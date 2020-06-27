2020-06-27 18:10:57 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 27 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 27 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 27 Haziran 2016 tarihli ‘İsrail ile anlaştılar’ başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Ahlaksız gazetecilik işte budur. İsrail hakkettiğinde tokatı atarsınız, "Şimdi ayvayı yedik, İsrail bizden bunun hesabını sorar" derler.. İsrail'den yana tavır alırlar.. İsrail özür diler, uzlaşırsın, "Terör devleti ile anlaştı" derler.. Böyle ikircikli, böyle riyakardır, patronu Fransa'da kaçak yaşayan Sözcü gazetesi” dedi.