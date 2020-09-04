  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
11
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 4 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

2020-09-04 13:46:37
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 4 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 4 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü,’nün 4 Eylül 2012 tarihinden “Bu tabutların altından nasıl kalkacaksanız?” başlığıyla servis ettiği haberi yorumlayan karahasanoğlu, “Devlet o tabutların altından kalktı.. O tabutlara sebeb olanların da hakkından geldi.. Evet, FETÖ'cülerin TSK'da cirit attığı dönemde, şehidler vermiştik. Ama bugün itibari ile FETÖ'cüler de tasfiye edildi, PKK da bitirilme noktasına geldi.. Peki şimdi Sözcü ve ekibi memnunlar mı? Ne gezer? Şimdi PKK'nın uzantısı HDP'ye çalışıyorlar... "Aman bitmesinler" diye.. Aman PKK bitmesin ki, istismar edebileceğimiz saldırılar olsun" diyorlar.. “ ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Taraf, 4 Eylül 2012 “Otuz can sessizliği” PKK Türk askerine saldırmış.. 10 askerimiz şehid olmuş. 20 PKK'lı etkisiz hale getirilmiş.. Sanki bir planlı saldırı değil de, bir kaza varmış, bir trafik kazasında insanlar kaybedilmiş gibi, asker ile PKK'lıyı toplayıp

Taraf, 4 Eylül 2012 “Otuz can sessizliği” PKK Türk askerine saldırmış.. 10 askerimiz şehid olmuş. 20 PKK'lı etkisiz hale getirilmiş.. Sanki bir planlı saldırı değil de, bir kaza varmış, bir trafik kazasında insanlar kaybedilmiş gibi, asker ile PKK'lıyı toplayıp "Otuz can sessizliği" başlığı atıyor, ahlaksız FETÖ'nün, ahlaksız Taraf gazetesi.. Askerle, askere kurşun sıkan teröristi bir tutan adamlara ne yorumu yapalım ki?

#2
Foto - Sözcü, 4 Eylül 2012 “Bu tabutların altından nasıl kalkacaksanız?” Devlet o tabutların altından kalktı.. O tabutlara sebeb olanların da hakkından geldi.. Evet, FETÖ'cülerin TSK'da cirit attığı dönemde, şehidler vermiştik. Ama bugün itibari ile FETÖ'cüler de tasfiye edildi, PKK da bitirilme noktasına geldi.. Peki şimdi Sözcü ve ekibi memnunlar mı? Ne gezer? Şimdi PKK'nın uzantısı HDP'ye çalışıyorlar...

Sözcü, 4 Eylül 2012 “Bu tabutların altından nasıl kalkacaksanız?” Devlet o tabutların altından kalktı.. O tabutlara sebeb olanların da hakkından geldi.. Evet, FETÖ'cülerin TSK'da cirit attığı dönemde, şehidler vermiştik. Ama bugün itibari ile FETÖ'cüler de tasfiye edildi, PKK da bitirilme noktasına geldi.. Peki şimdi Sözcü ve ekibi memnunlar mı? Ne gezer? Şimdi PKK'nın uzantısı HDP'ye çalışıyorlar... "Aman bitmesinler" diye.. Aman PKK bitmesin ki, istismar edebileceğimiz saldırılar olsun" diyorlar..

#3
Foto - Cumhuriyet, 4 Eylül 2013 “Bizi kaybedersiniz” ve “Bu bir tehdit mesajı” Kemalist geçinen Cumhuriyet gazetesindeki şu riyakarlığa ne dersiniz? Sürmanşette Mursi’nin askeri darbe ile devrilmesine “Çoğulcu değil çoğunlukçuydu” diye bahane üreten adamlar, aşağıda baroların çoğunlukçu olmasını savunuyor… İlkesizliğin, okuyucuyu aptal yerine koymanın bu kadarına pes!

Cumhuriyet, 4 Eylül 2013 “Bizi kaybedersiniz” ve “Bu bir tehdit mesajı” Kemalist geçinen Cumhuriyet gazetesindeki şu riyakarlığa ne dersiniz? Sürmanşette Mursi’nin askeri darbe ile devrilmesine “Çoğulcu değil çoğunlukçuydu” diye bahane üreten adamlar, aşağıda baroların çoğunlukçu olmasını savunuyor… İlkesizliğin, okuyucuyu aptal yerine koymanın bu kadarına pes!

