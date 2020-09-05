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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 5 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

2020-09-05 14:38:26
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 5 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 5 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, FETÖ’cü Bugün’ün 5 Eylül 2014 tarihindeki, “4 bakan istifası ‘darbe’ delili” manşetini hatırlatark, “FETÖ'cü hainlerin gazetesi Bugün, “4 bakan istifası ‘darbe’ delili” manşetini atmış. Oysa o bakanlar suçlu oldukları için değil, Erdoğan’ı yıpratmamak için istifa etti… Ortaya koyabildikleri delilli ispatlı bir tane yolsuzluk yok, illegal dinlemeden bir şey çıkaramayıp da montajla suç uyduran adamlar, bunu bile çarpıttı…” değerlendirmesinde bulundu.

#1
Foto - Cumhuriyet, 5 Eylül 2012. <br> “Apaydın tiyatrosu.” <br> Kemalist Cumhuriyet'te, MHP'li isme dayanılarak yapılan çamur atmaya bakın.. Utanılası herifler, söyledikleri yalan ortaya çıkınca böyle bahane bulmaya çalışıyorlar… Hani Suriyelilere silahlı eğitim veriliyordu o kampta? Gittin gördün, “Aynı şeyleri söylüyorlar” ya da “Geçiştiriyorlar” diyeceğine, “Şöyle bir kanıt bulduk” desene? Suç bizde, kendi ülkesine “Teröristlere eğitim veriyor” diye iftira atan adamlardan insanlık bekliyoruz…

Cumhuriyet, 5 Eylül 2012.
“Apaydın tiyatrosu.”
Kemalist Cumhuriyet'te, MHP'li isme dayanılarak yapılan çamur atmaya bakın.. Utanılası herifler, söyledikleri yalan ortaya çıkınca böyle bahane bulmaya çalışıyorlar… Hani Suriyelilere silahlı eğitim veriliyordu o kampta? Gittin gördün, “Aynı şeyleri söylüyorlar” ya da “Geçiştiriyorlar” diyeceğine, “Şöyle bir kanıt bulduk” desene? Suç bizde, kendi ülkesine “Teröristlere eğitim veriyor” diye iftira atan adamlardan insanlık bekliyoruz…

#2
Foto - Zaman, 5 Eylül 2013. <br> “Hocaefendi'den 'komplo' uyarısı. Zaman'ın "Hocaefendi" dediği adamın komplo uyarıları bitmedi gitti. 17-25 Aralık'tan önce başlamış, uyarılara. Ama atağı yapan hep kendileri.. Komplo uyarısı yapıyorlar, komployu kendileri kuruyor.. Emniyet darbesi yapmaya kalkıyorlar.. Sonrasında askeri darbe uyarısı yapıyorlar, kendileri o darbeye teşebbüs ediyorlar. 7 sene sonra, çok daha iyi çözüyoruz, CIA ile iş kotaran bu hain örgütün gerçek yüzünü.">

Zaman, 5 Eylül 2013.
“Hocaefendi'den 'komplo' uyarısı."
Zaman'ın "Hocaefendi" dediği adamın komplo uyarıları bitmedi gitti. 17-25 Aralık'tan önce başlamış, uyarılara. Ama atağı yapan hep kendileri.. Komplo uyarısı yapıyorlar, komployu kendileri kuruyor.. Emniyet darbesi yapmaya kalkıyorlar.. Sonrasında askeri darbe uyarısı yapıyorlar, kendileri o darbeye teşebbüs ediyorlar. 7 sene sonra, çok daha iyi çözüyoruz, CIA ile iş kotaran bu hain örgütün gerçek yüzünü.

#3
Foto - Cumhuriyet, 5 Eylül 2013. <br> “Müslüman Kardeşler'in yeraltındaki sözcüsü Amr Darrag. Türk askerine kurşun sıkan PKK'ya bile sempati ile yaklaşan kemalist Cumhuriyet gazetesi, Mısır'da tek bir terörist eylemi olman Müslüman Kardeşler'i yeraltı faaliyetleri ile suçluyor. Mursi dönemindeki hükümette bakanlık yapan bir siyasetçiyi terör örgütü sözcüsü gibi tanıtıyor. "Uzun çabalardan sonra ulaştık" diyerek, karşılarında bir terörist varmış gibi algı oluşturuyorlar. Yalancısınız Cumhuriyet.. Müfterisiniz Cumhuriyet.. Haberde bir ayrıntı daha var. Amr Darrag, Türkiye'deki gezi isyanını, Mısır'daki olaylara benzetmemiş. Türkiye'deki isyanı, 'demokratik hak' olarak görmüş.. İşte Mısır'daki darbe ile devrilenlerin hatası bu idi.. Erdoğan ise, oynanan oyunu gördü ve tedbirini aldı, darbeyi etkisizleştirdi. Cumhuriyet ise, terörist gösterdiği Amr Darrag'ın bu sözlerini vererek, güya Erdoğan'a vurmak istemiş ama.. 7 yıl sonra bugün, bu yazıyı yorumladığımızda, kimin ne hainliğe imza attığı çok daha net görülüyor. ">

