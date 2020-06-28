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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 28 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-06-28 16:04:08
Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 28 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 28 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 28 Haziran 2012 tarihindeki "Tayyip'i İstanbul trafiğinden polisler bile kurtaramadı!" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, İstanbul'un nasıl bir trafik keşmekeşi içinde olduğunu ne çabuk unuttuk. Çok değil, 8 yıl önce, Başbakan bile 10 dakikalık yolu, 40 dakikada gidebilmiş. Peki bugün trafik o güne göre daha iyi değil mi? Niye? Çünkü o günden sonra, Marmaray açıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıldı. Avrasya Tüneli açıldı.. 8 yıl önceki İstanbul, bugünkü İstanbul.. Gelin de, bu devasa hizmetleri engellemeye çalışanların yüzlerine tükürmeyin..” dedi.

#1
Foto - Taraf, 28 Haziran 2012.

Taraf, 28 Haziran 2012. "Hürkuş." Henüz daha 17 Aralık emniyet darbesi yapılmamış. Gezi isyanına FETÖ'cülerin alttan alta desteği yok. Ama CIA'nin gazetesi Taraf, bunların ne halt yiyeceklerini önceden haber veriyor. Şu an cezaevinde olan ve ağlaşan Ahmet Altan, Erdoğan'ın Hürkuş'taki fotosu ile alay ederek, Türkiye'nin Ortadoğu krallıklarından biri gibi yönetildiğini iddia ediyor. Eeee, Ahmet bey sizi mi kıracağız? Madem ortadoğu krallığına, hatta kral olamamış veliahta benzettiğiniz Türkiye'yi.. Girin biraz cezaevine.. Yatın orada da, çıkınca dersiniz ki: "Ben 2012'de yazmıştım, burası ortadoğu krallıklarına benziyor. Bakın haklı çıktım." Ahmet Altan gibi o küstah benzetmeyi yapanlar girsin içeri.. İftira atmayanlar, haksız yere hakaret etmeyenler ise, özgür bir ülkede yaşamanın tadını çıkarsınlar.. Adalet, bunu gerektirir..

#2
Foto - Sözcü, 28 Haziran 2012.

Sözcü, 28 Haziran 2012. "Tayyip'i İstanbul trafiğinden polisler bile kurtaramadı!" İstanbul'un nasıl bir trafik keşmekeşi içinde olduğunu ne çabuk unuttuk. Çok değil, 8 yıl önce, Başbakan bile 10 dakikalık yolu, 40 dakikada gidebilmiş. Peki bugün trafik o güne göre daha iyi değil mi? Niye? Çünkü o günden sonra, Marmaray açıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıldı. Avrasya Tüneli açıldı.. 8 yıl önceki İstanbul, bugünkü İstanbul.. Gelin de, bu devasa hizmetleri engellemeye çalışanların yüzlerine tükürmeyin.. Sözcü'nün manşetindeki "Çarşafını aç diyen hakime dava açıldı" başlığı da, gelişen süreç içinde yalan çıktı. Hakim yüzünü aç değil, "çarşafını çıkar" demiş, bayan da "Ev elbisem var ayrıca pardesüm yok, burada çarşafımı çıkaramam" demişti.. Kendisi de bayan olan o hakime hanım da daha sonra, Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından haksız bulunmuştu..

#3
Foto - Sözcü, 28 Haziran 2013.

Sözcü, 28 Haziran 2013. "Çuvallama süreci başladı." Sözcü gazetesi, 2013 yılında çözüm süreci başlatılarak, PKK'ya silah bıraktırılmak istendiğinde, böyle karşı çıkmıştı.. Adeta silahlar bırakılmasın, insanlar ölsün" diye manşet üstüne manşet atmıştı. Aynı Sözcü, 2015'te ise, PKK tekrar silahlı saldırılara başladığında, HDP barajı geçsin diye, Emin Çölaşan'lara, Bekir Coşkun'lara yazılar yazdırmıştı..Sadece 2015'te mi, 2018'de de. Hatta 2019 mahalli seçimlerinde de, PKK'yı allayıp pullamışlar, Kandil'den "AK Parti'ye kazandırmayacağız" tehditleri eşliğinde, PKK'nın talimatı ile, milliyetçi İP'lilere HDP ile birlikte aynı adaya oy verdirtmişlerdi..

