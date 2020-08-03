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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 3 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-08-03 14:14:09
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 3 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 3 Ağustoslardaki gazete manşetlerin değerlendirdi. Sözcü’nün 3 Ağustos 2012 tarihinde yayınladığı, “Hainler Mehmetçiğe iftar vakti saldırdı" manşetini yorumlayan Karahasanoğlu, “Sözcü gazetesi, PKK karşıtı gibi görünerek, PKK'nın din, iman, Allah korkusu olmaksızın (Marksist örgütten başka ne beklenir ki) iftar vakti saldırmasını “Hainler Mehmetçiğe iftar vakti saldırdı" başlığı ile vermiş.İyi de, 9 Aralık 1999'da PKK'ya bunu öğreten kimdi? Sözcü yazarı, o tarihde Hürriyet yazarı olan Emin Çölaşan değil miydi?” sorusunu sordu.

#1
Foto - Cumhuriyet, 3 Ağustos 2012 “O haber gerçekti” 2003 yılında,AK Parti iktidara geleli daha 6 ay olmuş, Cumhuriyet gazetesinde atılan manşet şöyle:

Cumhuriyet, 3 Ağustos 2012 “O haber gerçekti” 2003 yılında,AK Parti iktidara geleli daha 6 ay olmuş, Cumhuriyet gazetesinde atılan manşet şöyle: "Genç subaylar rahatsız". Böyle bir hainliğe imza atan Mustafa Balbay, ordu içinden birilerinin darbe yapabileceği imasında bulunan ve bunu hiçbir eleştiri sözcüğü kullanmadan, aklı sıra haberleştirenler, yıllar sonra hesap vermeye sıra gelince, "FETÖ kumpası" savunmasında bulundular. Hilmi Özkök de, ya korkusundan ya işin içinde başka işler de olmalı ki, "Haber gerçekti" diye, şahitlik yapmış. Haber gerçek bile olsa, bu tedirginliğin hukuk dışı olduğuna dair, haberde bir ifade olması gerekmez miydi? Var mı öyle bir ifade ? Yok. Tam aksine, askerin cumhuriyet ilkelerine sahip çıktığını, hükümetin ise ülkeyi karanlığa götüreceğine dair imalar var. Bu ne demek? "Siz darbeyi yapın, biz arkanızdayız" demek..

#2
Foto - Sözcü, 3 Ağustos 2012 “Hainler Mehmetçiğe iftar vakti saldırdı

Sözcü, 3 Ağustos 2012 “Hainler Mehmetçiğe iftar vakti saldırdı" Sözcü gazetesi, PKK karşıtı gibi görünerek, PKK'nın din, iman, Allah korkusu olmaksızın (Marksist örgütten başka ne beklenir ki) iftar vakti saldırmasını “Hainler Mehmetçiğe iftar vakti saldırdı" başlığı ile vermiş.İyi de, 9 Aralık 1999'da PKK'ya bunu öğreten kimdi? Sözcü yazarı, o tarihde Hürriyet yazarı olan Emin Çölaşan değil miydi?

#3
Foto - Akit te, bu yazıyı, arşiv sayfasında duyurmamış mıydı. Sözcü yaptığı haberlerde samimi ise, o ahlaksızlığı PKK'ya öğreten Emin Çölaşan'a niye yazı yazdırıyor? Sözcü'deki

Akit te, bu yazıyı, arşiv sayfasında duyurmamış mıydı. Sözcü yaptığı haberlerde samimi ise, o ahlaksızlığı PKK'ya öğreten Emin Çölaşan'a niye yazı yazdırıyor? Sözcü'deki "ABD'ye de kafa tutsana Tayyip" başlığı da, bu gazetenin ne kadar gayrı milli olduğunu ispatlıyor. Bir gazete, çıktığı ülkenin başbakanına, böyle seslenip, elin gavurunu gururlandırır mı? Ama kendi başbakanına böyle seslenmekten geri durmayanlar, gün geldi "EY ABD" denildiğinde de, "Hiç dostumuz kalmadı" şeklinde, yine saldırıya geçtiler.. Yine hainlik yaptılar.

