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Medya
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Ali ihsan Karahasanoğlu geçmiş 6 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-07-06 13:25:57
Ali ihsan Karahasanoğlu geçmiş 6 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 4 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü'nün 6 Temmuz 2013 tarihli “Gül’ün partisi hazır” başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, "O zamanlar “Partiyi çatlatmak için uyduruyorlar” diyorduk ama, FETÖ’nün destek vereceği de belirtildiğine göre, bir gizli planın haberi bu.. Sözcü bile bu işin içinde olmalı ki, Gül Cumhurbaşkanlığı'nı bırakmadan 1 yıl önce bu haberi yapabilmiş. Gerçi haberi yaptılar da n'oldu? Herkes parti kurdu bir Gül kuramadı, bu “Aslansın, kaplansın” şişirmeleri de boşa gitti..." dedi.

#1
Foto - Cumhuriyet, 6 Temmuz 2012

Cumhuriyet, 6 Temmuz 2012 "Sorun sizi de yakar" Suriye'nin kralını, Türkiye Cumhurbaşkanı'na tercih eden Cumhuriyet gazetesi, bir de Esad'ın tehdidini manşete taşımış: "Sorun sizi de yakar". Bu hainlik değil de nedir? Hani adamın sözünü verir, "Tehdit etti" dersiniz, anlarım.. "Esad, PKK'ya destek iddialarını yanıtladı" diyerek, aslında komşu devletin despot kralının sözcülüğüne soyunmuş.. Aynı nüshada, “Özgürlük hapsedildi” başlıklı haberde de, Fransız Büyükelçi'nin, Türkiye'de DHKP-C’lilerin yakalanmaması için yaptığı açıklama verilmiş.. Bu büyükelçi kendi ülkesinde meşale yakanın bile içeri atılmasına ne diyordur şimdi, acaba?

#2
Foto - Bugün, 6 Temmuz 2012 “Tarihi ziyaret” Diyanet İşleri Başkanı, tarihde ilk defa, Patrikhaneyi ziyaret etmiş.. Çok lazımdı, büyük derde deva oldu!... O görüşmede gündeme gelen Heybeliada Ruhban Okulu, Tayyip Erdoğan'ın dirayeti sayesinde henüz açılmadı ama, 2012’den beri Erasmus öğrencilerini kabul ediyor. Peki, Atina’da ibadete açılan cami var mı? Yok.. Bizimkilerin şirinliklerinin ne işe yaradığını görün...

Bugün, 6 Temmuz 2012 “Tarihi ziyaret” Diyanet İşleri Başkanı, tarihde ilk defa, Patrikhaneyi ziyaret etmiş.. Çok lazımdı, büyük derde deva oldu!... O görüşmede gündeme gelen Heybeliada Ruhban Okulu, Tayyip Erdoğan'ın dirayeti sayesinde henüz açılmadı ama, 2012’den beri Erasmus öğrencilerini kabul ediyor. Peki, Atina’da ibadete açılan cami var mı? Yok.. Bizimkilerin şirinliklerinin ne işe yaradığını görün...

#3
Foto - Sözcü, 6 Temmuz 2013 “Gül’ün partisi hazır” O zamanlar “Partiyi çatlatmak için uyduruyorlar” diyorduk ama, FETÖ’nün destek vereceği de belirtildiğine göre, bir gizli planın haberi bu.. Sözcü bile bu işin içinde olmalı ki, Gül Cumhurbaşkanlığı'nı bırakmadan 1 yıl önce bu haberi yapabilmiş. Gerçi haberi yaptılar da n'oldu? Herkes parti kurdu bir Gül kuramadı, bu “Aslansın, kaplansın” şişirmeleri de boşa gitti...

Sözcü, 6 Temmuz 2013 “Gül’ün partisi hazır” O zamanlar “Partiyi çatlatmak için uyduruyorlar” diyorduk ama, FETÖ’nün destek vereceği de belirtildiğine göre, bir gizli planın haberi bu.. Sözcü bile bu işin içinde olmalı ki, Gül Cumhurbaşkanlığı'nı bırakmadan 1 yıl önce bu haberi yapabilmiş. Gerçi haberi yaptılar da n'oldu? Herkes parti kurdu bir Gül kuramadı, bu “Aslansın, kaplansın” şişirmeleri de boşa gitti...