Cumhuriyet, 5 Eylül 2013.
“Müslüman Kardeşler'in yeraltındaki sözcüsü Amr Darrag."
Türk askerine kurşun sıkan PKK'ya bile sempati ile yaklaşan kemalist Cumhuriyet gazetesi, Mısır'da tek bir terörist eylemi olman Müslüman Kardeşler'i yeraltı faaliyetleri ile suçluyor. Mursi dönemindeki hükümette bakanlık yapan bir siyasetçiyi terör örgütü sözcüsü gibi tanıtıyor. "Uzun çabalardan sonra ulaştık" diyerek, karşılarında bir terörist varmış gibi algı oluşturuyorlar. Yalancısınız Cumhuriyet.. Müfterisiniz Cumhuriyet.. Haberde bir ayrıntı daha var. Amr Darrag, Türkiye'deki gezi isyanını, Mısır'daki olaylara benzetmemiş. Türkiye'deki isyanı, 'demokratik hak' olarak görmüş.. İşte Mısır'daki darbe ile devrilenlerin hatası bu idi.. Erdoğan ise, oynanan oyunu gördü ve tedbirini aldı, darbeyi etkisizleştirdi. Cumhuriyet ise, terörist gösterdiği Amr Darrag'ın bu sözlerini vererek, güya Erdoğan'a vurmak istemiş ama.. 7 yıl sonra bugün, bu yazıyı yorumladığımızda, kimin ne hainliğe imza attığı çok daha net görülüyor.

#4
Foto - Sözcü, 5 Eylül 2013. <br> “Başbakan’ın ders alması gerekiyor.” <br> Uğur Dündar’ın bu çıkışları da olmasa, gülecek bir şey bulamayacağız… El Kaide’yle bir tek konuda bile işbirliği yapılmadı, peki “Başbakan’ın ders alması gerekiyor” diyen Uğur Dündar kimden ders alacak da, Suriye’deki muhalifleri El Kaide bağlantılı zannetmekten vazgeçecek? Uğur Dündar bir yana, Söcü'nün manşetindeki, 2002 ile 2013 fiyatlarını karşılaştıran şapşal kafaya ne diyelim? Benzin 1,48'den 4,95'e çıkmış.. Dolar 1,62'de 2,05'e, ekmeğin kilosu 1 TL'den 2,85 TL'ye, 1 kilo et de 4 TL'den 23 TL'ye çıkmış.

Sözcü, 5 Eylül 2013.
“Başbakan’ın ders alması gerekiyor.”
Uğur Dündar’ın bu çıkışları da olmasa, gülecek bir şey bulamayacağız… El Kaide’yle bir tek konuda bile işbirliği yapılmadı, peki “Başbakan’ın ders alması gerekiyor” diyen Uğur Dündar kimden ders alacak da, Suriye’deki muhalifleri El Kaide bağlantılı zannetmekten vazgeçecek? Uğur Dündar bir yana, Söcü'nün manşetindeki, 2002 ile 2013 fiyatlarını karşılaştıran şapşal kafaya ne diyelim? Benzin 1,48'den 4,95'e çıkmış.. Dolar 1,62'de 2,05'e, ekmeğin kilosu 1 TL'den 2,85 TL'ye, 1 kilo et de 4 TL'den 23 TL'ye çıkmış. "Hodri meydan" diyelim, patronu Fransa'ya kaçan Sözcü'ye.. bir de, 2002'deki asgari ücret ile, 2013'deki asgari ücreti yaz, "adamsınız" diyelim size.. Siz yazamazsınız, biz yazalım: 2002'de asgari ücret net olarak 184. TL. 2013'de ise 803 TL. 2012'deki asgari ücret 2002'deki asgari ücretin tam 4,36 katı.. Sözcü'nün verdiği fiyatlardan bir tanesini gösterebilir misiniz, 4,36 artan.. Bir tane? Sadece bir tane? Var diyeceksiniz, et!.. Etin 2002'deki fiyatı 7 TL iken 4 TL göstermişler.. Hatta 2013 fiyatı da 20 TL iken, 23 TL'ye çıkartmışlar. Ama mızrak, çuvala sığmıyor işte..

