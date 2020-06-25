2020-06-25 13:03:19 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 25 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 25 Haziran gazete manşetlerini yorumladı. Cumhuriyet’in Gezi sürecinde attığı attığı, “Destanın adı dehşet” başlığını değerlendiren Karahasanoğlu, “13 yaşındaki çocuğu, binlerce insanın bulunduğu illegal gösteriye getirip bırakanların sorumluluğunu tartışmayıp, o çocukların eline sapan verip, polise taş attıranlar, o çocukların gözaltına alınmasını sorguluyorlar.. Bugün niye kimsenin 13 yaşındaki çocuğu gözaltına alınmıyor? İktidar aynı iktidar. Bunu bile düşünemiyorlar..Demek ki, o gün sokakta 13 yaşındaki çocuk üzerinden yapılmak istenilen bir oyun varmış. Bunu hala anlayamadınız mı, geziciler?” dedi.