#4
Foto - Zaman, 4 Eylül 2014 “ ‘Darbe’ kılıfıyla yolsuzluklar örtülemez” FETÖ'cü Zaman gazetesinin manşetine yerleştirilen “ ‘Darbe’ kılıfıyla yolsuzluklar örtülemez” ifadesini, gelin bugün test edelim.. Üzerinden 6 yıl geçti, ortaya konan bir tane yolsuzluk var mı?… Attıkları bütün iftiralar tek tek çürüdü… Peki muhalefetimiz akıllandı mı? Ne arar, ellerinden gelse yine aynı yalanları söyleyecekler! Ama o isimlere dikkat edin.. Mustafa Destici, bugün geldiği noktada, o günden ayrılmış durumda.. Peki SP adına konuşan Mustafa Kamalak? CHP adına konuşan Haluk Koç.. O tarihde MHP'de olan, bugün İyi Parti'deki Lütfü Türkkan.. Bugün çıkıp söylesinler, yolsuzluk mu vardı, yoksa ABD'nin menfaatleri mi çiğnenmişti. Ve ikinci soru: Siz Türkiye'nin menfaatlerini mi, ABD'nin menfaatlerini gözeten insanlar sınız?

Zaman, 4 Eylül 2014 “ ‘Darbe’ kılıfıyla yolsuzluklar örtülemez” FETÖ'cü Zaman gazetesinin manşetine yerleştirilen “ ‘Darbe’ kılıfıyla yolsuzluklar örtülemez” ifadesini, gelin bugün test edelim.. Üzerinden 6 yıl geçti, ortaya konan bir tane yolsuzluk var mı?… Attıkları bütün iftiralar tek tek çürüdü… Peki muhalefetimiz akıllandı mı? Ne arar, ellerinden gelse yine aynı yalanları söyleyecekler! Ama o isimlere dikkat edin.. Mustafa Destici, bugün geldiği noktada, o günden ayrılmış durumda.. Peki SP adına konuşan Mustafa Kamalak? CHP adına konuşan Haluk Koç.. O tarihde MHP'de olan, bugün İyi Parti'deki Lütfü Türkkan.. Bugün çıkıp söylesinler, yolsuzluk mu vardı, yoksa ABD'nin menfaatleri mi çiğnenmişti. Ve ikinci soru: Siz Türkiye'nin menfaatlerini mi, ABD'nin menfaatlerini gözeten insanlar sınız?

#5
Foto - Taraf, 4 Eylül 2014 “Ölüm nedeni ilaç üstüne içki” FETÖ'cü Taraf gazetesinin CIA ile işbirliği yaparak gazeteyi yöneten Ahmet Altan'ın oğlunun evinde, evli bir kadın can veriyor.. Ve u suç örtbas ediliyor.. Taraf gazetesi de, patronunun oğlunun cinayetinde, bu örtbasta başrol oynuyor.. İlacın üstüne alkol almak ölüm sebebi de, “Yarım bardak votka verdim” diyen de Kerem Altan değil mi? Öldürme kastı var veya yok, sırf “Yediğim haltlar ortaya çıkmasın” diye yardım yükümlülüğünü yerine getirmeyip, üç saat kadının can çekişmesine göz yumup da ambulansı aramayan, kadını hastaneye götürmeyen yine bu Kerem Altan değil mi?

Taraf, 4 Eylül 2014 “Ölüm nedeni ilaç üstüne içki” FETÖ'cü Taraf gazetesinin CIA ile işbirliği yaparak gazeteyi yöneten Ahmet Altan'ın oğlunun evinde, evli bir kadın can veriyor.. Ve u suç örtbas ediliyor.. Taraf gazetesi de, patronunun oğlunun cinayetinde, bu örtbasta başrol oynuyor.. İlacın üstüne alkol almak ölüm sebebi de, “Yarım bardak votka verdim” diyen de Kerem Altan değil mi? Öldürme kastı var veya yok, sırf “Yediğim haltlar ortaya çıkmasın” diye yardım yükümlülüğünü yerine getirmeyip, üç saat kadının can çekişmesine göz yumup da ambulansı aramayan, kadını hastaneye götürmeyen yine bu Kerem Altan değil mi?

