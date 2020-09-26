2020-09-26 14:58:48 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 26 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 26 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. FETÖ bülteni Taraf’ın 26 Eylül 2012 tarihinde “Köşk’te Gül olsun: % 51, Erdoğan olsun % 23” başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Bu manşeti attıkları gün, Taraf’ın ve FETÖ’nün ne planlar yaptığını bilmeli idik.. Erdoğan yerine Gül’e destek verildiğini anlamalı idik. Ama iş işten geçmiş değil. Eğer Abdullah Gül’ü, bugünden sonra, kim Erdoğan yerine oturtmak istiyorsa, işte o FETÖ’cüdür. FETÖ’nün gazetesinin 2012’de attığı manşeti hayata geçirmek istiyordur.. Haa, millette böyle bir destek, Gül için var mı? Yok. Tabii ki Gül, Erdoğan’a karşı kazanamaz. Ama önemli olan, bunların niyetinin ortaya çıkması.. Kimlerin FETÖ’nün değirmenine su taşıdığının ortaya çıkması..” dedi.