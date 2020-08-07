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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 7 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-08-07 14:05:26
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 7 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 7 Ağustoslardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Taraf’ın 7 Ağustos 2014 tarihli “Bu yolun sonu IMF” başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, FETÖ'nün gazetesi Taraf'ın bu manşeti atmasının üzerinden altı sene geçti… Hani nerede IMF? En son, mahalli seçimlerin hemen ertesi için söylenmişti, aynı iddia.. Mahalli seçimlerin üzerinden de 1,5 yıl geçti. Birileri, IMF'ye el açan Türkiye’yi hayal etmeye devam ediyorlar.. Bugün aynı temenniyle ortaya düşenlerin asıl yüzlerini de bir altı sene sonra görmüş oluruz…” dedi.

#1
Foto - Zaman, 7 Ağustos 2012 “Balyoz’da duruşmaları kilitleyen sanık ve avukatlara son uyarı” Şimdi aynı taktikleri ve hatta daha da utanmazcalarını kendileri uyguluyorlar… Şimdi de bir başka darbeyi yapan FETÖ'cüler, aynı taktiklerle mahkemelerin karşısına çıkıyorlar.

Zaman, 7 Ağustos 2012 “Balyoz’da duruşmaları kilitleyen sanık ve avukatlara son uyarı” Şimdi aynı taktikleri ve hatta daha da utanmazcalarını kendileri uyguluyorlar… Şimdi de bir başka darbeyi yapan FETÖ'cüler, aynı taktiklerle mahkemelerin karşısına çıkıyorlar.

#2
Foto - Bugün, 7 Ağustos 2012 “CIA ajanları cirit atıyor” Ergenekon’da da vardır da, CIA’in has adamının kim olduğunu, yaşadığımız süreç açık ve net ortaya koydu… Bunlar böyledir, sürekli yeni gelen adamlarına eskilerini harcatırlar… Bir dönem Ergenekon ile sivil iktidarı değiştirmeye kalkışanlar, gün oldu FETÖ ile aynı amacı gerçekleştirmeye çalıştılar. Onun içindir ki,Ergenekon ne ise, FETÖ de o dur.

Bugün, 7 Ağustos 2012 “CIA ajanları cirit atıyor” Ergenekon’da da vardır da, CIA’in has adamının kim olduğunu, yaşadığımız süreç açık ve net ortaya koydu… Bunlar böyledir, sürekli yeni gelen adamlarına eskilerini harcatırlar… Bir dönem Ergenekon ile sivil iktidarı değiştirmeye kalkışanlar, gün oldu FETÖ ile aynı amacı gerçekleştirmeye çalıştılar. Onun içindir ki,Ergenekon ne ise, FETÖ de o dur.

#3
Foto - Sözcü, 7 Ağustos 2012

Sözcü, 7 Ağustos 2012 "Devletin başı eğik" Sözcü gazetesi, şehidleri istismar etmek için, "Devletin başı eğik" başlığını atmış. Başı eğik gösterilenlerden Tayyip Erdoğan, FETÖ'yü TSK'dan tasfiye ettikten sonra, şimdi başını nasıl dik tuttuğunu, PKK'lıları nasıl etkisiz hale getirdiğini görüyoruz. Peki ya diğerleri Abdullah Gül ve Ali Babacan, kendilerini PKK'ya karşı bir mücadelede başarılı gösterecek ne yaptılar ki, alternatif siyasetçi olarak karşımıza çıkmaya karar verdiler? Haberin altındaki başlık da “Şehit cenazelerinde öfke yağdı” şeklinde.. Aynı Sözcü gazetesinin, Kılıçdaroğlu’na şehit cenazelerinde gösterilen tepkiyi, böyle haberleştirememelerinden anlayın siz, bunların asıl dertlerini…

