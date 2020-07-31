Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 31 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Sözcü, 31 Temmuz 2013. "Wo ist die demokratie." Ne güzel iş, Türkiye'de siyasi iktidarı sandık dışında değiştirmeye kalkışmışlar, utanmadan gelip bir de fotoğraf çekerken gözaltına alındıklarında, "Nerede demokrasi" diye bağırıyorlarmış. Bu adamın fotoğrafına iyi bakın,. Ajanslığını bugün bir defa daha araştırmamız gerekir. Ama esas önemlisi, bu adam şimdi Almanya'da, FETÖ'cü darbecilerin kaldığı yerlere gidip, bu gösteriyi yapabilir mi, orada bağırabilir mi, "Nerede demokrasi" diye.. Türkiye'deki sandıkla yönetim değişikliğini ortadan kaldırıp, darbe yapmaya kalkan, halkının üzerine bomba atan darbecileri koruyup kollayan Almanya'ya, bu turist görüntülü Müller, haykırabilir mi: "Demokrasi nerede" diye? Yine Merkel'in bulunduğu bir alanda, Alman liderin darbeci Sisi ile fotoğrafını gösterip, "Demokrasi nerede" diye sorabilir mi? Manşetteki, "Direnen üniversiteliye burs yok" başlığını mı soruyorsunuz? Cevaba bile gerek yok. Hemen ertesi günü bakan açıklamıştı, "Külliyen yalan" diye.. Ama bunlarda utanma yoktur. Bunlarda ahmak yoktur. O gazetenin bayilerde okuyucu ile buluşmasının üzerinden 7 yıl geçti.. Bir tane üniversiteli, "Bana burs verilmedi" diyebiliyor mu? Diyemiyor. Ama Sözcü'nün ilkesizce manşetine koyduğu yalanları devam ediyor..