#6
Foto - Cumhuriyet, 4 Eylül 2014 “Kimi getireyim abime” Fetullah Gülen'i dindar birisi zannedip, 17-25 Aralık'a kadar ona düşmanlık eden, ama CIA kuklası olduğu ortaya çıkınca savunan Cumhuriyet gazetesinde, FETÖ'nün verdiği çarpıtılmış bilgilerle yapılmış bir haber.. Çarpıtmışlar ama, yine de suçlamalarında

Cumhuriyet, 4 Eylül 2014 “Kimi getireyim abime” Fetullah Gülen'i dindar birisi zannedip, 17-25 Aralık'a kadar ona düşmanlık eden, ama CIA kuklası olduğu ortaya çıkınca savunan Cumhuriyet gazetesinde, FETÖ'nün verdiği çarpıtılmış bilgilerle yapılmış bir haber.. Çarpıtmışlar ama, yine de suçlamalarında "Türkiye'ye sermaye getirmek"ten öte bir şey yok.. Türkiye'ye yabancı sermaye getirmek suç mu? İşin ilginci, bu iftiralara maruz kalan Ali Babacan, şimdi bu Cumhuriyet ve benzerlerinin şişirmesiyle Erdoğan’a bayrak açtı ya, daha neler göreceğiz kim bilir…

#7
Foto - Zaman, 4 Eylül 2015

Zaman, 4 Eylül 2015 "PKK destekçilerine bile bu kanunu işletmediler" Profesörlüğünü bile yıllarca FETÖ'cülerin elindeki üniversiteden alamayan İzzet Özgenç, FETÖ'cülere yapılan baskınların, PKK'lılara yapılmadığı iddiasında bulunmuş. Ha FETÖ, ha PKK.. Ne farkları var.. FETÖ'nün de neler yaptığını, 15 Temmuz'da gördük.. FETÖ'cü gazetede diğer başlık ise, “Cumhurbaşkanı ve Başbakan cenazeme gelmesin” şeklinde. Bu nasıl yalan? Nasıl bir akıl böyle bir yalan üretebilir? “Şehidin cebinden çıkan vasiyet” madem bu, niye ailesinin haberi yok? Bu haberi yazan, yazdıranlar hiç utanmıyor mu? Bakın şehidin babası, bu yalan için ne diyor: “Bize ne emniyetten ne karakoldan ne de başka bir yerden böyle bir şey denmedi de verilmedi de. Geçen gün oğlumun bir arkadaşı gelerek bana bir poşet verdi. ‘Akif'in üzerinden çıkanlar bu' dedi. Baktığımda birkaç tane anahtar çıktı. Bir de Temmuz’da yaylaya yanıma geldiğinde bizim meşhur andız tespihi var, ondan almıştı. Poşetten bir de o çıktı. Başka da bir şey çıkmadı. Bunlar söylenti, uydurma şeyler.” Ama olsun, karşınızdaki FETÖ olduğuna göre, yalanın, tilkiliğin haddi hesabı da, tabii ki olmayacak..

#8
Foto - Özgür Gündem, 4 Eylül 2015 “Siviller için özür” ve “Çatışmalarda bilanço ağır” Şu gazete şimdi PKK’nın yayın organı değil mi? “Devlet yalan söylüyor, 43 asker öldü” diyen de bunlar, siviller öldü diye sözde özür metnini yayınlayanlar da… İşte bu terör örgütünün yayın organına destek verip bu haberlerin yapılmasına ön ayak olanlar yargılanıyor diye, PKK karşıtı numarası yapan Sözcü ve terör seviciliğini saklama ihtiyacı bile hissetmeyen Cumhuriyet gibiler ortalığı ayağa kaldırıyor, “Basına baskı var” diyor… Merdan Yanardağ bu gazetede PKK övgüsü yaptırıyor, sonra Tele 1'den Erdoğan'a saldırıyor.. Merdan Yanardağ'a da, CHP sahip çıkıyor. İğrenç ilişkiler, iğrenç birliktelikler.. Binlerce askerin, polisin, sivilin kanını elinde taşıyan bu PKK'nın gazetesi, bir de sürmanşete,

