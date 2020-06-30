2020-06-30 14:28:10 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 30 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 30 Haziranlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Bugün gazetesinin 30 Haziran 2014 tarihli “Köşk'e aday olmayacağım” başlıklı haberini değerlendiren karahasanoğlu, “O tarihte halen Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Abdullah Gül, ilk defa halkın oyları ile belirlenecek cumhurbaşkanı seçimine katılmayacağını açıkladı. 2018'deki cumhurbaşkanı seçiminde, acaba ne değişti de, Abdullah Gül, hem de CHP'nin adayı olmak istedi? Açıklasa da, millet de bilse..” dedi.