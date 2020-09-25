  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
9
Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 25 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

2020-09-25 14:20:13
Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 25 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 25 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün, 25 Eylül 2014 tarihli "NANKÖRLER" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Bugün HDP'lilerle kahvaltı yapmaya hazırlanan İyi Partililer... HDP barajı geçsin diye, bu partiye oy vermeleri için ulusalcılara bile çağrı yapan Sözcü yazarları, şu fotoğrafa bakıp ne kadar ilkesizleştiklerini görsünler.. 2014'de Atatürk heykelinin ateşe verilmesi üzerinden "Hain PKK'lılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün heykelini yakıyor" diye, ihanet tablosu resim altısı ile haber yapanlar, bir sene sonra, bu HDP'ye oy verilmesi çağrısın. “ ifadelerini kullandı.

#1
Foto - TARAF, 25 Eylül 2013:

TARAF, 25 Eylül 2013: "Gezi olayından gurur duyarım" O tarihde bu Abdullah Gül'ün derdinin ne olduğun anlamalı idi. Yüzlerce kamu aracı tahrip edilmiş polis araçları yakılmış, belediye otobüsleri kullanılmaz hale getirilmiş, 10'a yakın genç hayatını kaybetmiş, bir polis şehid olmuş, ülkenin Cumhurbaşkanı'nın sarfettiği söze bakın: "Gezi olayından gurur duyarım". Bu sözünden Abdullah Gül'ün CHP adaylığına evrileceği belli imiş.. "Çevre bilinci gururu"nu, sen benim külahıma anlat Abdullah Gül.. Sen bana, yakılan polis araçlarını anlat. Tahrip edilen kamu binalarını, belediye otobüslerini anlat..

#2
Foto - SÖZCÜ, 25 Eylül 2013:

SÖZCÜ, 25 Eylül 2013: "DÜNYA LİDERİ(!) 2 PİLOTUMUZU 45 GÜNDÜR KURTARAMADI" Sözcü bu. Her olayda sinekten yağ çıkartma peşinde.. O "unuttu" diyor ama. "Dünya lideri" unutmamış olmalı ki, bu ahlaksızca yalanın sürmanşete çıkarılmasının üzerinden 24 gün geçtikten sonra o iki pilotumuz de özgürlüğüne kavuştu.. Sözcü'ye de, tükürdüğünü yalamak düştü..

#3
Foto - CUMHURİYET, 25 Eylül 2013:

CUMHURİYET, 25 Eylül 2013: "KÖŞK'TEN GÜL'E 'GEZİ' SANSÜRÜ" FETÖ'nün Taraf gazetesi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "Gezi olayından gurur duyarım" sözünü manşete taşırken, FETÖ'ye yardım suçlamasına muhatap olan kemalist Cumhuriyet'in aynı günkü birinci sayfasında, "Köşk'ten Gül'e 'Gezi' sansürü" başlığı ile vermiş.. Abdullah Gül, ABD'de söylediği sözün, Trük halkı tarafından duyulmasını istememiş olamlı ki, "Gurur duyarım" bölümünü, açıklamasından çıkarttırıp, cumhurbaşkanlığı internet sitesine koydurmuş.. O günden başlamış, takıyye numaraları.. ABD'de başka, Türkiye'de başka konuşmalar.. Ama Cumhuriyet bu takıyyeyi, sanki Gül kendi kendisine sansür uygulamış gibi haberleştirmiş.. O günden başlamış Cumhuriyet gazetesi, Gül'ün avukatlığını yapmaya..

#4
Foto - CUMHURİYET, 25 Eylül 2014:

CUMHURİYET, 25 Eylül 2014: "KUTUPLAŞMA SINIFTA" AK Parti, iktidarının 12. yılında, ancak türban yasağını kaldırmış. Kemalistler hemen kafayı çıkarıp, "türban düzenlemesi" için hukuki mücadele başlatmışlar". Daha önemlisi, kemalist Cumhuriyet, "türbana özgürlük getiren düzenlemeyi, "Kutuplaşma sınıfta" diye sürmanşete taşımış. 6 yıldır okullarda türban serbest. Bir sorun olduğunu, bir kutuplaşma yaşandığını duydunuz mu? Ben duymadım. Ama kemalistlerdeki ilkesiz böyledir.. 70 yaşını aşmış iki dinazora da köşe yazdırmışlar, birisi "Hoş geldin mecelle" diyor.. Diğeri de "çocuk hakları ihlali" diyor.. Nasıl kafa bu? Çocuğa özgürlük veriliyor, bunlar "Çocuk hakları ihlali" diyorlar.. Ayık kafa ile, hiç mi yazı yazmasını bilmezsiniz siz, zorba adamlar..

#5
Foto - SÖZCÜ, 25 Eylül 2014:

SÖZCÜ, 25 Eylül 2014: "NANKÖRLER" Bugün HDP'lilerle kahvaltı yapmaya hazırlanan İyi Partililer... HDP barajı geçsin diye, bu partiye öy vermeleri için ulusalcılara bile çağrı yapan Sözcü yazarları, şu fotoğrafa bakıp ne kadar ilkesizleştiklerini görsünler.. 2014'de Atatürk heykelinin ateşe verilmesi üzerinden "Hain PKK'lılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün heykelini yakıyor" diye, ihanet tablosu resim altısı ile haber yapanlar, bir sene sonra, bu HDP'ye oy verilmesi çağrısın.

