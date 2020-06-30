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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 30 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-06-30 14:28:10
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 30 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 30 Haziranlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Bugün gazetesinin 30 Haziran 2014 tarihli “Köşk'e aday olmayacağım” başlıklı haberini değerlendiren karahasanoğlu, “O tarihte halen Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Abdullah Gül, ilk defa halkın oyları ile belirlenecek cumhurbaşkanı seçimine katılmayacağını açıkladı. 2018'deki cumhurbaşkanı seçiminde, acaba ne değişti de, Abdullah Gül, hem de CHP'nin adayı olmak istedi? Açıklasa da, millet de bilse..” dedi.

#1
Foto - Cumhuriyet, 30 Haziran 2012.

Cumhuriyet, 30 Haziran 2012. "Dosyasına göre hukuk." Balyoz ve Ergenekon davalarındaki sulandırmaları gören Siyasi iktidar, Özet Yetkili Mahkemeleri kaldırmak istediğinde, FETÖ'cülerle birlik olan Cumhuriyet gazetesi "Dosyasına göre hukuk" başlığı ile çıktı.. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının bir adım olduğunu, sonrasında sulandırılmış Balyoz-Ergenekon davasındaki varsa hukuksuzlukların da üzerine gidileceğini görmezden gelen solcular, FETÖ'cülerle kolkola girip, değişikliğe böyle karşı çıktılar. Şimdi Cumhuriyet, o gün karşı çıktığı değişikliğin, Türkiye'yi geriye götürdüğünü söyleyebilir mi? Söyleyemez.. O konuyu unuttururlar, başka yerden "Bu yapılırsa, hukuk biter" söylemi ile karşımıza çıkar. Aslında hukukun bittiği falan yoktur. Solcu-FETÖ'cü aşkı bu değişikliklerle günyüzüne çıkmıştır. Türkiye daha iyiye gitmiştir.

#2
Foto - Zaman, 30 Haziran 2012.

Zaman, 30 Haziran 2012. "Oldubitti kaos çıkarır." FETÖ karşıtı gibi gözüken Cumhuriyet ile FETÖ'nün yayın organı Zaman, bakın aynı gün nasıl pişti olmuşlar.. İkisi de Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasına karşı çıkıyorlar.. Milletin oyu ile iktidara gelen AK Parti'nin insiyatifi ele almasından rahatsız oluyorlar. FETÖ'yü anladık da, FETÖ'nün yayın oranını anladık da, bu Cumhuriyet niye, FETÖ'cülerin elindeki mahkemelerin kapatılmasına karşı çıktı, bir bilen anlatıversin bize..

#3
Foto - Taraf, 30 Haziran 2013. “Arkalarından vuruldular.” Lice'de karakol yapılırken sokağa dökülen PKK yandaşları dağıtılmak istenirken, bir kişi ölmüştü.. Karakol yapımından, bir insan niye rahatsız olur? Karakol demek, güvenlik demek, karakol demek huzur demek.. Ama huzuru kaçırmak istiyorsanız, güvenliği tehlikeye atmak istiyorsanız, karakola karşı çıkarsınız.. Karşı çıktılar, sonra nereden geldiği belirsiz kurşun ile ölen göstericinin ardından da HDP'li Sırrı Süreyya'yı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu konuşturdular.. Tanrıkulu,

Taraf, 30 Haziran 2013. “Arkalarından vuruldular.” Lice'de karakol yapılırken sokağa dökülen PKK yandaşları dağıtılmak istenirken, bir kişi ölmüştü.. Karakol yapımından, bir insan niye rahatsız olur? Karakol demek, güvenlik demek, karakol demek huzur demek.. Ama huzuru kaçırmak istiyorsanız, güvenliği tehlikeye atmak istiyorsanız, karakola karşı çıkarsınız.. Karşı çıktılar, sonra nereden geldiği belirsiz kurşun ile ölen göstericinin ardından da HDP'li Sırrı Süreyya'yı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu konuşturdular.. Tanrıkulu, "Barış ve karakol birlikte yürümüyor" diyor.. Bre vicdansız, sana biri saldırırsa, karakola gitmiyor musun? Karakoldan niye rahatsız oluyorsun ki?

