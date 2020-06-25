Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 25 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Cumhuriyet, 25 Haziran 2014. “Yüzlerce TIR silah taşıdı.” Sonra hızlarını alamadılar, o silahların IŞİD’e gittiği yalanını da söylediler... Bu iş için işbirliği yaptıkları FETÖ, ele geçirmeye çalıştığı MİT’i de kattı olaya, uyanamadılar... Kılıçdaroğlu’nun bu işle memur kıldığı Enis Berberoğlu böyle böyle casusluğa kadar uzattı işi... Şimdi IŞİD, Türkiye tarafından bitirildiğinde, utanıp da "Özür dileriz, kendi ülkemize iftira etmişiz" diyemediler.. ABD'nin PYD'ye o bölgede verdiği onbinlerce TIR'lık silaha tek kelime etmediler, Türkiye'deki seçilmiş hükümeti, Suriye'ye gönderdiği insani yardım üzerinden devirmeye kalktılar.. Aynı gazete nüshasında, Cumhurbaşkanlığı seçimine bir ay kala, ahlaksızca "Kürt seçmene 'rüşvet' paketi" verildiğini idda ettiler. Oysa Selahattin Demirtaş, Erdoğan'a yönelik olarak "Seni başkan seçtirmeyeceğiz, seni başkan seçtirmeyeceğiz" diye bağırmış ve kendisi aday olup, bahsedilen kesimden de oyları toplamıştı.. Cumhuriyet'in bu iftirası da, elinde patlamıştı.