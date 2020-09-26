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Medya
10
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 26 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

2020-09-26 14:58:48
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 26 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 26 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. FETÖ bülteni Taraf’ın 26 Eylül 2012 tarihinde “Köşk’te Gül olsun: % 51, Erdoğan olsun % 23” başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Bu manşeti attıkları gün, Taraf’ın ve FETÖ’nün ne planlar yaptığını bilmeli idik.. Erdoğan yerine Gül’e destek verildiğini anlamalı idik. Ama iş işten geçmiş değil. Eğer Abdullah Gül’ü, bugünden sonra, kim Erdoğan yerine oturtmak istiyorsa, işte o FETÖ’cüdür. FETÖ’nün gazetesinin 2012’de attığı manşeti hayata geçirmek istiyordur.. Haa, millette böyle bir destek, Gül için var mı? Yok. Tabii ki Gül, Erdoğan’a karşı kazanamaz. Ama önemli olan, bunların niyetinin ortaya çıkması.. Kimlerin FETÖ’nün değirmenine su taşıdığının ortaya çıkması..” dedi.

#1
Foto - SÖZCÜ, 26 Eylül 2012: “MİLLET KAN AĞLIYOR DEVLET KONUŞUYOR” Kemalist Sözcü, yılların birikimi sonucu, hatta devlete, TSK’ya sızan FETÖ’cülerin hainliği sonucu hemen her gün şehid verdiğimiz yıllarda, AK parti iktidarını devirmek, ama bu hainliklere imza atan FETÖ’cülerin yine devlette kalmaya devam etmeleri için bu başlığı atmış. Millet sabretti, artık o PKK bitme noktasına geldi. Veee, o sabrın sonunda bugün devlet öyle güçlü ki, 2014’de Türkiye’yi birbirine katan olayların talimatını veren siyasiler bile, dün itibari ile gözaltına alınmaya başlandı. Oysa Kemalist Sözcü yukarıdaki manşetinde “kaşeleşmiş sözler” diyordu. O “kaşeleşmiş sözler”e bakın, bugün hepsi teker teker gerçekleşiyor. Örgüte destek veren herkes, bugün hesap veriyor..

SÖZCÜ, 26 Eylül 2012: “MİLLET KAN AĞLIYOR DEVLET KONUŞUYOR” Kemalist Sözcü, yılların birikimi sonucu, hatta devlete, TSK’ya sızan FETÖ’cülerin hainliği sonucu hemen her gün şehid verdiğimiz yıllarda, AK parti iktidarını devirmek, ama bu hainliklere imza atan FETÖ’cülerin yine devlette kalmaya devam etmeleri için bu başlığı atmış. Millet sabretti, artık o PKK bitme noktasına geldi. Veee, o sabrın sonunda bugün devlet öyle güçlü ki, 2014’de Türkiye’yi birbirine katan olayların talimatını veren siyasiler bile, dün itibari ile gözaltına alınmaya başlandı. Oysa Kemalist Sözcü yukarıdaki manşetinde “kaşeleşmiş sözler” diyordu. O “kaşeleşmiş sözler”e bakın, bugün hepsi teker teker gerçekleşiyor. Örgüte destek veren herkes, bugün hesap veriyor..

#2
Foto - TARAF, 26 Eylül 2012: “KÖŞK’TE GÜL OLSUN: % 51, ERDOĞAN OLSUN % 23” Bu manşeti attıkları gün, Taraf’ın ve FETÖ’nün ne planlar yaptığını bilmeli idik.. Erdoğan yerine Gül’e destek verildiğini anlamalı idik. Ama iş işten geçmiş değil. Eğer Abdullah Gül’ü, bugünden sonra, kim Erdoğan yerine oturtmak istiyorsa, işte o FETÖ’cüdür. FETÖ’nün gazetesinin 2012’de attığı manşeti hayata geçirmek istiyordur.. Haa, millette böyle bir destek, Gül için var mı? Yok. Tabii ki Gül, Erdoğan’a karşı kazanamaz. Ama önemli olan, bunların niyetinin ortaya çıkması.. Kimlerin FETÖ’nün değirmenine su taşıdığının ortaya çıkması..

