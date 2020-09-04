2020-09-04 13:46:37 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 4 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 4 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü,’nün 4 Eylül 2012 tarihinden “Bu tabutların altından nasıl kalkacaksanız?” başlığıyla servis ettiği haberi yorumlayan karahasanoğlu, “Devlet o tabutların altından kalktı.. O tabutlara sebeb olanların da hakkından geldi.. Evet, FETÖ'cülerin TSK'da cirit attığı dönemde, şehidler vermiştik. Ama bugün itibari ile FETÖ'cüler de tasfiye edildi, PKK da bitirilme noktasına geldi.. Peki şimdi Sözcü ve ekibi memnunlar mı? Ne gezer? Şimdi PKK'nın uzantısı HDP'ye çalışıyorlar... "Aman bitmesinler" diye.. Aman PKK bitmesin ki, istismar edebileceğimiz saldırılar olsun" diyorlar.. “ ifadelerini kullandı.