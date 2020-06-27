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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 27 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-06-27 18:10:57
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 27 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 27 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 27 Haziran 2016 tarihli ‘İsrail ile anlaştılar’ başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Ahlaksız gazetecilik işte budur. İsrail hakkettiğinde tokatı atarsınız, "Şimdi ayvayı yedik, İsrail bizden bunun hesabını sorar" derler.. İsrail'den yana tavır alırlar.. İsrail özür diler, uzlaşırsın, "Terör devleti ile anlaştı" derler.. Böyle ikircikli, böyle riyakardır, patronu Fransa'da kaçak yaşayan Sözcü gazetesi” dedi.

#1
Foto - Sözcü, 27 Haziran 2013<br> PKK'lılar silah bırakmaya hazırlanıp, sadece halay çekerken, "Nerede bu devlet" diye manşet atan Sözcü, aynı PKK tekrar eline silah alıp, güvenlik güçlerimizi şehid ettiği 2015 Kasım ayı öncesinde, "HDP'ye oy verin" manşetleri ile çıkmaya başladı. Sadece 2015 Kasım ayında değil, 2018 ve 2019'daki seçimlerde de, HDP'nin barajı geçmesi veya belediye başkanlıklarında iddialı olması için Sözcü gazetesi ölümüne mücadele etti. Biz de o tarihlerde sorduk, "Nerede bu devlet? Niye PKK'ya destek çıkan gazetelerden hesap sorulmuyor?" Ve o Sözcü, 2013 tarihli o birinci sayfasında, "Öcalan'ın serbest bırakılmasının istendiğini yazıyordu? 7 yıl geçti, Öcalan serbest bırakıldı mı, yalancı Sözcü!">

Sözcü, 27 Haziran 2013
"Nerede bu devlet?"
PKK'lılar silah bırakmaya hazırlanıp, sadece halay çekerken, "Nerede bu devlet" diye manşet atan Sözcü, aynı PKK tekrar eline silah alıp, güvenlik güçlerimizi şehid ettiği 2015 Kasım ayı öncesinde, "HDP'ye oy verin" manşetleri ile çıkmaya başladı. Sadece 2015 Kasım ayında değil, 2018 ve 2019'daki seçimlerde de, HDP'nin barajı geçmesi veya belediye başkanlıklarında iddialı olması için Sözcü gazetesi ölümüne mücadele etti. Biz de o tarihlerde sorduk, "Nerede bu devlet? Niye PKK'ya destek çıkan gazetelerden hesap sorulmuyor?" Ve o Sözcü, 2013 tarihli o birinci sayfasında, "Öcalan'ın serbest bırakılmasının istendiğini yazıyordu? 7 yıl geçti, Öcalan serbest bırakıldı mı, yalancı Sözcü!

#2
Foto - Taraf, 27 Haziran 2013<br> “Demokratlığın bittiği yer: Diyanet”<br> FETÖ’nün mezhep çatışması çıkarma taktiğini görüyor musunuz? “Biz yönetmiyorsak demokrat değil” anlayışıdır bu; sık görülür... Hemen yanındaki Dolmabahçe camii müezzininin ifadesi ise, tam FETÖ taktiği ile aktarılmış. Adam korkudan, camiyi bırakıp kaçtı gitti. Dolayısı ile camide değildi ki, içki içilip içilmediğini görsün. Ama CIA destekli FETÖ gazetesi Taraf ne yazıyor? Sanki müezzine,

Taraf, 27 Haziran 2013
“Demokratlığın bittiği yer: Diyanet”
FETÖ’nün mezhep çatışması çıkarma taktiğini görüyor musunuz? “Biz yönetmiyorsak demokrat değil” anlayışıdır bu; sık görülür... Hemen yanındaki Dolmabahçe camii müezzininin ifadesi ise, tam FETÖ taktiği ile aktarılmış. Adam korkudan, camiyi bırakıp kaçtı gitti. Dolayısı ile camide değildi ki, içki içilip içilmediğini görsün. Ama CIA destekli FETÖ gazetesi Taraf ne yazıyor? Sanki müezzine, "içki içildiğini gördüm" demesi için baskı yapılmış gibi, "Yalan söyleyemem dedi" başlığı ile çıkıyorlar..

#3
Foto - Cumhuriyet, 27 Haziran 2013<br> “Vicdanı rahatmış”<br> Sizin vicdanınız rahat mı peki? Bunca insanı polisle çatıştırdınız, kaç kişiyi sakat bıraktınız, kaç kişi öldü... İş demokrasiyi sahiplenmeye gelince kimseye ağız bile açtırmazsınız, seçimle iş başına gelemediğiniz ülkeyi yakmaya kalkmak iş miydi? Ethem Sarısülük'ün polise attığı taş niye manşetinize hiç çıkmıyor? Sizin vicdanınız rahat mı?

Cumhuriyet, 27 Haziran 2013
“Vicdanı rahatmış”
Sizin vicdanınız rahat mı peki? Bunca insanı polisle çatıştırdınız, kaç kişiyi sakat bıraktınız, kaç kişi öldü... İş demokrasiyi sahiplenmeye gelince kimseye ağız bile açtırmazsınız, seçimle iş başına gelemediğiniz ülkeyi yakmaya kalkmak iş miydi? Ethem Sarısülük'ün polise attığı taş niye manşetinize hiç çıkmıyor? Sizin vicdanınız rahat mı?