#5
Foto - Bugün, 5 Eylül 2014. “4 bakan istifası ‘darbe’ delili.” FETÖ'cü hainlerin gazetesi Bugün, “4 bakan istifası ‘darbe’ delili” manşetini atmış. Oysa o bakanlar suçlu oldukları için değil, Erdoğan’ı yıpratmamak için istifa etti… Ortaya koyabildikleri delilli ispatlı bir tane yolsuzluk yok, illegal dinlemeden bir şey çıkaramayıp da montajla suç uyduran adamlar, bunu bile çarpıttı… Rüşvet diyorlar, Türkiye'deki hangi yetimin kör kuruşunu gasbetmek veya engellemek için kim, kimden rüşvet almış.. Hangi kamu hakkı gasbedilmiş? Sakın bana,

Bugün, 5 Eylül 2014. “4 bakan istifası ‘darbe’ delili.” FETÖ'cü hainlerin gazetesi Bugün, “4 bakan istifası ‘darbe’ delili” manşetini atmış. Oysa o bakanlar suçlu oldukları için değil, Erdoğan’ı yıpratmamak için istifa etti… Ortaya koyabildikleri delilli ispatlı bir tane yolsuzluk yok, illegal dinlemeden bir şey çıkaramayıp da montajla suç uyduran adamlar, bunu bile çarpıttı… Rüşvet diyorlar, Türkiye'deki hangi yetimin kör kuruşunu gasbetmek veya engellemek için kim, kimden rüşvet almış.. Hangi kamu hakkı gasbedilmiş? Sakın bana, "ABD'nin İran'a haydutluk yaparak koyduğu ambargo delinmiş" demeyin.. ABD'nin de canı cehenneme, ambargosunun da. Biz ABD'nin polisi miyiz? Bize ne ABD ambargosundan? Siz, Türkiye'deki bir kamu idarecisinden, bir hakkın, hakkedilmeden para ile ele geçirilmesinden bahsedin.. "Cepleri boşaltın" başlığı da ilginç.. FEKÖ'cü emniyetçi, "Operasyon yaparken cebimde 15-20 TL vardı" diyor. Peki bugün ABD'de yaşayan binlerce ağababanız, Almanya'da yaşayan binlerce adamınız, 15 TL ile mi geçiniyorlar, söylesene hain adam! Hem de üç ay-beş ay değil.. Yıllardır..

#6
Foto - Zaman, 5 Eylül 2014. <br> FETÖ'cü hain komiser Hüseyin Korkmaz'ın aldatılmış anne ve babası söylüyor bunu.. Ardından o komiser kendisi itiraf etti: "CIA'den 50 bin dolar aldım" dedi.. Yazıklar olsun sizin ağzınıza da yüreğinize de.. Yazıklar olsun tüm ABD uşaklarına.. Yazıklar olsun, ABD'nin emri ile, Türkiye'de İmam Hatipli bir başbakanı devirmeye kalkışanlara.. Aynı gazetede, “Devletin namusunu kurtarmak ‘darbe’ oluyormuş” diye bir başka başlık.. Bunu söyleyen de, Amerikan Konsolosluğu çalışanı olup, ajanlıktan tutuklu Metin Topuz’la defalarca telefonda görüştüğü ortaya çıkan Mehmet Akif Üner… Devletin namusunu satmaya kalkan adam, bir de böyle namustan bahsediyor!">

Zaman, 5 Eylül 2014.
"Ağzını kapatsalar, yüreğini kapatamazlar."
FETÖ'cü hain komiser Hüseyin Korkmaz'ın aldatılmış anne ve babası söylüyor bunu.. Ardından o komiser kendisi itiraf etti: "CIA'den 50 bin dolar aldım" dedi.. Yazıklar olsun sizin ağzınıza da yüreğinize de.. Yazıklar olsun tüm ABD uşaklarına.. Yazıklar olsun, ABD'nin emri ile, Türkiye'de İmam Hatipli bir başbakanı devirmeye kalkışanlara.. Aynı gazetede, “Devletin namusunu kurtarmak ‘darbe’ oluyormuş” diye bir başka başlık.. Bunu söyleyen de, Amerikan Konsolosluğu çalışanı olup, ajanlıktan tutuklu Metin Topuz’la defalarca telefonda görüştüğü ortaya çıkan Mehmet Akif Üner… Devletin namusunu satmaya kalkan adam, bir de böyle namustan bahsediyor!

