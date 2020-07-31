2020-07-31 10:45:31 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 31 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlui geçmiş 31 Temmuzlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 31 Temmuz 2013 tarihli "Wo ist die demokratie" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Ne güzel iş, Türkiye'de siyasi iktidarı sandık dışında değiştirmeye kalkışmışlar, utanmadan gelip bir de fotoğraf çekerken gözaltına alındıklarında, "Nerede demokrasi" diye bağırıyorlarmış. Bu adamın fotoğrafına iyi bakın,. Ajanlığını bugün bir defa daha araştırmamız gerekir. Ama esas önemlisi, bu adam şimdi Almanya'da, FETÖ'cü darbecilerin kaldığı yerlere gidip, bu gösteriyi yapabilir mi, orada bağırabilir mi, "Nerede demokrasi" diye.. Türkiye'deki sandıkla yönetim değişikliğini ortadan kaldırıp, darbe yapmaya kalkan, halkının üzerine bomba atan darbecileri koruyup kollayan Almanya'ya, bu turist görüntülü Müller, haykırabilir mi: "Demokrasi nerede" diye? Yine Merkel'in bulunduğu bir alanda, Alman liderin darbeci Sisi ile fotoğrafını gösterip, "Demokrasi nerede" diye sorabilir mi?” ifadelerini kullandı.