#6
Foto - CUMHURİYET, 25 Eylül 2015:

CUMHURİYET, 25 Eylül 2015: "ESED YİNE ESAD MI OLUYOR?" Cumhuriyet gazetesi ve taifesi yıllardır aynı algıyı oluşturuyorlar. Bunlara göre, Esed ile iyi de olsanız suç, kötü de olsanız suç. İyi olunca "bu ne iş" dediler. Kötü olunca, "anlaşın, devletlerde küslük olmaz" dediler. Sonra anlaşma yolunda kendilerince küçük bir sinyal görünce "yeniden Esad mı oluyor" diye tefe koydular. Bu başlığın bile üzerinden 5 yıl geçti. Tayyip Erdoğan dimdik duruyor. Malum kemalistler gibi; bir öyle, bir böyle her köşeye savrulmuyor..

#7
Foto - SÖZCÜ, 25 Eylül 2015:

SÖZCÜ, 25 Eylül 2015: "HANGİMİZ IRKÇI" Sözcü'nün tepesinde, HDP'ye oy verin çağrısı yapan Emin Çölaşan, manşette ise "İlk günden beri Atatürkçü çizgideyiz" hikayesi ile okuyucuyu enayi yerine koyma numaraları. "Yılın U dönüşü"ndaki işkembeden sallama manşetler ise işin cabası. N'oldu o "Yılın U dönüşü"? Üzerinden 5 yıl geçti, bir türlü döndüremediniz, Tayyip Erdoğan'ı yolundan. Hani Esed'e yeşil ışık yakılmıştı. Hala göremedik o "yeşil"i! Sözcü gazetesi, bir yıl önceki manşetlerinde, "Atatürk heykelini yaktılar, nankörler" diye yerden yere vurdukları HDP'lilerle, Erdoğan'ı devirmek için birlik olan Sözcü'de, ilkesizlik zirve yapmış durumda..

#8
Foto - CUMHURİYET, 25 Eylül 2016:

CUMHURİYET, 25 Eylül 2016: "TÜRKİYE'NİN 'ÇÖP' KRİZİ" MOODY'S yine Türkiye'nin notunu düşürmüş. O günden bu yana hep düşürüyor zaten. Düşürüyor da, bir türlü bitiremediler şu düşürme işini.. Hala Türkiye dimdik ayakta. Bir günde koronadan 950 kişinin öldüğü ABD'nin tersine, not düşürülen Türkiye'de sadece 72 kişi vefat etmiş. ABD'de toplam ölen sayısı 206 bin olmuş. Türkiye'de ise sadece 7500. Buna rağmen, kemalist Cumhuriyet, elin gavuru Moody's'e hayranlığından, "not düşürme" operasyonunu, böyle manşete çıkartmış. 4 yıl sonra, biz bu manşete bakıp, kahkahalarla gülüyoruz.. "Düşür Moody's, düşür. Cumhuriyet te, seni manşete taşısın.. Biz de böylece kemalistlerin nasıl yabancı aşığı olduğunu, tüm millete gösterelim" diyoruz.. Aynı günkü Cumhuriyet'te, FETÖ'cülere de, "Masumlar hedefte" başlığı ile destek de verilmiş. Kemal Kılıçdaroğlu, sanki kim FETÖ'cü, kim değil, çok iyi biliyormuş gibi, "OHAL, FETÖ ile ilgisi olmayanları da mağdur ediyor" demiş.. Bize de, Kılıçdaroğlu'nun, yanındaki danışmanlarının "FETÖ'cü olup olmadığını niye anlayamadığı"nı sormak düşmüş..

Ameliyattan uyandırılamadı! Acı haber
Aktüel

Ameliyattan uyandırılamadı! Acı haber

Denizli'de kırılan koluna yapılan ameliyattan sonra uyandırılamayan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Azgın azınlık o müdürü yedi
Gündem

Azgın azınlık o müdürü yedi

Laikçi-sol kesimin kalelerinden biri olarak gördüğü Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ni, maneviyatı yüksek, milli değerlerine bağlı, başarılı bir eğ..
Sisi'yi zora sokacak çağrı!
Dünya

Sisi'yi zora sokacak çağrı!

Sosyal medya kullanıcıları, Mısır'da bugün yapılması planlanan darbeci yönetim karşıtı "öfke cuması" gösterilerine geniş katılım çağrısında ..
Komşudan peş peşe açıklamalar! Acil kodu ile asker alımı yapacaklar
Dünya

Komşudan peş peşe açıklamalar! Acil kodu ile asker alımı yapacaklar

Bulgaristan'daki asker yetersizliği parlamento tarafından alınan kararla resmen kapatılıyor.
Bülent Parlak yine devleti hedef aldı
Gündem

Bülent Parlak yine devleti hedef aldı

Kars'ta 2009 yılında PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda tutuklanarak Patnos Cezaevi'ne konulan terörist Ali Boçnak için paylaşı..
İlham Aliyev, Ermenistan'ı dünyanın gözü önünde rezil rüsva etti!
Gündem

İlham Aliyev, Ermenistan'ı dünyanın gözü önünde rezil rüsva etti!

BM Genel Kurulu’nda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın işgal ettiği yerlere yasadışı olarak yerleştiğini belirtere..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı