2020-09-25 14:20:13 Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 25 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 25 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün, 25 Eylül 2014 tarihli "NANKÖRLER" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Bugün HDP'lilerle kahvaltı yapmaya hazırlanan İyi Partililer... HDP barajı geçsin diye, bu partiye oy vermeleri için ulusalcılara bile çağrı yapan Sözcü yazarları, şu fotoğrafa bakıp ne kadar ilkesizleştiklerini görsünler.. 2014'de Atatürk heykelinin ateşe verilmesi üzerinden "Hain PKK'lılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün heykelini yakıyor" diye, ihanet tablosu resim altısı ile haber yapanlar, bir sene sonra, bu HDP'ye oy verilmesi çağrısın. “ ifadelerini kullandı.