#4
Foto - Bugün, 28 Haziran 2013.

Bugün, 28 Haziran 2013. "Yoldalarmış." Şimdi cezaevinde olan Selahattin Demirtaş, AK Parti'nin büyük bir riski göze alarak başlattığı 2012'deki çözüm sürecinde, adeta alay edercesine, PKK'lılara verilen süreye rağmen, sınırdışına çıkmadıklarını, "Yurtiçindeki PKK'lıların yüzde 80'i yerlerini terk etti. Sınıra doğru ilerliyorlar" diyerek doğrulamıştı. Şimdi biz de onunla dalga geçelim mi: "Tahliye kararın yola çıktı, cezaevine doğru geliyor!".. Oysa, o tarihte PKK dış güçlerden emir alarak, silah bırakmayı zamana yaymasaydı, sınırötesine geçmiş olsaydı, güvenlik güçlerine kurşun sıkmaya devam etmeseydi, bugün Selahattin Demirtaş da cezaevinde olmazdı.

#5
Foto - Zaman, 28 Haziran 2014.

Zaman, 28 Haziran 2014. "Böcek komplosuna oybirliğiyle ret." Başbakanlık ofisinin bile dinlendiği bilgileri ortaya çıkınca, FETÖ'cü Zaman gazetesini bir telaş almıştı.. Kendilerini dini grup diye tanıtan, ama gerçekte CIA'nin oyuncağı olan örgüt, yargıya sızdırdığı kendisine mensup hakimler vasıtası ile kendi emniyet mensuplarının yakalama kararlarını kaldırtmış.. Bunu manşete taşıyorlar.. Emniyet onlarda. Savcılar onlarda. Hakimler onlarda. Birbirlerini aklıyorlar.. Bu işlerin ilanihaye gideceğini sandılar.. Ama Allah fırsat vermedi, emniyettekiler de, yargıdakiler de, askeriyedekiler de, hep birlikte tasfiye oldular.. Şimdi ağlıyorlar, "Bizim darbe ile ilgimiz yoktu" diye. Darbe ile ilginiz yok ise, telefon dinlemeleri de mi yoktu? O dinlemeleri, niye böyle ölümüne savunuyordunuz.. Dinleme aletlerinin faturasında şu eksik imiş, bu eksik imiş.. Üzerinden zaman geçmiş. Arama, usulüne uygun yapılmamış. Siz şuna cevap verin hainler: "Bu ülkede işadamlarını, siyasetçileri, başbakanı, bakanları illegal şekilde dinlediniz mi, dinlemediniz mi? Ahlaksızlar!"

#6
Foto - Cumhuriyet, 28 Haziran 2014.

Cumhuriyet, 28 Haziran 2014. "Yargıda bir bu eksikti!" Başörtülü üniversite öğrencisine, hatta İL öğrencisine karşı çıkan Cumhuriyet ekibi, o yasaklar kalkınca, hedefi küçülttü. Ama siyasi iktidar, hakimlerin de başörtü takabileceğine karar verince, işte böyle, "Yargıda bir bu eksikti" diye başlık attılar.. Başörtülüye dün de düşmandılar, bugün de. Bakmayın siz, SP'lileri kafakola almak için, bugünlerde yaptıkları şirinliklere. İşte arşiv. İşte belgeler..

#7
Foto - Bugün, 28 Haziran 2014.

Bugün, 28 Haziran 2014. "Köşk'ün kilidi Meclis dışında" FETÖ'cü Bugün gazetesi, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde formülü açıklamış.. SP'nin, DSP'nin, DP'nin, BBP'nin kilit rolü olduğunu belirtip, "Yüzde 2, yüzde 49'dan büyük olacak" ara başlığı ile, planlarını ortaya koymuş.. 2014'de başaramadılar. 2018'de başaramadılar. Şimdi hedefleri, Davutoğlu ile Babacan'a %1'er oy aldırarak, "Yüzde 2 büyüktür, yüzde 49'dan" formülünü hayata geçirmek.. Oyun işte bu.. Plan bu.. Davutoğlu da masal, Babacan da masal.. Maksat, Yüzde 2 ile, % 49'u devirmek!