#4
Foto - Zaman, 27 Haziran 2014<br>“Bu ülkede ikinci bir emre kadar herkes şüpheli” <br>Siz söyleyin, o zamandan bu zamana, daha sonra hakkı teslim edilen bazı istisnalar dışında, kendi halinde yaşayan hangi vatandaşın başına ne geldi? Ama FETÖ'cülerin üst yönetimdekilerinin hemen hepsi suçlarını biliyor olmalılar ki, soluğu ABD'de aldılar. FETÖ gazetesi Zaman, o gün,

Zaman, 27 Haziran 2014
“Bu ülkede ikinci bir emre kadar herkes şüpheli”
Siz söyleyin, o zamandan bu zamana, daha sonra hakkı teslim edilen bazı istisnalar dışında, kendi halinde yaşayan hangi vatandaşın başına ne geldi? Ama FETÖ'cülerin üst yönetimdekilerinin hemen hepsi suçlarını biliyor olmalılar ki, soluğu ABD'de aldılar. FETÖ gazetesi Zaman, o gün, "Hizmet hareketi'ni 100 aydın anlatıyor" diye dizi başlatmış. Bugün bir tane aydın size destek veriyor mu, söyleyin hainler..

#5
Foto - Sözcü, 27 Haziran 2014<br>Tayyip, Apo seni bekliyorSözcü gazetesi, ulusalcı ve milliyetçi kesimi tahrik etmek için, Apo'nun serbest kalacağı yalanının sürekli manşete taşıyordu. Bugün söylesinler., Apo serbest kaldı mı? Aynı Sözcü, bir yandan da, “IŞİD, Türkiye’de çocukları kaçırıp cepheye sürüyor” başlığı atıyor.. IŞİD terörist, kabul... PKK değil mi? Müslüman olduklarını iddia ediyorlar diye IŞİD’e laf ediyorsunuz, ateist diye PKK’yı görmüyorsunuz... Mesele Müslümana laf atabilmek olunca, teröristi bile “iyisi, kötüsü” diye ayırır bunlar...">

Sözcü, 27 Haziran 2014
Tayyip, Apo seni bekliyor"
Sözcü gazetesi, ulusalcı ve milliyetçi kesimi tahrik etmek için, Apo'nun serbest kalacağı yalanının sürekli manşete taşıyordu. Bugün söylesinler., Apo serbest kaldı mı? Aynı Sözcü, bir yandan da, “IŞİD, Türkiye’de çocukları kaçırıp cepheye sürüyor” başlığı atıyor.. IŞİD terörist, kabul... PKK değil mi? Müslüman olduklarını iddia ediyorlar diye IŞİD’e laf ediyorsunuz, ateist diye PKK’yı görmüyorsunuz... Mesele Müslümana laf atabilmek olunca, teröristi bile “iyisi, kötüsü” diye ayırır bunlar...

#6
Foto - Cumhuriyet, 27 Haziran 2015 <br>“Dünyanın cellatları”<br> Bu da terörist seçen aynı kafa... IŞİD’e söylediklerini, bebek katilleri için bir türlü söyleyemediler... Sırf ideolojik yakınlık değil, Erdoğan’a puan kaybettirme hevesi de dillerini lal etti bunların...

Cumhuriyet, 27 Haziran 2015
“Dünyanın cellatları”
Bu da terörist seçen aynı kafa... IŞİD’e söylediklerini, bebek katilleri için bir türlü söyleyemediler... Sırf ideolojik yakınlık değil, Erdoğan’a puan kaybettirme hevesi de dillerini lal etti bunların...

#7
Foto - Bugün, 27 Haziran 2015<br> “Böcek kumpası çöktü”<br>Sanki dinlememişler gibi yazdıklarına bakmayın, o dönem “Kaçmadım, ifadeye kim çağıracaksa çağırsın” diyen eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz, sonra yurtdışına kaçtı, halen de kaçak... O gün kime güveniyordu bu Palaz? FETÖ'nün 4500 hakim-savcısına.. Şimdi o hakim-savcılar da atıldı, Palaz da yurtdışına kaçtı..

Bugün, 27 Haziran 2015
“Böcek kumpası çöktü”
Sanki dinlememişler gibi yazdıklarına bakmayın, o dönem “Kaçmadım, ifadeye kim çağıracaksa çağırsın” diyen eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz, sonra yurtdışına kaçtı, halen de kaçak... O gün kime güveniyordu bu Palaz? FETÖ'nün 4500 hakim-savcısına.. Şimdi o hakim-savcılar da atıldı, Palaz da yurtdışına kaçtı..

#8
Foto - Yarına Bakış, 27 Haziran 2016 <br>“Herkes için çember daralıyor”<br>Gördük kimin için çemberin daraldığını... Bu laflardan 17 gün sonra darbeye kalkıştı bu röportajı yapanlar... “Cemaat, cemaat” diyen Ece Temelkuran şimdi nerededir, ne iş yapar bilen var mı? Yoksa o da mı “Tadını kaçırdık ülkenin, biz de kaçalım” diyen ekipten mi?