Özgür Gündem, 4 Eylül 2015 “Siviller için özür” ve “Çatışmalarda bilanço ağır” Şu gazete şimdi PKK’nın yayın organı değil mi? “Devlet yalan söylüyor, 43 asker öldü” diyen de bunlar, siviller öldü diye sözde özür metnini yayınlayanlar da… İşte bu terör örgütünün yayın organına destek verip bu haberlerin yapılmasına ön ayak olanlar yargılanıyor diye, PKK karşıtı numarası yapan Sözcü ve terör seviciliğini saklama ihtiyacı bile hissetmeyen Cumhuriyet gibiler ortalığı ayağa kaldırıyor, “Basına baskı var” diyor… Merdan Yanardağ bu gazetede PKK övgüsü yaptırıyor, sonra Tele 1'den Erdoğan'a saldırıyor.. Merdan Yanardağ'a da, CHP sahip çıkıyor. İğrenç ilişkiler, iğrenç birliktelikler.. Binlerce askerin, polisin, sivilin kanını elinde taşıyan bu PKK'nın gazetesi, bir de sürmanşete, "Aylan'ın vebali boynunuzda" ifadesini yazmaz m? Hayret, binlerce hayret.. Aylan'ı düşünüyorsunuz da, yüzlerce katlettiğiniz Türk ve Kürt çocuğunu niye düşünmüyorsunuz?

#9
Foto - Bugün, 4 Eylül 2015

Bugün, 4 Eylül 2015 "Yaptığımız işlerde hata bulamazlar" FETÖ'nün Bugün gazetesi, bu gazeteyi hangi para ile çıkardığından başlayın, altın madenine nasıl sahip olduğuna kadar onlarca soruya cevabı yok ama, Londra'ya neden kaçtığına cevabı yok ama, "Hata bulamazlar" diyor. Kime güveniyordu acaba? Tabii ki TSK'daki adamlarına. "Ben meydan okuyayım.. Tabandaki safları aldatayım.. Devlet benim hatalarımı bulsa bile, nasıl olsa TSK'daki kripto adamlarımız ile ilerde darbeyi yaptığımız zaman, 'Bunların hepsi iftira' deriz, olur biter" diye düşünmüş olmalılar..

#10
Foto - Sözcü, 4 Eylül 2015

Sözcü, 4 Eylül 2015 "Siz Akın İpek olsanız" Emin Çölaşan, 2015'de çoktan başlamış, FETÖ'yü savunmaya.. "Siz Akın İpek olsanız" demiş, "Suçu vardır, yoktur bilemeyiz" ile tilkiliğini dökmüş.. Erbakan hocaya bin türlü suç isnat eden sen, Tayyip Erdoğan'a bin tane suç yükleyen sen, FETÖ'cü haine sıra gelince, "Suçu vardır- yoktur bilemeyiz" diyorsun ha.. sen ya o adamların adamısın, ya da banka hesabındaki milyon dolarların şantajı altındasın.. Aynı gazetedeki manşet te, tam riyakarlık. Gezi isyanında polis öldürüldüğünde gezicilere sahip çıkan Sözcü, şimdi "polisler şehid ediliyor" diye haber yaparsa, buna kim inanır?

Erdoğan 'gerekeni yaparız' demişti! Ruhsatları geri alınacak
Siyaset

Erdoğan 'gerekeni yaparız' demişti! Ruhsatları geri alınacak

Terör örgütlerine ve teröristlere destek veren avukatlar artık meslekten ihraç edilebilecek. Yeni yasama yılında Avukatlık Yasası’nda yapıla..
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Başardık, gerçekten başardık
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Başardık, gerçekten başardık

TEKNOFEST 2020 Roket Yarışları heyecanı 1 Eylül'de Tuz Gölü’nde başladı. Etkinlikle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Baykar Tek..
Yunanistan belasını arıyor! Türkiye'ye skandal tehdit: Ya kabul edecekler ya da...
Gündem

Yunanistan belasını arıyor! Türkiye'ye skandal tehdit: Ya kabul edecekler ya da...

Akdeniz’de Türkiye’yi provoke ederek gerilimi tırmandıran Yunanistan’dan boyunu aşan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yunanistan Hükümet Sö..
NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın kararını duyurdu
Dünya

NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın kararını duyurdu

Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekaniz..
Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' dediği için linç edilen Uğur Dündar çılgına döndü
Siyaset

Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' dediği için linç edilen Uğur Dündar çılgına döndü

Dün koronavirüse yakalanan eski Başbakanlardan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerini sunan gazeteci Uğur Dündar ..
Türkiye canlı yayında tüm dünyaya gösterdi! Tarihi an
Teknoloji

Türkiye canlı yayında tüm dünyaya gösterdi! Tarihi an

Türkiye’nin uzaya göndereceği Türksat 5A uydusu GlobalSAT Show fuarındaki canlı yayın ile tüm dünyaya tanıtıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı