2020-08-03 14:14:09 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 3 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 3 Ağustoslardaki gazete manşetlerin değerlendirdi. Sözcü’nün 3 Ağustos 2012 tarihinde yayınladığı, “Hainler Mehmetçiğe iftar vakti saldırdı" manşetini yorumlayan Karahasanoğlu, “Sözcü gazetesi, PKK karşıtı gibi görünerek, PKK'nın din, iman, Allah korkusu olmaksızın (Marksist örgütten başka ne beklenir ki) iftar vakti saldırmasını “Hainler Mehmetçiğe iftar vakti saldırdı" başlığı ile vermiş.İyi de, 9 Aralık 1999'da PKK'ya bunu öğreten kimdi? Sözcü yazarı, o tarihde Hürriyet yazarı olan Emin Çölaşan değil miydi?” sorusunu sordu.