#4
Foto - Taraf, 6 Temmuz 2014 “Bu yargı adalete uzak” FETÖ'nün Taraf gazetesi, Berkin Elvan'ın ölümünün yeterince incelenmediği yalanı ile DHKPC'lileri, yargı elemanlarına karşı tahrik etti. Böyle haberler yapa yapa, DHKP-C’lilerin Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit etmelerine sebep oldular... El kadar çocuğu ölüme sürükledikleri yetmemişti, bir de cenazesi üzerinden böyle siyasi ikbal devşirmeye çalışıyorlardı...

Taraf, 6 Temmuz 2014 “Bu yargı adalete uzak” FETÖ'nün Taraf gazetesi, Berkin Elvan'ın ölümünün yeterince incelenmediği yalanı ile DHKPC'lileri, yargı elemanlarına karşı tahrik etti. Böyle haberler yapa yapa, DHKP-C’lilerin Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit etmelerine sebep oldular... El kadar çocuğu ölüme sürükledikleri yetmemişti, bir de cenazesi üzerinden böyle siyasi ikbal devşirmeye çalışıyorlardı...

#5
Foto - Cumhuriyet, 6 Temmuz 2014

Cumhuriyet, 6 Temmuz 2014 "Oylar sıfırlanmasın" Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaştıkça, sol kafa aynı teraneleri dillendirmeye başladı. Sandıkta hile yapılacak algısı oluşturmaya çalıştılar. Oysa Erdoğan, yıllardır bunları sandıkta yeniyor da yeniyor.. Ama izah edilemeyen seçim, 31 Mart İstanbul seçimleri idi. AK Parti, Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde, ilçelerde aldığı oyun, büyükşehir meclisinde aldığı oyun çok altında oy alabildi. Hırsızlık aşikardı. Çok fazla geçirsiz oy vardı.. Geçersiz oyların bir kısmı tekrar sayıldı.. CHP lehine olan 40 bin fark, 15 bine kadar indi.. Seçim yenilenmesine karar verilirken, işte bu sol kafa, kıyameti koparttı: "Seçimde hile yok, niye yeniliyorsunuz". Dertleri de ortaya çıktı.. Dertleri "seçimde hile var mı-yok mu" değil, dertleri CHP'nin kazanamaması..

#6
Foto - Sözcü, 6 Temmuz 2014 “Ampulsun Tayyip” Bugün “Kanallarımız kapatılıyor, gazetelerimize ceza geliyor” diye ağlıyorlar ya, buyrun görün asıl yüzlerini... O tarihde 12 bin hakim-savcının 4,500 tanesi FETÖ'cü idi. Attıkları başlık, o FETÖ'cülerin eli ile yürüttükleri, planlı bir “hakareti normalleştirme” operasyonu idi... Bunu yaparken ülkenin gençlerini ne hale getirdikleri ise hiç umurlarında değildi!

Sözcü, 6 Temmuz 2014 “Ampulsun Tayyip” Bugün “Kanallarımız kapatılıyor, gazetelerimize ceza geliyor” diye ağlıyorlar ya, buyrun görün asıl yüzlerini... O tarihde 12 bin hakim-savcının 4,500 tanesi FETÖ'cü idi. Attıkları başlık, o FETÖ'cülerin eli ile yürüttükleri, planlı bir “hakareti normalleştirme” operasyonu idi... Bunu yaparken ülkenin gençlerini ne hale getirdikleri ise hiç umurlarında değildi!

#7
Foto - Cumhuriyet, 6 Temmuz 2015 “Meyvemizi bile zehir ettiler” Başkası yazsa hak verilir belki de, toplum yapısına aykırı ne kadar marjinal iş varsa hepsini destekleyen Cumhuriyet “Hormonlarımız bozuluyor” deyince bayağı bir komik oluyor... Hele hele muhabiri de, Savcı Selim Kiraz'ı şehid eden DHKPC'lileri aklamaya çalışan Ahmet Şık olursa.. Sormak gerekir bunlara: hormonlar bozulursa ne olur? İçilsin diye uğraştığınız içkiden, sigaradan fazla mı kanser yapar? Fıtratı bozar da, savunduğunuz/normal göstermeye çalıştığınız cinsel sapkınlıklara falan mı yol açar? Aynı gün Daron Acemoğlu da kendisine birinci sayfada yer bulmuş. Hikayesi aynı:

