Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 7 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Sözcü, 7 Temmuz 2015. “İki bakanın attığı temel kayboldu.” “Herkes şaşkın”mış, 2015 haziran ayındaki seçimden önce atılan hastane temeli yerinde yokmuş. Şimdi gitsin Haydar Akar, yanına da Sözcü'nün muhabirlerini alsın.. Bir baksın o hastanenin % 80'i tamamlanmış haline. Bir şaşırsın, dönsün bir daha baksın, bir daha şaşırsın.. 368 bin m2'lik hastaneye bir daha baksın, 1180 yataklı hastaneyi Sözcü muhabirlerine göstersin, bir daha şaşırsın.. 6 farklı hastaneden oluşacak devasa esere baksın, 5 yıl önce söylediklerinden dolayı utansın. Yerin dibine girsin.. "Ben bundan sonra nasıl siyaset yapabilirim" desin, utancından kahrolsun.. Tabi utanmaları varsa. Hadi diyelim bu man kafalar, “Sembolik temel atma” meselesini anlamadılar, peki bugün inşaatı neredeyse bitmek üzere olan, yıl sonuna kadar açılması beklenen bu hastaneyi nasıl anlatacaklar okurlarına? Saklayın bu gazete 1. sayfasını. O hastane açıldığında, ilk hasta kabul edildiğinde, tükürük yağmuruna tutun, o gazeteyi de, "temel kayboldu" diyenleri de..