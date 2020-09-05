Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 5 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Bugün, 5 Eylül 2014. “4 bakan istifası ‘darbe’ delili.” FETÖ'cü hainlerin gazetesi Bugün, “4 bakan istifası ‘darbe’ delili” manşetini atmış. Oysa o bakanlar suçlu oldukları için değil, Erdoğan’ı yıpratmamak için istifa etti… Ortaya koyabildikleri delilli ispatlı bir tane yolsuzluk yok, illegal dinlemeden bir şey çıkaramayıp da montajla suç uyduran adamlar, bunu bile çarpıttı… Rüşvet diyorlar, Türkiye'deki hangi yetimin kör kuruşunu gasbetmek veya engellemek için kim, kimden rüşvet almış.. Hangi kamu hakkı gasbedilmiş? Sakın bana, "ABD'nin İran'a haydutluk yaparak koyduğu ambargo delinmiş" demeyin.. ABD'nin de canı cehenneme, ambargosunun da. Biz ABD'nin polisi miyiz? Bize ne ABD ambargosundan? Siz, Türkiye'deki bir kamu idarecisinden, bir hakkın, hakkedilmeden para ile ele geçirilmesinden bahsedin.. "Cepleri boşaltın" başlığı da ilginç.. FEKÖ'cü emniyetçi, "Operasyon yaparken cebimde 15-20 TL vardı" diyor. Peki bugün ABD'de yaşayan binlerce ağababanız, Almanya'da yaşayan binlerce adamınız, 15 TL ile mi geçiniyorlar, söylesene hain adam! Hem de üç ay-beş ay değil.. Yıllardır..