TARAF, 26 Eylül 2012: “KÖŞK’TE GÜL OLSUN: % 51, ERDOĞAN OLSUN % 23” Bu manşeti attıkları gün, Taraf’ın ve FETÖ’nün ne planlar yaptığını bilmeli idik.. Erdoğan yerine Gül’e destek verildiğini anlamalı idik. Ama iş işten geçmiş değil. Eğer Abdullah Gül’ü, bugünden sonra, kim Erdoğan yerine oturtmak istiyorsa, işte o FETÖ’cüdür. FETÖ’nün gazetesinin 2012’de attığı manşeti hayata geçirmek istiyordur.. Haa, millette böyle bir destek, Gül için var mı? Yok. Tabii ki Gül, Erdoğan’a karşı kazanamaz. Ama önemli olan, bunların niyetinin ortaya çıkması.. Kimlerin FETÖ’nün değirmenine su taşıdığının ortaya çıkması..

#3
Foto - SÖZCÜ, 26 Eylül 2013: “AÇILIM DELİĞİ” Tayyip Erdoğan çok büyük bir riske girerek, açılım sürecini başlatmış. Bugün PKK’lısı ile, HDP’lisi ile, teröre küçücük destek veren herkesin tepesine balyozu indirme noktasında devletin haklılığı aşamasına geçilmesi için büyük bir riskli yola girmiş.. O riskli yolda terör örgütü ve destekçileri hainlikten vazgeçmemiş, açılım sürecini bozmuşlar. Ve Sözcü’nün manşetine taşıdığı kaçmak için açılan o delikler, bugün artık PKK’lı teröristlerle doldurulduğu gibi, yanlarına siyasetteki uzantıları da dünkü gözaltılarla birlikte itibari ile sokulmaya başlanmış.. Ciyaklama yine Sözcü’den geliyor.. Ciyaklama CHP’den geliyor. Yakındır, İyi Parti’den bile gelecek.. Bekleyip görelim.. Sözcü’nün ikinci haberinde ise, yakalanan PKK’lı teröristlerin yargı tarafından serbest bırakıldığı belirtilip, sorumlusu olarak Adalet Bakanı Sadullah Ergin gösteriliyor. Bugün o Ergin nerede? Ali Babacan’ın yanında.. Sözcü nerede? Ergin ve Babacan’ın yanında..

SÖZCÜ, 26 Eylül 2013: “AÇILIM DELİĞİ” Tayyip Erdoğan çok büyük bir riske girerek, açılım sürecini başlatmış. Bugün PKK’lısı ile, HDP’lisi ile, teröre küçücük destek veren herkesin tepesine balyozu indirme noktasında devletin haklılığı aşamasına geçilmesi için büyük bir riskli yola girmiş.. O riskli yolda terör örgütü ve destekçileri hainlikten vazgeçmemiş, açılım sürecini bozmuşlar. Ve Sözcü’nün manşetine taşıdığı kaçmak için açılan o delikler, bugün artık PKK’lı teröristlerle doldurulduğu gibi, yanlarına siyasetteki uzantıları da dünkü gözaltılarla birlikte itibari ile sokulmaya başlanmış.. Ciyaklama yine Sözcü’den geliyor.. Ciyaklama CHP’den geliyor. Yakındır, İyi Parti’den bile gelecek.. Bekleyip görelim.. Sözcü’nün ikinci haberinde ise, yakalanan PKK’lı teröristlerin yargı tarafından serbest bırakıldığı belirtilip, sorumlusu olarak Adalet Bakanı Sadullah Ergin gösteriliyor. Bugün o Ergin nerede? Ali Babacan’ın yanında.. Sözcü nerede? Ergin ve Babacan’ın yanında..

#4
Foto - SÖZCÜ, 26 Eylül 2013: “AÇILIM DELİĞİ” Tayyip Erdoğan çok büyük bir riske girerek, açılım sürecini başlatmış. Bugün PKK’lısı ile, HDP’lisi ile, teröre küçücük destek veren herkesin tepesine balyozu indirme noktasında devletin haklılığı aşamasına geçilmesi için büyük bir riskli yola girmiş.. O riskli yolda terör örgütü ve destekçileri hainlikten vazgeçmemiş, açılım sürecini bozmuşlar. Ve Sözcü’nün manşetine taşıdığı kaçmak için açılan o delikler, bugün artık PKK’lı teröristlerle doldurulduğu gibi, yanlarına siyasetteki uzantıları da dünkü gözaltılarla birlikte itibari ile sokulmaya başlanmış.. Ciyaklama yine Sözcü’den geliyor.. Ciyaklama CHP’den geliyor. Yakındır, İyi Parti’den bile gelecek.. Bekleyip görelim.. Sözcü’nün ikinci haberinde ise, yakalanan PKK’lı teröristlerin yargı tarafından serbest bırakıldığı belirtilip, sorumlusu olarak Adalet Bakanı Sadullah Ergin gösteriliyor. Bugün o Ergin nerede? Ali Babacan’ın yanında.. Sözcü nerede? Ergin ve Babacan’ın yanında..

SÖZCÜ, 26 Eylül 2013: “AÇILIM DELİĞİ” Tayyip Erdoğan çok büyük bir riske girerek, açılım sürecini başlatmış. Bugün PKK’lısı ile, HDP’lisi ile, teröre küçücük destek veren herkesin tepesine balyozu indirme noktasında devletin haklılığı aşamasına geçilmesi için büyük bir riskli yola girmiş.. O riskli yolda terör örgütü ve destekçileri hainlikten vazgeçmemiş, açılım sürecini bozmuşlar. Ve Sözcü’nün manşetine taşıdığı kaçmak için açılan o delikler, bugün artık PKK’lı teröristlerle doldurulduğu gibi, yanlarına siyasetteki uzantıları da dünkü gözaltılarla birlikte itibari ile sokulmaya başlanmış.. Ciyaklama yine Sözcü’den geliyor.. Ciyaklama CHP’den geliyor. Yakındır, İyi Parti’den bile gelecek.. Bekleyip görelim.. Sözcü’nün ikinci haberinde ise, yakalanan PKK’lı teröristlerin yargı tarafından serbest bırakıldığı belirtilip, sorumlusu olarak Adalet Bakanı Sadullah Ergin gösteriliyor. Bugün o Ergin nerede? Ali Babacan’ın yanında.. Sözcü nerede? Ergin ve Babacan’ın yanında..

#5
Foto - SÖZCÜ, 26 Eylül 2014: “PKK RESMİ GEÇİT YAPTI, ASKER-POLİS BİRLİKTE SEYRETTİ” Bu manşetin arka planı ile ilgili tek kelime etmeye gerek yok. Söyleyeceğim şu: Dün o fotoğraflarla kışla önünden geçenlerin hepsi derdest edildi. Hatta dün başlatılan operasyonla PKK’ya yardım eden HDP’liler de derdest edildi. Şimdi resmi geçit sırası devlette.. Şimdi seyir sırası, Sözcü’de, CHP’de, HDP’de, İyi Parti’de, SP’de, Gelecek Partisi’nde, Deva Partisi’nde.. Sözcü’nün birinci sayfasındaki imam hatiplileri tahkir eden karikatür, bunların din karşıtlığını da tescilleyen bir belge. O karikatürü çizen ahlaksız adam öldü ise cenaze namazını acaba kim kıldırdı. Ölmedi ise, kim kıldıracak? Bir İmam hatipli değil mi?

SÖZCÜ, 26 Eylül 2014: “PKK RESMİ GEÇİT YAPTI, ASKER-POLİS BİRLİKTE SEYRETTİ” Bu manşetin arka planı ile ilgili tek kelime etmeye gerek yok. Söyleyeceğim şu: Dün o fotoğraflarla kışla önünden geçenlerin hepsi derdest edildi. Hatta dün başlatılan operasyonla PKK’ya yardım eden HDP’liler de derdest edildi. Şimdi resmi geçit sırası devlette.. Şimdi seyir sırası, Sözcü’de, CHP’de, HDP’de, İyi Parti’de, SP’de, Gelecek Partisi’nde, Deva Partisi’nde.. Sözcü’nün birinci sayfasındaki imam hatiplileri tahkir eden karikatür, bunların din karşıtlığını da tescilleyen bir belge. O karikatürü çizen ahlaksız adam öldü ise cenaze namazını acaba kim kıldırdı. Ölmedi ise, kim kıldıracak? Bir İmam hatipli değil mi?

#6
Foto - SÖZCÜ, 26 Eylül 2014: “PKK RESMİ GEÇİT YAPTI, ASKER-POLİS BİRLİKTE SEYRETTİ” Bu manşetin arka planı ile ilgili tek kelime etmeye gerek yok. Söyleyeceğim şu: Dün o fotoğraflarla kışla önünden geçenlerin hepsi derdest edildi. Hatta dün başlatılan operasyonla PKK’ya yardım eden HDP’liler de derdest edildi. Şimdi resmi geçit sırası devlette.. Şimdi seyir sırası, Sözcü’de, CHP’de, HDP’de, İyi Parti’de, SP’de, Gelecek Partisi’nde, Deva Partisi’nde.. Sözcü’nün birinci sayfasındaki imam hatiplileri tahkir eden karikatür, bunların din karşıtlığını da tescilleyen bir belge. O karikatürü çizen ahlaksız adam öldü ise cenaze namazını acaba kim kıldırdı. Ölmedi ise, kim kıldıracak? Bir İmam hatipli değil mi?

SÖZCÜ, 26 Eylül 2014: “PKK RESMİ GEÇİT YAPTI, ASKER-POLİS BİRLİKTE SEYRETTİ” Bu manşetin arka planı ile ilgili tek kelime etmeye gerek yok. Söyleyeceğim şu: Dün o fotoğraflarla kışla önünden geçenlerin hepsi derdest edildi. Hatta dün başlatılan operasyonla PKK’ya yardım eden HDP’liler de derdest edildi. Şimdi resmi geçit sırası devlette.. Şimdi seyir sırası, Sözcü’de, CHP’de, HDP’de, İyi Parti’de, SP’de, Gelecek Partisi’nde, Deva Partisi’nde.. Sözcü’nün birinci sayfasındaki imam hatiplileri tahkir eden karikatür, bunların din karşıtlığını da tescilleyen bir belge. O karikatürü çizen ahlaksız adam öldü ise cenaze namazını acaba kim kıldırdı. Ölmedi ise, kim kıldıracak? Bir İmam hatipli değil mi?

#7
Foto - SÖZCÜ, 26 Eylül 2014: “PKK RESMİ GEÇİT YAPTI, ASKER-POLİS BİRLİKTE SEYRETTİ” Bu manşetin arka planı ile ilgili tek kelime etmeye gerek yok. Söyleyeceğim şu: Dün o fotoğraflarla kışla önünden geçenlerin hepsi derdest edildi. Hatta dün başlatılan operasyonla PKK’ya yardım eden HDP’liler de derdest edildi. Şimdi resmi geçit sırası devlette.. Şimdi seyir sırası, Sözcü’de, CHP’de, HDP’de, İyi Parti’de, SP’de, Gelecek Partisi’nde, Deva Partisi’nde.. Sözcü’nün birinci sayfasındaki imam hatiplileri tahkir eden karikatür, bunların din karşıtlığını da tescilleyen bir belge. O karikatürü çizen ahlaksız adam öldü ise cenaze namazını acaba kim kıldırdı. Ölmedi ise, kim kıldıracak? Bir İmam hatipli değil mi?

SÖZCÜ, 26 Eylül 2014: “PKK RESMİ GEÇİT YAPTI, ASKER-POLİS BİRLİKTE SEYRETTİ” Bu manşetin arka planı ile ilgili tek kelime etmeye gerek yok. Söyleyeceğim şu: Dün o fotoğraflarla kışla önünden geçenlerin hepsi derdest edildi. Hatta dün başlatılan operasyonla PKK’ya yardım eden HDP’liler de derdest edildi. Şimdi resmi geçit sırası devlette.. Şimdi seyir sırası, Sözcü’de, CHP’de, HDP’de, İyi Parti’de, SP’de, Gelecek Partisi’nde, Deva Partisi’nde.. Sözcü’nün birinci sayfasındaki imam hatiplileri tahkir eden karikatür, bunların din karşıtlığını da tescilleyen bir belge. O karikatürü çizen ahlaksız adam öldü ise cenaze namazını acaba kim kıldırdı. Ölmedi ise, kim kıldıracak? Bir İmam hatipli değil mi?

