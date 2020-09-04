Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 4 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Zaman, 4 Eylül 2015 "PKK destekçilerine bile bu kanunu işletmediler" Profesörlüğünü bile yıllarca FETÖ'cülerin elindeki üniversiteden alamayan İzzet Özgenç, FETÖ'cülere yapılan baskınların, PKK'lılara yapılmadığı iddiasında bulunmuş. Ha FETÖ, ha PKK.. Ne farkları var.. FETÖ'nün de neler yaptığını, 15 Temmuz'da gördük.. FETÖ'cü gazetede diğer başlık ise, “Cumhurbaşkanı ve Başbakan cenazeme gelmesin” şeklinde. Bu nasıl yalan? Nasıl bir akıl böyle bir yalan üretebilir? “Şehidin cebinden çıkan vasiyet” madem bu, niye ailesinin haberi yok? Bu haberi yazan, yazdıranlar hiç utanmıyor mu? Bakın şehidin babası, bu yalan için ne diyor: “Bize ne emniyetten ne karakoldan ne de başka bir yerden böyle bir şey denmedi de verilmedi de. Geçen gün oğlumun bir arkadaşı gelerek bana bir poşet verdi. ‘Akif'in üzerinden çıkanlar bu' dedi. Baktığımda birkaç tane anahtar çıktı. Bir de Temmuz’da yaylaya yanıma geldiğinde bizim meşhur andız tespihi var, ondan almıştı. Poşetten bir de o çıktı. Başka da bir şey çıkmadı. Bunlar söylenti, uydurma şeyler.” Ama olsun, karşınızdaki FETÖ olduğuna göre, yalanın, tilkiliğin haddi hesabı da, tabii ki olmayacak..