2020-08-07 14:05:26 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 7 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 7 Ağustoslardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Taraf’ın 7 Ağustos 2014 tarihli “Bu yolun sonu IMF” başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, FETÖ'nün gazetesi Taraf'ın bu manşeti atmasının üzerinden altı sene geçti… Hani nerede IMF? En son, mahalli seçimlerin hemen ertesi için söylenmişti, aynı iddia.. Mahalli seçimlerin üzerinden de 1,5 yıl geçti. Birileri, IMF'ye el açan Türkiye’yi hayal etmeye devam ediyorlar.. Bugün aynı temenniyle ortaya düşenlerin asıl yüzlerini de bir altı sene sonra görmüş oluruz…” dedi.