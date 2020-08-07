Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 7 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Taraf, 7 Ağustos 2013 "Böyle operasyon olmaz" FETÖ'nün gazetesi Taraf, bir yandan gezicileri desteklerken, bir yandan da uyuşturucu operasyonunda kamuoyunun önündeki isimlerin gözaltına alınmasını "gezicilere baskı" gibi göstermeye çalıştı. Manken de olsa, oyuncu da olsa, uyuşturucu belası ile irtibatlı kim var ise, polisin onları gözaltına alması gerekir. Ama gezicilerin rol model gördükleri isimler, gençleri sokağa çıkartmaya devam etmesi için, Taraf, uyuşturucu şüphelilerini böyle savunmaya geçmişti. Aynı günkü Taraf'da, “Babacan Gezi’de Erdoğan’la ayrıldı” başlıklı haber de, o günleri çok iyi özetliyor. Erdoğan “içeriyi karıştırıp ekonomiyi bozmaya çalışanlar”a dikkat çekerken, Babacan “Dünya piyasaları” diyordu… Şimdi aynı Babacan, “Dışarıyla alakası yok, Erdoğan’ın yüzünden” diyor…