Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 26 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

SÖZCÜ, 26 Eylül 2013: “AÇILIM DELİĞİ” Tayyip Erdoğan çok büyük bir riske girerek, açılım sürecini başlatmış. Bugün PKK’lısı ile, HDP’lisi ile, teröre küçücük destek veren herkesin tepesine balyozu indirme noktasında devletin haklılığı aşamasına geçilmesi için büyük bir riskli yola girmiş.. O riskli yolda terör örgütü ve destekçileri hainlikten vazgeçmemiş, açılım sürecini bozmuşlar. Ve Sözcü’nün manşetine taşıdığı kaçmak için açılan o delikler, bugün artık PKK’lı teröristlerle doldurulduğu gibi, yanlarına siyasetteki uzantıları da dünkü gözaltılarla birlikte itibari ile sokulmaya başlanmış.. Ciyaklama yine Sözcü’den geliyor.. Ciyaklama CHP’den geliyor. Yakındır, İyi Parti’den bile gelecek.. Bekleyip görelim.. Sözcü’nün ikinci haberinde ise, yakalanan PKK’lı teröristlerin yargı tarafından serbest bırakıldığı belirtilip, sorumlusu olarak Adalet Bakanı Sadullah Ergin gösteriliyor. Bugün o Ergin nerede? Ali Babacan’ın yanında.. Sözcü nerede? Ergin ve Babacan’ın yanında..