Cumhuriyet, 6 Temmuz 2015 “Meyvemizi bile zehir ettiler” Başkası yazsa hak verilir belki de, toplum yapısına aykırı ne kadar marjinal iş varsa hepsini destekleyen Cumhuriyet “Hormonlarımız bozuluyor” deyince bayağı bir komik oluyor... Hele hele muhabiri de, Savcı Selim Kiraz'ı şehid eden DHKPC'lileri aklamaya çalışan Ahmet Şık olursa.. Sormak gerekir bunlara: hormonlar bozulursa ne olur? İçilsin diye uğraştığınız içkiden, sigaradan fazla mı kanser yapar? Fıtratı bozar da, savunduğunuz/normal göstermeye çalıştığınız cinsel sapkınlıklara falan mı yol açar? Aynı gün Daron Acemoğlu da kendisine birinci sayfada yer bulmuş. Hikayesi aynı: "Yavaş büyümenin nedeni yolsuzluk". Ne menem şeymiş bu yolsuzluk, yapılıyor yapılıyor, ama ülke her gün büyüyor, ülkenin varlıkları hep artıyor, azalmıyor.. bunlara da böyle vıdı vıdı dedikodu yapmak düşüyor..

#8
Foto - Taraf, 6 Temmuz 2015

Taraf, 6 Temmuz 2015 "Yandaş'ta güç kavgası" Herkesi dinleyen, her yeri dizayn etmeye çalışan FETÖ'nün gazetesi Taraf, Davutoğlu'nun bir gazete kuracağını, bunun için de Mustafa Karaalioğlu ile görüştüğünü yazmış. Yazan, FETÖ ile irtibatlı ise, vardır orda bir gizli kapaklı iş.. nitekim, Mustafa Karaalioğlu, eski gazetesinden birlikte atıldığı adamları topladı, Karar gazetesini kurdu.. Şimdi insanlar sanıyorlar ki, Karar gazetesi, gazetecilik yaparak, AK parti iktidarına eleştiri getiriyor.. Yazarlarının eleştirisel bakış açısı, gazetecilikten kaynaklı. Hayır, Davutoğlu kurdu gazeteyi.. Partide kalırsam, beni savunacaksınız, ayrılırsam, bana destek verceksiniz dedi.. Bunların gazeteciliği, patrona bakar.. Patron işaret etmiş, "Saldır Jo" demiş.. Onlar da, sabah akşam Erdoğan'a saldırıyorlar

#9
Foto - Yeni Hayat, 6 Temmuz 2016 “Elimi öptürmeye cezaevine gidiyorum” El konulan FETÖ'nün gazetesi Zaman yerine çıkan Yeni Hayat, adeta emniyetteki FETÖ'cü yapıyı itiraf edercesine, tutuklu polislerin annesini konuşturmuş. Oysa bu Gülenciler ne diyordu:

Yeni Hayat, 6 Temmuz 2016 “Elimi öptürmeye cezaevine gidiyorum” El konulan FETÖ'nün gazetesi Zaman yerine çıkan Yeni Hayat, adeta emniyetteki FETÖ'cü yapıyı itiraf edercesine, tutuklu polislerin annesini konuşturmuş. Oysa bu Gülenciler ne diyordu: "Bizim emniyette kimsemiz yok. Yapılandığımız yalan." Ama bakın ki, iki kardeş emniyet müdürü tutuklandığında, anneleri Aysel Hanım, Yeni Hayat'a hemencecik manşet oluvermiş.. Aysel hanımın vatansever diye anlattığı oğlu Anadolu, bu ülkede 251 kişinin öldürüldüğü darbeden sonra, “Fetullah Gülen’le anılmaktan gurur duyuyorum” demedi mi?... Hadi Aysel hanım cezaevine gidip, oğullarına el öptürüyor, ya ölen 251 kişinin anası, babası, çocuğu ne yapsın? Oğullarınızın attığı iftiralar yüzünden kaç kişinin hapiste olduğunu sayamadık, torununuz üç dilde anlatıyordu ya, çıkıp diyebiliyor mu “Babam ile amcam kimseye iftira atmadı, kimsenin hayatını karartmadı” diye! Haydi desin de biz de yazalım.. Aysel hanımın, rüyada "inşirah suresi"ni ezberlemesi de, tam bir din istismarı.. Keşke inşirah suresini rüyada değil, okuyarak/anlayarak ezberleyen bizler gibi insanlar olsaydınız da, elinizde insan kanı olmasaydı..

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