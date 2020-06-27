Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 27 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Sözcü, 27 Haziran 2016

"İsrail ile anlaştılar"

Ahlaksız gazetecilik işte budur. İsrail hakkettiğinde tokatı atarsınız, "Şimdi ayvayı yedik, İsrail bizden bunun hesabını sorar" derler.. İsrail'den yana tavır alırlar.. İsrail özür diler, uzlaşırsın, "Terör devleti ile anlaştı" derler.. Böyle ikircikli, böyle riyakardır, patronu Fransa'da kaçak yaşayan Sözcü gazetesi. “TSK’da türbanlı memur dönemi” ve “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okumak siyasi eylemmiş” başlığı da, aynı Sözcü'den.. Görüyor musunuz özgürlük havarilerini? Sınava başörtülü diye almamaya kalkmışlar, başı açık girmek zorunda kalmış, memuriyete başlarken nasıl başını kapatırmış? Çok değil, dört sene olmuş daha... İkinci haber de klasik Kemalist kafa, her türlü illegal işe bulaş, işin içine Atatürk’ü katıp sıyrıl... Durduğu yerden çıkıp da Gençliğe Hitabe’yi okuyanı kimse disipline sevketmez, “Sorunu var herhalde” deyip rehberliğe falan sevkederler de, disiplin zor... Sen solculuk oyna, “Laik eğitim istiyoruz” diye eylem yap, arada Gençliğe Hitabe’yi de okudun diye sıyrılmaya kalk... İşte böyle yetiştiriyorlar yeni nesillerini...