2020-06-28 16:04:08 Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 28 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 28 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 28 Haziran 2012 tarihindeki "Tayyip'i İstanbul trafiğinden polisler bile kurtaramadı!" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, İstanbul'un nasıl bir trafik keşmekeşi içinde olduğunu ne çabuk unuttuk. Çok değil, 8 yıl önce, Başbakan bile 10 dakikalık yolu, 40 dakikada gidebilmiş. Peki bugün trafik o güne göre daha iyi değil mi? Niye? Çünkü o günden sonra, Marmaray açıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıldı. Avrasya Tüneli açıldı.. 8 yıl önceki İstanbul, bugünkü İstanbul.. Gelin de, bu devasa hizmetleri engellemeye çalışanların yüzlerine tükürmeyin..” dedi.