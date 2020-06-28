Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 28 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Sözcü, 28 Haziran 2012. "Tayyip'i İstanbul trafiğinden polisler bile kurtaramadı!" İstanbul'un nasıl bir trafik keşmekeşi içinde olduğunu ne çabuk unuttuk. Çok değil, 8 yıl önce, Başbakan bile 10 dakikalık yolu, 40 dakikada gidebilmiş. Peki bugün trafik o güne göre daha iyi değil mi? Niye? Çünkü o günden sonra, Marmaray açıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıldı. Avrasya Tüneli açıldı.. 8 yıl önceki İstanbul, bugünkü İstanbul.. Gelin de, bu devasa hizmetleri engellemeye çalışanların yüzlerine tükürmeyin.. Sözcü'nün manşetindeki "Çarşafını aç diyen hakime dava açıldı" başlığı da, gelişen süreç içinde yalan çıktı. Hakim yüzünü aç değil, "çarşafını çıkar" demiş, bayan da "Ev elbisem var ayrıca pardesüm yok, burada çarşafımı çıkaramam" demişti.. Kendisi de bayan olan o hakime hanım da daha sonra, Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından haksız bulunmuştu..