#7
Foto - Bugün, 5 Eylül 2015. <br> “Yalan haberle soruşturma.” <br> FETÖ'cü Ekrem Dumanlı, “Ya adam gibi gider, ya gitmek zorunda kalır” diye Cumhurbaşkanı’nı tehdit etti. Kişide değil ama olacakta haklıymış, kendisi gitmek (yurtdışına kaçmak) zorunda kaldı… Dumanlı kafa, bugün çıkıp da “Böyle söylemiştim” der mi diye bekleyen varsa, hiç beklemesin, onu yapacak adamda az da olsa karakter olması lazım…

Bugün, 5 Eylül 2015.
“Yalan haberle soruşturma.”
FETÖ'cü Ekrem Dumanlı, “Ya adam gibi gider, ya gitmek zorunda kalır” diye Cumhurbaşkanı’nı tehdit etti. Kişide değil ama olacakta haklıymış, kendisi gitmek (yurtdışına kaçmak) zorunda kaldı… Dumanlı kafa, bugün çıkıp da “Böyle söylemiştim” der mi diye bekleyen varsa, hiç beklemesin, onu yapacak adamda az da olsa karakter olması lazım…

#8
Foto - Zaman, 5 Eylül 2015.

Zaman, 5 Eylül 2015. "Havuz çarpıtıp hedef gösterdi, savcılık soruşturma başlattı." FETÖ'cü hain Ekrem Dumanlı hakkında soruşturma başlatılmasın, böyle haberleştirmiş, gazetesi Zaman. Suçun yok isse, niye kaçtın Ekrem? Aynı gazetedeki diğer haberde ise, FETÖ'nün avukatın Nurullah Albayrak'ın "Mesnetsiz iftiralara suç duyurusunda bulundu"ğu yazılmış.. Bu Albayrak da şimdi yurtdışında kaçak yaşıyor.. Daha ne anlatayım, söyler misiniz?

#9
Foto - Birgün, 5 Eylül 2016. <br> “Feyzioğlu’na avukatlardan protesto.” <br> Erdoğan’a muhalifken baştacı, hakkı teslim edince istenmeyen adam oluveriyor… Adamların tek kriteri Erdoğan düşmanlığı… Özellikle de, PKK yandaşlarının..

Birgün, 5 Eylül 2016.
“Feyzioğlu’na avukatlardan protesto.”
Erdoğan’a muhalifken baştacı, hakkı teslim edince istenmeyen adam oluveriyor… Adamların tek kriteri Erdoğan düşmanlığı… Özellikle de, PKK yandaşlarının..

#10
Foto - Cumhuriyet, 5 Eylül 2016. <br> <br> “Suçum barış istemek.” <br> Kemalist Cumhuriyet'de bir yalan daha. Hem de kuyruklu… Sen teröristlerin güvenlik güçlerine saldırmasını “gerillanın mücadelesi” sayarken, güvenlik güçlerinin o teröristlere karşılık vermesini “savaş, katliam” diye millete anlatmaya kalk, sonra da

Cumhuriyet, 5 Eylül 2016.

“Suçum barış istemek.”
Kemalist Cumhuriyet'de bir yalan daha. Hem de kuyruklu… Sen teröristlerin güvenlik güçlerine saldırmasını “gerillanın mücadelesi” sayarken, güvenlik güçlerinin o teröristlere karşılık vermesini “savaş, katliam” diye millete anlatmaya kalk, sonra da "suçum barış istemek" de..

#11
Foto - Sözcü, 5 Eylül 2016. <br> Bu sözü söyleyen Adil Serdar Saçan'ın da bizim nezdimizde pek güvenirliliği yoktur ama, ciddi bir iddia.. Garih'in ortağı Alaton'un FETÖ ile yakın teması, bu ihtimali ciddileştiriyor. Yoksa Türkiye'nin ilk on zengininden birisini, mezarlıkta, askeriyeden izin alarak çıkan birisi, bıçaklayıp, nasıl öldürebilir ki? Sözcü'deki “Suriye sınırımız IŞİD’den temizlendi” haberi de ilginç.. Kendi kendine temizlendi sanki… IŞİD PKK’nın elinden bir köyü alsa, hükümete laf atmak için dokuz sütuna manşet atar, aynı hükümetin sınırı IŞİD’den temizlemesi sayfanın dibinde iki sütuna beş santim yer buluyor…">

Sözcü, 5 Eylül 2016.
"Garih cinayetinde FETÖ parmağı var."
Bu sözü söyleyen Adil Serdar Saçan'ın da bizim nezdimizde pek güvenirliliği yoktur ama, ciddi bir iddia.. Garih'in ortağı Alaton'un FETÖ ile yakın teması, bu ihtimali ciddileştiriyor. Yoksa Türkiye'nin ilk on zengininden birisini, mezarlıkta, askeriyeden izin alarak çıkan birisi, bıçaklayıp, nasıl öldürebilir ki? Sözcü'deki “Suriye sınırımız IŞİD’den temizlendi” haberi de ilginç.. Kendi kendine temizlendi sanki… IŞİD PKK’nın elinden bir köyü alsa, hükümete laf atmak için dokuz sütuna manşet atar, aynı hükümetin sınırı IŞİD’den temizlemesi sayfanın dibinde iki sütuna beş santim yer buluyor…

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