Yarına Bakış, 27 Haziran 2016
“Herkes için çember daralıyor”
Gördük kimin için çemberin daraldığını... Bu laflardan 17 gün sonra darbeye kalkıştı bu röportajı yapanlar... “Cemaat, cemaat” diyen Ece Temelkuran şimdi nerededir, ne iş yapar bilen var mı? Yoksa o da mı “Tadını kaçırdık ülkenin, biz de kaçalım” diyen ekipten mi?

#9
Foto - Özgür Düşünce, 27 Haziran 2016<br>“Bugünkü kayyımlık uygulaması haram”<br>FETÖ'nün askeri, 7 ciltlik tefsir yazan ama hainleri tanıyamayan Ali Bulaç, yeni yeni aklı başına geldi.. Kayyımlık sistemi için o zaman “Haram” diyerek, FETÖ'nün değirmenine su taşıyan Ali Bulaç, daha sonra her yaptıkları haram olan Pensilvanya'daki çete için “Karanlık yüzlerini görememişim” dedi, nedamet getirdi... Getirdi de, “Helali haram, haramı helal yapmak bu kadar basit mi, yazdığın 7 cilt tefsir ne olacak şimdi?” diyen olmadı...

Özgür Düşünce, 27 Haziran 2016
“Bugünkü kayyımlık uygulaması haram”
FETÖ'nün askeri, 7 ciltlik tefsir yazan ama hainleri tanıyamayan Ali Bulaç, yeni yeni aklı başına geldi.. Kayyımlık sistemi için o zaman “Haram” diyerek, FETÖ'nün değirmenine su taşıyan Ali Bulaç, daha sonra her yaptıkları haram olan Pensilvanya'daki çete için “Karanlık yüzlerini görememişim” dedi, nedamet getirdi... Getirdi de, “Helali haram, haramı helal yapmak bu kadar basit mi, yazdığın 7 cilt tefsir ne olacak şimdi?” diyen olmadı...

#10
Foto - Sözcü, 27 Haziran 2016<br>Ahlaksız gazetecilik işte budur. İsrail hakkettiğinde tokatı atarsınız, "Şimdi ayvayı yedik, İsrail bizden bunun hesabını sorar" derler.. İsrail'den yana tavır alırlar.. İsrail özür diler, uzlaşırsın, "Terör devleti ile anlaştı" derler.. Böyle ikircikli, böyle riyakardır, patronu Fransa'da kaçak yaşayan Sözcü gazetesi. “TSK’da türbanlı memur dönemi” ve “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okumak siyasi eylemmiş” başlığı da, aynı Sözcü'den.. Görüyor musunuz özgürlük havarilerini? Sınava başörtülü diye almamaya kalkmışlar, başı açık girmek zorunda kalmış, memuriyete başlarken nasıl başını kapatırmış? Çok değil, dört sene olmuş daha... İkinci haber de klasik Kemalist kafa, her türlü illegal işe bulaş, işin içine Atatürk’ü katıp sıyrıl... Durduğu yerden çıkıp da Gençliğe Hitabe’yi okuyanı kimse disipline sevketmez, “Sorunu var herhalde” deyip rehberliğe falan sevkederler de, disiplin zor... Sen solculuk oyna, “Laik eğitim istiyoruz” diye eylem yap, arada Gençliğe Hitabe’yi de okudun diye sıyrılmaya kalk... İşte böyle yetiştiriyorlar yeni nesillerini...">

Sözcü, 27 Haziran 2016
"İsrail ile anlaştılar"
Ahlaksız gazetecilik işte budur. İsrail hakkettiğinde tokatı atarsınız, "Şimdi ayvayı yedik, İsrail bizden bunun hesabını sorar" derler.. İsrail'den yana tavır alırlar.. İsrail özür diler, uzlaşırsın, "Terör devleti ile anlaştı" derler.. Böyle ikircikli, böyle riyakardır, patronu Fransa'da kaçak yaşayan Sözcü gazetesi. “TSK’da türbanlı memur dönemi” ve “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okumak siyasi eylemmiş” başlığı da, aynı Sözcü'den.. Görüyor musunuz özgürlük havarilerini? Sınava başörtülü diye almamaya kalkmışlar, başı açık girmek zorunda kalmış, memuriyete başlarken nasıl başını kapatırmış? Çok değil, dört sene olmuş daha... İkinci haber de klasik Kemalist kafa, her türlü illegal işe bulaş, işin içine Atatürk’ü katıp sıyrıl... Durduğu yerden çıkıp da Gençliğe Hitabe’yi okuyanı kimse disipline sevketmez, “Sorunu var herhalde” deyip rehberliğe falan sevkederler de, disiplin zor... Sen solculuk oyna, “Laik eğitim istiyoruz” diye eylem yap, arada Gençliğe Hitabe’yi de okudun diye sıyrılmaya kalk... İşte böyle yetiştiriyorlar yeni nesillerini...

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