#8
Foto - Sözcü, 28 Haziran 2014.

Sözcü, 28 Haziran 2014. "Kürtlerle dans." 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde "Tayyip ile Apo arasında kıran kırana pazarlık var" yalanını uyduran Sözcü, 2015 seçimlerinde, 2018 seçimlerinde, hatta 2019 mahalli seçimlerinde, kürtlerle de değil, PKK ile kimlerin dans ettiğini gösterdi. Kendileri PKK ile dans ettiler, Kandil'den gelen talimatı hayata geçirip, HDP'ye baraj geçirttirmeliyiz haberleri yaptılar. Makaleler yayınladılar.. Şimdi de, PKK ile kuzu gibiler.. Tek hedefleri var, Erdoğan'ı devirmek, Onun için de, PKK'ya sarıldılar..

#9
Foto - Taraf, 28 Haziran 2015.

Taraf, 28 Haziran 2015. "Mahkemelerde 7 haziran ışığı." 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra KHK ile öğretim üyeliğinden atılan, arkasından CHP listesinden milletvekili olan, geçtiğimiz hafta da, "Ayasofya gibi, Sultanahmet de müze olmalı" diyen İbrahim Kaboğlu, bakın 2015'teki FETÖ'cü hakimlerin verdikleri kararlar için nasıl övgüler düzmüş.. "Yargıda bir umut ışığı ortaya çıktı" diyerek, FETÖ'cü emniyetçilerin tahliyesine gidecek yola yeşil sinyal vermiş, Erdoğan'a hakaretlerin cezasız kalması gerektiğini söylemiş.. O kararları verenler kimlerdi? 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ortaya çıktı, yargıya sızan FETÖ'cü hakimler.. İbrahim Kaboğlu, acaba onları, nereden tanıyormuş? KHK'lı olmasının arkasında, o tanışıklık mı yatıyor, acaba?

#10
Foto - Sözcü, 28 Haziran 2016.

Sözcü, 28 Haziran 2016. "Pes etti." Rusya ile olan anlaşmazlıkta, evet Türkiye özür diledi. Çünkü Rusların uçağını düşürmüştük.. Velev ki FETÖ'cüler, hükümeti zorda bırakmak için yapmış olsunlar, sonuçta Türkiye düşürmüştü.. Erdoğan, Ruslarla ilişkileri düzeltti mi? Düzeltti. O günlerde, "Bu iş bugünden yarına düzelmez" diyenler, yanıldı mı? Yanıldı. Bugün Türkiye, Ruslarla, her konuda oturup konuşarak, büyük oranda birlikte karar almayı başarıyorlar mı? Başarıyorlar.. Diğer taraftan, İsrail Türkiye'den özür dilediği halde, Sözcü tam tersine bir özür varmış gibi algı oluşturmaya çalışıyor mu? Çalışıyor. İsrail Cumhurbaşkanı, Erdoğan'dan, Mavi Marmara sebebi ile özür dileyip, tazminatı ödediği halde, Sözcü ne yazmış? "İsrail'in dayattığı şartları kabul etti". Söyler misiniz, bu ahlaksızlık değil de nedir? İsrail aşıklığı, Rus aşıklığı değil de nedir? Türkiye hainliği değil de nedir?

#11
Foto - Yeni hayat, 28 Haziran 2016.

Yeni hayat, 28 Haziran 2016. "Otoriteyle anlaştı." 2010'da, Mavi Marmara gemisine, İsrailli askerler acımasızca saldırdığında, "Otoriteden izin alınmalıydı" diyen hain FETÖ'nün gazetesi Yeni Hayat, İsrail özür diledikten sonra, tazminat ödemeyi kabul ettikten sonra, "Otorite ile anlaştı" başlığı atarak, ne kadar hain ve ne kadar ahlaksız olduklarını da tescilledi. Bre vicdansızlar, siz o saldırı olduğunda, hemen tuzu alıp koşmuştunuz, "otoriteden izin alınmalı" demiştiniz.. Türkiye, İsrail'in otorite olmadığını, saldırının suç olduğunu, onlara kabul ettirdi. Bu hainler utanmadan, "otorite ile anlaşma yapıldı" diye, İsrail'e tekrar otorite ilan etmeye kalktılar..

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