#4
Foto - Taraf, 3 Ağustos 2013 “Evet, boşa gitti

Taraf, 3 Ağustos 2013 “Evet, boşa gitti" 2010 referandumunda yargı sol ve mezhepçi yapıdan kurtarıldı.. Ancak CIA ile iş tutan FETÖ'cüler, yargının sol ekipden kurtarılması sırasında uyanıklık yapıp, oralara bu sefer kendi elemanlarını doldurdu.. Bu hainliği keşfeden AK Parti, bakın daha 17-25 Aralık bile olmadan, HSYK hakkındaki düzenlemeyi tekrar nasıl masaya yatırmış.. HSYK'yı yeniden yapılandırmayı gündemine almış. CHP bile önce destek vermiş, sonra yan çizmiş.. CIA'nin elemanlarının yayınladığı Taraf gazetesi de, 2010 referandumundaki değişikliklerin boşa gittiği anlamında bu haberi yapmışlar.. Eğer yargı, bir gruptan alınırken, başka bir grubun eline geçerse, o düzenleme tekrar değiştirilir, yapılanlar da gerekirse boşa gider.. AK Parti tam da doğru olanı yaparak, HSYK'yı bir daha değiştirmek istemiş., Ama beni hayret ettiren şu ki, FETÖ ile hep mücadele ettiğini iddia eden CHP, 17-25 Aralık'tan önce dahi, AK Parti'nin bu çalışmasına destek vermeyip, FETÖ'cülerin yargıda hakimiyetinin devam etmesini istemişler. Bu nasıl olabiliyor, CHP'liler bugün açıklamalı.. Ki, FETÖ ile mücadele mi ediyorlar, ittifak mı, anlayalım.. Taraf'taki, "Darbeye destek, elçilere kapama" başlıklı haber de ilginç. Mısır'daki darbeye, ABD "demokrasiyi geri getiriyorlar" açıklaması ile destek vermiş. Tanıyın bu hainleri.. Tanıyın bu demokrasi ve insanlık düşmanlarını..

#5
Foto - Cumhuriyet, 3 Ağustos 2013 “Toplu istifa resti

Cumhuriyet, 3 Ağustos 2013 “Toplu istifa resti" böyle bir bilgi olsa bile, aynen "Genç subaylar tedirgin" haberindeki gibi, dürüst bir demokrasiden yana medya mensubu, bunu eleştirmeksizin haber yapmaz.. "Generaller, sivil hükümetin emrindedir, eğer toplu istifa eden olursa, evvelki rütbeleri de sökülür" cümlesini kurmadan, böyle bir haberi yapmaz.. Ama Cumhuriyet gazetesinin tarihi, darbecilere destek vermekle doludur. Burda da, sivil hükümete muhtıra vermeye kalkışanlara, "Toplu istifa ederler, rezil olursunuz" denilerek, destek verilmiş. Ama sonuç ne oldu? İstifa eden etti, hayatımızda hiçbir şey değişmedi. Hatta çok daha güzel oldu, düne kadar başedemediğimiz PKK'yı, o istifa eden generaller ayrıldıktan sonra, Anadolu topraklarından silip süpürdük.. Hem o darbecilere, hem de darbecilere destek veren Cumhuriyet gazetesine, kapak olsun.. Cumhuriyet'in manşeti de ilginç.. Suriye'deki El Nusra'nın, PYD'lileri öldürmesini başlığa çekip, Türkiye'nin yardım etmesini istiyorlar.. İyi de, PKK da kürtleri, Türkleri öldürüyor.. O zaman TSK operasyon başlattığında, niye "Barış istiyoruz" diye ortalığa çıkıyorsunuz a, El Nusra, PYD'lileri öldürünce, çarpıtma yapıp, "Kürtleri öldürüyorlar" deyip, savaş istiyorsunuz? Dürüst olun. Barış ise, herkes için barış isteyin. Savaş istiyorsanız, herkes için isteyin..

