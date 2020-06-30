Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 30 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Cumhuriyet, 30 Haziran 2016. “Cihatçı Otobanı." FETÖ'nün eline verdiği sahte bilgilerle AK parti iktidarını devirmeye çalışan Cumhuriyet gazetesi, darbeden 15 gün önce, "Cihatçı otobanı" başlığı ile çıkmış.. Cihatçı olsalar, Filistinlilerin yanında, İsrail askerlerine karşı işgal alanlarında mücadele etmeleri gerekirken, ABD kuklası oldukları için İstanbul'da bomba patlatanların hepsi deşifre oldu.. FETÖ'cü generallerin, darbeye hazırlık olması için Cumhuriyet'e attırdıkları manşet hayli ilginç: "Cihatçı otobanı". Üst başlık da şöyle: "Terör saldırıları karşısında çaresiz kalan Türkiye'nin dünyadaki imajı" Üzerinden 4 yıl geçtikten sonra konuşun bakalım Cumhuriyet'çiler: "Türkiye'nin imajında, o bahsettiğiniz olumsuzluktan küçücük bir iz var mı? Terör saldırıları karşısında çaresiz miyiz, söyleyin de öğrenelim. Yoksa; sınır ötesinde bile, hem ABD destekli, hem de Rusya destekli hainlere kan mı kusturuyoruz! Bırakın sınırımızın hemen ötesini, Libya'da bile, hem ABD'ye, hem Rusya'ya nasıl güçlü bir ülke olduğumuzu gösteriyor muyuz, göstermiyor muyuz? Haydi ötün de, dinleyelim karga sesinizi!" Aynı gazetenin, FETÖ'ye hizmet edecek şekilde, saldırı ile ilgili olarak "MİT biliyordu" başlığı da hayli ilginç. 42 insanın öldüğü katliamı, MİT biliyordu derken, adeta MİT yaptı demeye getiriyorlar. Ki, 15 gün sonra yapacakları darbede de, MİT'in elini kolunu bağlasınlar. Ama başaramadılar. Başaramayacaklar. Hainler, istedikleri ihaneti yapsınlar, bu ülkeye zarar veremeyecekler..