#4
Foto - Bugün, 30 Haziran 2014. “Köşk'e aday olmayacağım.” O tarihte halen Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Abdullah Gül, ilk defa halkın oyları ile belirlenecek cumhurbaşkanlığı seçimine katılmayacağını açıkladı. 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde, acaba ne değişti de, Abdullah Gül, hem de CHP'nin adayı olmak istedi? Açıklasa da, millet te bilse..

Bugün, 30 Haziran 2014. “Köşk'e aday olmayacağım.” O tarihte halen Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Abdullah Gül, ilk defa halkın oyları ile belirlenecek cumhurbaşkanlığı seçimine katılmayacağını açıkladı. 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde, acaba ne değişti de, Abdullah Gül, hem de CHP'nin adayı olmak istedi? Açıklasa da, millet te bilse..

#5
Foto - Zaman, 30 Haziran 2015. “Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu serbest bırakılsın.

Zaman, 30 Haziran 2015. “Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu serbest bırakılsın." FETÖ'nün gazetesi Zaman, FETÖ karşıtı gibi kendisini tanıtan Gazeteciler Cemiyeti'nin Karaca ile Baransu için serbest bırakılma çağrısını sürmanşete koymuş. Turgay Olcayto, Akit çizgisindeki gazetecilerin cezaevine girmesinde, gözaltına alınmasında bir defa böyle açıklama yapmamıştı. Tam aksine, Akit yazarları için suç duyurularına destek bile vermişti.. Ama FETÖ'cüler sözkonusu olunca, solcu geçinen Gazeteciler Cemiyeti, hemen sahneye çıkmış, özgürlük çağrısı yapıyor. Kim FETÖ'cü, kim FETÖ'ye sahip çıkıyor, kim gerçek anlamda FETÖ karşıtı, çok net görülmüyor mu?..

#6
Foto - Bugün, 30 Haziran 2015. “Baransu ve Karaca serbest bırakılmalı.

Bugün, 30 Haziran 2015. “Baransu ve Karaca serbest bırakılmalı." Sadece FETÖ'nün Zaman gazetesinde değil, örgütün Bugün gazetesinde de sözde gazetecilerden, FETÖ mensuplarına özgürlük çağrısı yapılıyor.. İllegal basın konseyi başkanı Pınar Türenç, FETÖ'cü Mehmet Baransu ve Hidayet Karaca'ya böyle sahip çıkıyor.. Sorsanız bunlara, kendilerini FETÖ düşmanı olarak tanıtırlar. FETÖ karşıtı iseniz, FETÖ'cüleri cezaevinden kurtarmak için, niye çırpındınız?

#7
Foto - Cumhuriyet, 30 Haziran 2015. “Topal ördek savaşa sokamaz.

Cumhuriyet, 30 Haziran 2015. “Topal ördek savaşa sokamaz." İllegal basın konseyi ile Gazeteciler Cemiyeti'nin her açıklamasını manşete taşıyan Cumhuriyet, iki solcu derneğin iki FETÖ'cü ile ilgili serbest bırakılma çağrısını haber yapamamış. "Kanka, okuyucular çakmasın. FETÖ'cülerin serbest kalması için açıklama yapıldığını göstermeyelim" demişler.. Yerine, AK Parti'nin Ahmet Davutoğlu başkanlığında, siyasi hayatında ilk defa ve bir defa olmak üzere, hükümet kuramayacak milletvekili kazanmasını "Topal ördek"liğe benzeterek, haince bir başlık atmış.. Adeta operasyon yapılacak devletler adına manşet atarak, kendi ülkesinin ordusuna/hükümetine "Topal ördek" hakaretinde bulunmuş.. Ama üzerinden geçen 5 yıl içinde, o “Topal ördek"i tüm dünya gördü. Topal ördek denilen AK parti iktidarı, o bölgede ABD'yi dize getirdi. Rusya'yı dize getirdi.. Sahadan kaçan Suriye rejim güçleri ile İran'lıları kaale almaya bile gerek yok. Gördünüz mü, "Topal ördek" dediğiniz "Balyoz yumruğu", Cumhuriyetçiler!

