Ali ihsan Karahasanoğlu geçmiş 6 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Cumhuriyet, 6 Temmuz 2015 “Meyvemizi bile zehir ettiler” Başkası yazsa hak verilir belki de, toplum yapısına aykırı ne kadar marjinal iş varsa hepsini destekleyen Cumhuriyet “Hormonlarımız bozuluyor” deyince bayağı bir komik oluyor... Hele hele muhabiri de, Savcı Selim Kiraz'ı şehid eden DHKPC'lileri aklamaya çalışan Ahmet Şık olursa.. Sormak gerekir bunlara: hormonlar bozulursa ne olur? İçilsin diye uğraştığınız içkiden, sigaradan fazla mı kanser yapar? Fıtratı bozar da, savunduğunuz/normal göstermeye çalıştığınız cinsel sapkınlıklara falan mı yol açar? Aynı gün Daron Acemoğlu da kendisine birinci sayfada yer bulmuş. Hikayesi aynı: "Yavaş büyümenin nedeni yolsuzluk". Ne menem şeymiş bu yolsuzluk, yapılıyor yapılıyor, ama ülke her gün büyüyor, ülkenin varlıkları hep artıyor, azalmıyor.. bunlara da böyle vıdı vıdı dedikodu yapmak düşüyor..