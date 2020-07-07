2020-07-07 13:29:01 Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 7 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 7 Temmuzlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Cumhuriyet gazetesinin 7 Temmuz 2012 tarihli “Vekile yine ret” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Vekil” dedikleri adamın, Meclis’in verdiği kimliği yapıştırdığı arabayla PKK’ya silah taşırken görüntüleri ortaya çıktı, hakkında dava açıldı, baktı ki deliller sağlam, Fransa’ya kaçtı, vatandaş oldu... Bu haberi yapanlar da hâlâ “Kemalist vatanseveriz” diye dolaşıyor ortalıkta...” dedi.