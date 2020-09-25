Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 25 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

CUMHURİYET, 25 Eylül 2016: "TÜRKİYE'NİN 'ÇÖP' KRİZİ" MOODY'S yine Türkiye'nin notunu düşürmüş. O günden bu yana hep düşürüyor zaten. Düşürüyor da, bir türlü bitiremediler şu düşürme işini.. Hala Türkiye dimdik ayakta. Bir günde koronadan 950 kişinin öldüğü ABD'nin tersine, not düşürülen Türkiye'de sadece 72 kişi vefat etmiş. ABD'de toplam ölen sayısı 206 bin olmuş. Türkiye'de ise sadece 7500. Buna rağmen, kemalist Cumhuriyet, elin gavuru Moody's'e hayranlığından, "not düşürme" operasyonunu, böyle manşete çıkartmış. 4 yıl sonra, biz bu manşete bakıp, kahkahalarla gülüyoruz.. "Düşür Moody's, düşür. Cumhuriyet te, seni manşete taşısın.. Biz de böylece kemalistlerin nasıl yabancı aşığı olduğunu, tüm millete gösterelim" diyoruz.. Aynı günkü Cumhuriyet'te, FETÖ'cülere de, "Masumlar hedefte" başlığı ile destek de verilmiş. Kemal Kılıçdaroğlu, sanki kim FETÖ'cü, kim değil, çok iyi biliyormuş gibi, "OHAL, FETÖ ile ilgisi olmayanları da mağdur ediyor" demiş.. Bize de, Kılıçdaroğlu'nun, yanındaki danışmanlarının "FETÖ'cü olup olmadığını niye anlayamadığı"nı sormak düşmüş..