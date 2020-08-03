Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 3 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Cumhuriyet, 3 Ağustos 2013 “Toplu istifa resti" böyle bir bilgi olsa bile, aynen "Genç subaylar tedirgin" haberindeki gibi, dürüst bir demokrasiden yana medya mensubu, bunu eleştirmeksizin haber yapmaz.. "Generaller, sivil hükümetin emrindedir, eğer toplu istifa eden olursa, evvelki rütbeleri de sökülür" cümlesini kurmadan, böyle bir haberi yapmaz.. Ama Cumhuriyet gazetesinin tarihi, darbecilere destek vermekle doludur. Burda da, sivil hükümete muhtıra vermeye kalkışanlara, "Toplu istifa ederler, rezil olursunuz" denilerek, destek verilmiş. Ama sonuç ne oldu? İstifa eden etti, hayatımızda hiçbir şey değişmedi. Hatta çok daha güzel oldu, düne kadar başedemediğimiz PKK'yı, o istifa eden generaller ayrıldıktan sonra, Anadolu topraklarından silip süpürdük.. Hem o darbecilere, hem de darbecilere destek veren Cumhuriyet gazetesine, kapak olsun.. Cumhuriyet'in manşeti de ilginç.. Suriye'deki El Nusra'nın, PYD'lileri öldürmesini başlığa çekip, Türkiye'nin yardım etmesini istiyorlar.. İyi de, PKK da kürtleri, Türkleri öldürüyor.. O zaman TSK operasyon başlattığında, niye "Barış istiyoruz" diye ortalığa çıkıyorsunuz a, El Nusra, PYD'lileri öldürünce, çarpıtma yapıp, "Kürtleri öldürüyorlar" deyip, savaş istiyorsunuz? Dürüst olun. Barış ise, herkes için barış isteyin. Savaş istiyorsanız, herkes için isteyin..