#8
Foto - CUMHURİYET, 26 Eylül 2015: “AK PARTİ’YE DİN ELDEN GİTTİ” Levent Gültekin isimli, dindar geçinip savruldukça savrulan, en sonunda Cumhuriyet gazetesinde sürmanşete konuk edilen, mücahit olacak iken müteahhitliğe soyunan ukala, bakın neler yumurtlamış: AK Parti ile din elden gitti. AK Parti giderse, artık dindarlık üzerinden siyaset yapan bir hareket 50 yıl, 100 yıl iktidara gelemez.” Bu kadar öngörüsüz, işkembeden sallayan tipler, bunlar.. Bugün bu söylenilenin tam aksi öyle perçinlendi ki, CHP mümkünü yok, iktidara tek başıma gelemem dedi.. AK Parti’den ayrılan dindar kılıklı adamlarla birlikte hareket ederek iktidara gelebilmenin hesaplarını yapıyor. Nerede ise CHP aday çıkaramıyor, AK Parti’den ayrılan Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı adayı yapmaya hazırlanıyor. Müteahhiti Gültekin ise, yanlış arsa almanın iflasını yaşıyor..

CUMHURİYET, 26 Eylül 2015: “AK PARTİ’YE DİN ELDEN GİTTİ” Levent Gültekin isimli, dindar geçinip savruldukça savrulan, en sonunda Cumhuriyet gazetesinde sürmanşete konuk edilen, mücahit olacak iken müteahhitliğe soyunan ukala, bakın neler yumurtlamış: AK Parti ile din elden gitti. AK Parti giderse, artık dindarlık üzerinden siyaset yapan bir hareket 50 yıl, 100 yıl iktidara gelemez.” Bu kadar öngörüsüz, işkembeden sallayan tipler, bunlar.. Bugün bu söylenilenin tam aksi öyle perçinlendi ki, CHP mümkünü yok, iktidara tek başıma gelemem dedi.. AK Parti’den ayrılan dindar kılıklı adamlarla birlikte hareket ederek iktidara gelebilmenin hesaplarını yapıyor. Nerede ise CHP aday çıkaramıyor, AK Parti’den ayrılan Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı adayı yapmaya hazırlanıyor. Müteahhiti Gültekin ise, yanlış arsa almanın iflasını yaşıyor..

#9
Foto - CUMHURİYET, 26 Eylül 2015: “AK PARTİ’YE DİN ELDEN GİTTİ” Levent Gültekin isimli, dindar geçinip savruldukça savrulan, en sonunda Cumhuriyet gazetesinde sürmanşete konuk edilen, mücahit olacak iken müteahhitliğe soyunan ukala, bakın neler yumurtlamış: AK Parti ile din elden gitti. AK Parti giderse, artık dindarlık üzerinden siyaset yapan bir hareket 50 yıl, 100 yıl iktidara gelemez.” Bu kadar öngörüsüz, işkembeden sallayan tipler, bunlar.. Bugün bu söylenilenin tam aksi öyle perçinlendi ki, CHP mümkünü yok, iktidara tek başıma gelemem dedi.. AK Parti’den ayrılan dindar kılıklı adamlarla birlikte hareket ederek iktidara gelebilmenin hesaplarını yapıyor. Nerede ise CHP aday çıkaramıyor, AK Parti’den ayrılan Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı adayı yapmaya hazırlanıyor. Müteahhiti Gültekin ise, yanlış arsa almanın iflasını yaşıyor..

CUMHURİYET, 26 Eylül 2015: “AK PARTİ’YE DİN ELDEN GİTTİ” Levent Gültekin isimli, dindar geçinip savruldukça savrulan, en sonunda Cumhuriyet gazetesinde sürmanşete konuk edilen, mücahit olacak iken müteahhitliğe soyunan ukala, bakın neler yumurtlamış: AK Parti ile din elden gitti. AK Parti giderse, artık dindarlık üzerinden siyaset yapan bir hareket 50 yıl, 100 yıl iktidara gelemez.” Bu kadar öngörüsüz, işkembeden sallayan tipler, bunlar.. Bugün bu söylenilenin tam aksi öyle perçinlendi ki, CHP mümkünü yok, iktidara tek başıma gelemem dedi.. AK Parti’den ayrılan dindar kılıklı adamlarla birlikte hareket ederek iktidara gelebilmenin hesaplarını yapıyor. Nerede ise CHP aday çıkaramıyor, AK Parti’den ayrılan Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı adayı yapmaya hazırlanıyor. Müteahhiti Gültekin ise, yanlış arsa almanın iflasını yaşıyor..

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