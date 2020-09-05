2020-09-05 14:38:26 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 5 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 5 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, FETÖ’cü Bugün’ün 5 Eylül 2014 tarihindeki, “4 bakan istifası ‘darbe’ delili” manşetini hatırlatark, “FETÖ'cü hainlerin gazetesi Bugün, “4 bakan istifası ‘darbe’ delili” manşetini atmış. Oysa o bakanlar suçlu oldukları için değil, Erdoğan’ı yıpratmamak için istifa etti… Ortaya koyabildikleri delilli ispatlı bir tane yolsuzluk yok, illegal dinlemeden bir şey çıkaramayıp da montajla suç uyduran adamlar, bunu bile çarpıttı…” değerlendirmesinde bulundu.