor.. Kemalist gazete de, yapılan bu hainliğe çanak tutuyor..

Cumhuriyet, 7 Temmuz 2016. “Erdoğan için dosyalar hazır.” Şimdilerde kaçak hayatı yaşayan terörist elebaşı Salih Müslim, kemalist gazetede, FETÖ’yle ağız birliği etmiş, “Erdoğan uluslararası mahkemede yargılanacak” diyor... Vatansever(!) Cumhuriyet de, FETÖ-PYD ittifakının gönüllü propagandasına soyunuyor... Adamın kendisi, eli kanlı bir katil.. Terörist adam, kalkmış, bu ülkenin cumhurbaşkanını suçluyor.. Kemalist gazete de, yapılan bu hainliğe çanak tutuyor..

#10
Foto - Özgür Düşünce, 7 Temmuz 2016. “Kendilerini yargılayacak yargıyı tasfiye ediyorlar.” Bu CHP'liyi iyi tanıyın. bugünlerde ekran ekran dolaşıp,

Özgür Düşünce, 7 Temmuz 2016. “Kendilerini yargılayacak yargıyı tasfiye ediyorlar.” Bu CHP'liyi iyi tanıyın. bugünlerde ekran ekran dolaşıp, "FETÖ ile hep mücadele ettim" diyor.. Ama bakın CHP milletvekilliği yapan Erdal Aksünger, FETÖ'nün gazetesi Özgür Düşünce'ye röportaj verip, yüksek yargıdan FETÖ'cülerin temizlenmesi için çıkarılan yasayı nasıl eleştirmiş.. Salih Müslim “Yargılanacak” der de, CHP'li Erdal Aksünger hiç durur mu? O da, algı oluşturmak için, Erdoğan'ın yargılanmama amacıyla, yüksek yargıyı tasfiye ettiğini iddia ediyor.. Gerçek ne? Yüksek yargıdaki FETÖ'cüleri etkisizleştirmek.. Neyse ki, kendileri kaşındı, darbe yaptılar, ve sonrasında tasfiye oldular.. CHP'lilerin sahip çıkmalarına rağmen tasfiye oldular.. Aksünger'e rağmen.. PYD'ye, PKK'ya, Sözcü'ye rağmen tasfiye oldular..

#11
Foto - Yeni Hayat, 7 Temmuz 2016. “Gerçek yargıçlar sadece hukuk önünde baş eğer.” Mesela aynı Sami Selçuk bugün çıkıp, Adil Öksüz’ü serbest bırakan Köksal Çelik hakkında ne düşündüğünü niye hiç söylemez? “Bilimi çıkarlarıma feda etmem” diyorsunuz ya hani bu konuşmanızda, bilimsel olarak açıklayın, “Bir gün siyaset yaptırmazlar” ile “Bir gün bile yaşatmazlar” ifadeleri arasında fark var mıdır? Varsa, niye ikincisini kullandığınızı bugün açıklayabiliyor musunuz?

Yeni Hayat, 7 Temmuz 2016. “Gerçek yargıçlar sadece hukuk önünde baş eğer.” Mesela aynı Sami Selçuk bugün çıkıp, Adil Öksüz’ü serbest bırakan Köksal Çelik hakkında ne düşündüğünü niye hiç söylemez? “Bilimi çıkarlarıma feda etmem” diyorsunuz ya hani bu konuşmanızda, bilimsel olarak açıklayın, “Bir gün siyaset yaptırmazlar” ile “Bir gün bile yaşatmazlar” ifadeleri arasında fark var mıdır? Varsa, niye ikincisini kullandığınızı bugün açıklayabiliyor musunuz?

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