#4
Foto - Taraf, 7 Ağustos 2013

Taraf, 7 Ağustos 2013 "Böyle operasyon olmaz" FETÖ'nün gazetesi Taraf, bir yandan gezicileri desteklerken, bir yandan da uyuşturucu operasyonunda kamuoyunun önündeki isimlerin gözaltına alınmasını "gezicilere baskı" gibi göstermeye çalıştı. Manken de olsa, oyuncu da olsa, uyuşturucu belası ile irtibatlı kim var ise, polisin onları gözaltına alması gerekir. Ama gezicilerin rol model gördükleri isimler, gençleri sokağa çıkartmaya devam etmesi için, Taraf, uyuşturucu şüphelilerini böyle savunmaya geçmişti. Aynı günkü Taraf'da, “Babacan Gezi’de Erdoğan’la ayrıldı” başlıklı haber de, o günleri çok iyi özetliyor. Erdoğan “içeriyi karıştırıp ekonomiyi bozmaya çalışanlar”a dikkat çekerken, Babacan “Dünya piyasaları” diyordu… Şimdi aynı Babacan, “Dışarıyla alakası yok, Erdoğan’ın yüzünden” diyor…

#5
Foto - Zaman, 7 Ağustos 2014 “Sessiz yığınlar oy patlaması yapacak” Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giden süreçte, AK Partinin oyu az çok belli, Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday gösteren bloğun oyu hakeza, ülkede yapılan seçimlere ortalama katılım da kolay kolay değişmezken, kimdi bu bel bağlanan “sessiz yığın”lar? Matematik ortada, bu lafı inanarak söylüyor olamazlardı herhalde? Zaten sonuç da farklı çıkmadı..

Zaman, 7 Ağustos 2014 “Sessiz yığınlar oy patlaması yapacak” Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giden süreçte, AK Partinin oyu az çok belli, Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday gösteren bloğun oyu hakeza, ülkede yapılan seçimlere ortalama katılım da kolay kolay değişmezken, kimdi bu bel bağlanan “sessiz yığın”lar? Matematik ortada, bu lafı inanarak söylüyor olamazlardı herhalde? Zaten sonuç da farklı çıkmadı.. "Sessiz yığın" denilen şehir efsanesi, her seçim öncesinde ortaya atılır, sonra unutulur gider..

#6
Foto - Taraf, 7 Ağustos 2014 “Bu yolun sonu IMF” FETÖ'nün gazetesi Taraf'ın bu manşeti atmasının üzerinden altı sene geçti… Hani nerede IMF? En son, mahalli seçimlerin hemen ertesi için söylenmişti, aynı iddia.. Mahalli seçimlerin üzerinden de 1,5 yıl geçti. Birileri, IMF'ye el açan Türkiye’yi hayal etmeye devam ediyorlar.. Bugün aynı temenniyle ortaya düşenlerin asıl yüzlerini de bir altı sene sonra görmüş oluruz…

Taraf, 7 Ağustos 2014 “Bu yolun sonu IMF” FETÖ'nün gazetesi Taraf'ın bu manşeti atmasının üzerinden altı sene geçti… Hani nerede IMF? En son, mahalli seçimlerin hemen ertesi için söylenmişti, aynı iddia.. Mahalli seçimlerin üzerinden de 1,5 yıl geçti. Birileri, IMF'ye el açan Türkiye’yi hayal etmeye devam ediyorlar.. Bugün aynı temenniyle ortaya düşenlerin asıl yüzlerini de bir altı sene sonra görmüş oluruz…

#7
Foto - Bugün, 7 Ağustos 2014 “Gün gelecek tüm polislerden özür dileyecekler” FETÖ'cü Bugün gazetesi, başörtüyü, çocukları böyle istismar etti. Başörtülü ve kucağındaki çocuk ile konuşturulan polis eşine bu sözleri ettirenler, 15 Temmuz darbesine imza attılar.. Halkı bombaladılar.. Kim kimden özür dilemesi gerektiği, 15 temmuz'dan sonra daha iyi anlaşıldı..

Bugün, 7 Ağustos 2014 “Gün gelecek tüm polislerden özür dileyecekler” FETÖ'cü Bugün gazetesi, başörtüyü, çocukları böyle istismar etti. Başörtülü ve kucağındaki çocuk ile konuşturulan polis eşine bu sözleri ettirenler, 15 Temmuz darbesine imza attılar.. Halkı bombaladılar.. Kim kimden özür dilemesi gerektiği, 15 temmuz'dan sonra daha iyi anlaşıldı..

