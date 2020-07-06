2020-07-06 13:25:57 Ali ihsan Karahasanoğlu geçmiş 6 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 4 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü'nün 6 Temmuz 2013 tarihli “Gül’ün partisi hazır” başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, "O zamanlar “Partiyi çatlatmak için uyduruyorlar” diyorduk ama, FETÖ’nün destek vereceği de belirtildiğine göre, bir gizli planın haberi bu.. Sözcü bile bu işin içinde olmalı ki, Gül Cumhurbaşkanlığı'nı bırakmadan 1 yıl önce bu haberi yapabilmiş. Gerçi haberi yaptılar da n'oldu? Herkes parti kurdu bir Gül kuramadı, bu “Aslansın, kaplansın” şişirmeleri de boşa gitti..." dedi.