#8
Foto - Yeni Hayat, 30 Haziran 2016. “Ya yakalayın, ya istifa edin.

Yeni Hayat, 30 Haziran 2016. “Ya yakalayın, ya istifa edin." FETÖ'nün kapanan gazeteleri yerine yayına soktuğu Yeni Hayat gazetesi, Yeşilköy Havalimanında patlayan bombaları istismar ederek, "150 canlı bomba aramızda dolaşıyor" üst başlığını kullandı. Bu patlamadan 15 gün sonra, 15 Temmuz hain darbe girişimi yapıldı.. Yarına Hayat'ın manşetine taşıdığı kahraman güvenlikçiler değil ama, halkına kurşun sıkacak kadar hain olan FETÖ'cüler, darbe sonrasında tasfiye edildiler.. O patlamadan sonraki 4 yıl içinde, söyleyin hainler, kaç bomba patlatabildiniz? Bilim adamı kisvesi ile konuşan Sedat Laçiner, "terörü önleyemezsiniz" diyordun.. Noldu, destek verdiğiniz PKK, destek verdiğiniz DAEŞ'in benzini mi bitti? Devlet demir yumruğunu tüm terör örgütlerinin kafasına vurdu.. Terör bitme noktasına geldi.. Bu milleti kandıramadınız. Kandıramayacaksınız..

#9
Foto - Cumhuriyet, 30 Haziran 2016. “Cihatçı Otobanı.

Cumhuriyet, 30 Haziran 2016. “Cihatçı Otobanı." FETÖ'nün eline verdiği sahte bilgilerle AK parti iktidarını devirmeye çalışan Cumhuriyet gazetesi, darbeden 15 gün önce, "Cihatçı otobanı" başlığı ile çıkmış.. Cihatçı olsalar, Filistinlilerin yanında, İsrail askerlerine karşı işgal alanlarında mücadele etmeleri gerekirken, ABD kuklası oldukları için İstanbul'da bomba patlatanların hepsi deşifre oldu.. FETÖ'cü generallerin, darbeye hazırlık olması için Cumhuriyet'e attırdıkları manşet hayli ilginç: "Cihatçı otobanı". Üst başlık da şöyle: "Terör saldırıları karşısında çaresiz kalan Türkiye'nin dünyadaki imajı" Üzerinden 4 yıl geçtikten sonra konuşun bakalım Cumhuriyet'çiler: "Türkiye'nin imajında, o bahsettiğiniz olumsuzluktan küçücük bir iz var mı? Terör saldırıları karşısında çaresiz miyiz, söyleyin de öğrenelim. Yoksa; sınır ötesinde bile, hem ABD destekli, hem de Rusya destekli hainlere kan mı kusturuyoruz! Bırakın sınırımızın hemen ötesini, Libya'da bile, hem ABD'ye, hem Rusya'ya nasıl güçlü bir ülke olduğumuzu gösteriyor muyuz, göstermiyor muyuz? Haydi ötün de, dinleyelim karga sesinizi!" Aynı gazetenin, FETÖ'ye hizmet edecek şekilde, saldırı ile ilgili olarak "MİT biliyordu" başlığı da hayli ilginç. 42 insanın öldüğü katliamı, MİT biliyordu derken, adeta MİT yaptı demeye getiriyorlar. Ki, 15 gün sonra yapacakları darbede de, MİT'in elini kolunu bağlasınlar. Ama başaramadılar. Başaramayacaklar. Hainler, istedikleri ihaneti yapsınlar, bu ülkeye zarar veremeyecekler..

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