#6
Foto - Zaman, 3 Ağustos 2014 “Sulh cezalar, sıkıyönetim mahkemelerinin devamı

Zaman, 3 Ağustos 2014 “Sulh cezalar, sıkıyönetim mahkemelerinin devamı" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü polis müdürlerini tutuklayan Sulh Cezalara böyle itiraz etmiş.. Şimdi çıkıp açıklayabilir mi, Kılıçdaroğlu: "FETÖ'cü polislere niçin sahip çıktı?" Aynı FETÖ gazetesinde, hemen yanıbaşındaki haberde ise, Mehmet Bekaroğlu, "Başımıza bir iş gelirse, sorumlusu Ala ve Erdoğan'dır" demiş.. Listeye de Y. Ramazanoğlu, Cihan Aktaş, Faruk Ünsal ve Ali Bulaç'ı da eklemiş. Bu isimlerin hepsi hayatta, ölümüne muhalefete devam ediyorlar. Ali Bulaç darbeden içeri girdi ve çıktı. Bu arada CHP'ye transfer olan Bekaroğlu, birazcık utanma gösterip, bu sözlerinden dolayı, "Halkı haksız yere tahrik etmişim" der mi? Demez.. Çünkü dürüstlük adı altında, hayatları iftira ile geçmiş..

#7
Foto - Sözcü, 3 Ağustos 2015 “Devlet nerede

Sözcü, 3 Ağustos 2015 “Devlet nerede" Karakolumuza 2 tonluk traktörle saldıran KK'lılar2 askerimizi şehit etmişler.. Sözcü bu saldırı sonrasında PKK'lılara, PKK'lılara destek çıkan hainlere, onlara yardım eden FETÖ'cülere iki laf edeceğine, yine hedef tahtasına devleti, AK Parti hükümetini koymuş.. Darbe sonrasında FETÖ"cüler devletten tasfiye edilince, devletin nerede olduğu çok iyi görülmeye başlandı.. Artık o bombalar patlatılamıyor.. Ama Sözcü yine hainliğini sürdürüyor.. Yine yalanlarla, iftiralarla, halkın kafasını karıştırmaya devam ediyor.

#8
Foto - Cumhuriyet, 3 Ağustos 2015

Cumhuriyet, 3 Ağustos 2015 "Türk tıbbının iki devi iflasın eşiğinde" bu başlığın atılmasının üzerinden tam 5 yıl geçti. Cerrahpaşa da, Çapa Tıp da dimdik ayakta. Hatta ABD'nin, İtalya'nın, Fransa'nın iflas ettiği koronavirüs döneminde bile, Türkiye'de büyük hizmet gördüler.. Cumhuriyet'e de karalar bağlamak düştü. Attığı iftiranın altında ezilmek düştü..

#9
Foto - Sözcü, 3 Ağustos 2016

Sözcü, 3 Ağustos 2016 "MİT, FETÖ'cü askerlere temiz raporu vermiş!" 15 temmuz hain darbe girişimi yapılmış. Sözcü gazetesi, darbeden 18 gün sonra, bu manşeti atıyor.. Darbeyi önleyen MİT'i hedef gösteriyor.. Darbeden 4 yıl önce, MİT'in başındaki adamı gözaltına almak isteyen FETÖcülerin başarısız olduğu gerçeğini bize unutturup, aynı müsteşarın yönetimindeki kurumu, FETÖ'cü gibi gösteriyor.. FETÖ, üç-beş kişi ile MİT'e sızmış olabilir.. Ama darbede 300 generalden 150'si FETÖ'cü çıkan TSK'yı bir tarafa alın. Bir de içinde üç-beş kişi FETÖ'cü çıkan MİT'i bir tarafa alın.. Siz karar verin, hangisi FETÖ'cülerin elinde olabilir? Bir de şu var: Eğer TSK'daki FETÖ'cülerin müsebbibi MİT ise, MİT'in başındakinden üst düzey yönetimine kadar büyük çoğunluğu FETÖ'cü olmalı.. Darbeden sonra 4 yılı devirdik, var mı böyle bir bilgi? Yok. TSK'da iki generalden birisi FETÖ'cü ama, MİT'teki FETÖ'cülerin sayısı bir elin parmağı kadar.. O zaman son kararımız şu olmalı: Sözcü'ye bu başlığı atan veya attıranlar, kesin FETÖ'cüdürler.. Ele geçiremedikleri MİT'i, böyle itibarsızlaştırmak istemişler..

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