#8
Foto - Zaman, 7 Ağustos 2015 “Faili meçhuller dönemi geri geldi” FETÖ'nün amiral gemisi Zaman gazetesi, “Faili meçhuller dönemi geri geldi” diye attığı manşetin altında oluşturmak istediği algı içinde, “Birçok olay aydınlatılamadı” ifadesi de yer alıyor.. Ama

Zaman, 7 Ağustos 2015 “Faili meçhuller dönemi geri geldi” FETÖ'nün amiral gemisi Zaman gazetesi, “Faili meçhuller dönemi geri geldi” diye attığı manşetin altında oluşturmak istediği algı içinde, “Birçok olay aydınlatılamadı” ifadesi de yer alıyor.. Ama "aydınlatılamadı" diye sıraladıkları ne varsa hepsinin faili belliydi, hepsi de Erdoğan’ı devirmek üzere birlik olduklarının işiydi… Mahallesinde DHKP-C’li teröriste cenaze töreni düzenlenmesine, olaylar çıkarılmasına ses etmeyip, polis şehit edilince bir de pişkince “Faili meçhuller geri geliyor” diye demeç veren bu adam Alevi dedesi falan değil, kayıtlı CHP delegesi!

#9
Foto - Yurt, 7 Ağustos 2016 “Gözaltında ölüm” Solcu geçinen Yurt gazetesinden, sırf Erdoğan karşıtlığı yapmak için, FETÖ'den gözaltına alınan kişi üzerinden yaptığı şu operasyonel habere bakar mısınız.. Kalp krizi geçirip ölmüş bir FETÖ şüphelisi için önce, “İşkenceden öldü” dediler, görüntüler ortaya çıktı ki işkence falan yok… Sonra “Masummuş, devlet ‘Pardon’ dedi” diye haber yaydılar, ortaya çıktı ki vefat sebebiyle soruşturma kapatılmış… Üstelik “Siyasi ayak” diye tutturan Kemal Kılıçdaroğlu Meclis’te kürsüden bunların yalanlarına alet oldu, iyi mi?

Yurt, 7 Ağustos 2016 “Gözaltında ölüm” Solcu geçinen Yurt gazetesinden, sırf Erdoğan karşıtlığı yapmak için, FETÖ'den gözaltına alınan kişi üzerinden yaptığı şu operasyonel habere bakar mısınız.. Kalp krizi geçirip ölmüş bir FETÖ şüphelisi için önce, “İşkenceden öldü” dediler, görüntüler ortaya çıktı ki işkence falan yok… Sonra “Masummuş, devlet ‘Pardon’ dedi” diye haber yaydılar, ortaya çıktı ki vefat sebebiyle soruşturma kapatılmış… Üstelik “Siyasi ayak” diye tutturan Kemal Kılıçdaroğlu Meclis’te kürsüden bunların yalanlarına alet oldu, iyi mi?

#10
Foto - Cumhuriyet, 7 Ağustos 2016 “Cezaevleri yangın yeri” Kemalist geçinen, FETÖ ile mücadele ettiğini iddia eden, ama aslında dindarlarla mücadele eden Cumhuriyet gazetesi, şu haberdeki hiçbir iddiayı ispatlayamadı. Hani azıcık onur olsa gazeteciliği bırakır adam… 400 hasta tutuklu varmış, vardır da, Ahmet Necdet Sezer’in “Hasta” deyip affettiklerini dağdan toplamak yıllar sürmüşken, nasıl güvensin devlet bu adamların hastalığına?

Cumhuriyet, 7 Ağustos 2016 “Cezaevleri yangın yeri” Kemalist geçinen, FETÖ ile mücadele ettiğini iddia eden, ama aslında dindarlarla mücadele eden Cumhuriyet gazetesi, şu haberdeki hiçbir iddiayı ispatlayamadı. Hani azıcık onur olsa gazeteciliği bırakır adam… 400 hasta tutuklu varmış, vardır da, Ahmet Necdet Sezer’in “Hasta” deyip affettiklerini dağdan toplamak yıllar sürmüşken, nasıl güvensin devlet bu adamların hastalığına?

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